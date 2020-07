PROVOSERER: Nordmenn i Syden. Foto: Gisle Oddstad

Jeg jublet ikke da grensene ble åpnet

Fra begynnelsen av april til midten av mai herjet coronaviruset i kroppen min. Aldri før har et virus gjort meg så dårlig og så redd. Er Sydensola så viktig at det er verdt å risikere å ha det sånn?

LIV BERIT KARLSEN, kommunikasjonsrådgiver

«Æ like å skræm folk», sier skremmern. Jeg har lyst til å gå han i næringa når jeg ser og leser om solhungrige nordmenn som styrter til flyplassene. Eller om en viss finne som synes ferie i Norge er så grusomt at hun kaller det coronajubel når grensene ble åpnet til hennes hjemland.

Jeg jublet ikke da grensene ble åpnet. Må vi ha et forbud fra myndighetene for å klare å bruke hodet? Er det så grusomt å tilbringe denne sommeren i Norge? Jeg er ingen epidemiolog, men våger å påstå at når Sydenfarerne kommer tilbake så er det ikke usannsynlig at viruset vil ha en oppblomstring. Det vil gå utover oss alle. Vi som gikk inn i sommeren med både ullsokker, allværsjakke og bikini i kofferten, og som holdt oss for oss selv bør ikke straffes for at solkåte nordmenn måtte til Spania selv om de visste at det var større fare for å bli smittet.

Fra begynnelsen av april til midten av mai herjet coronaviruset i kroppen min. Hvis jeg ser for meg virusbildet som har blitt brukt hyppig i avisene, kan jeg føle at det raste rundt i kroppen min.

Først et lite forspill i halsen, så et kort men heftig raveparty i nyrene og deretter et langdrygt nachspiel i lungene som aldri ville ta slutt. Aldri før har et virus krevd så mye plass i kroppen min og gjort meg så dårlig og så redd. Corona tok et kraftig tak i psyken min også. Først skam.

VAR SYK: Liv Berit Karlsen.

Ingen måtte få vite at jeg hadde fått viruset. Jeg var redd folk skulle tro jeg var møkkete på henda. At jeg ikke vasket meg. Så kom tankene om hvorfor nettopp jeg ble så syk. Hvilken mor er jeg som ikke trener oftere og holder meg i bedre form? Hvis jeg hadde droppet sofaen og Netflix til fordel for ergometersykkelen, hadde jeg kanskje ikke blitt så syk da?

Ingen ønsker seg en reprise av våren vi har lagt bak oss. Aller minst de barna som har barnehagen eller skolen som sin eneste trygge havn, eller de eldre som ble separert fra sine barn og barnebarn. For ikke å snakke om helsearbeiderne.

Jeg skjønner at Sydensola frister. Tro meg, denne kroppen skulle gjerne ha reist på den planlagte turen til Spania. Men denne sommeren ble det ikke slik. Respekten for covid-19 holder oss i hjemlandet. Så nå har jeg lyst til å skremme litt.

Coronaviruset er det verste jeg har opplevd. Jeg fikk knapt puste, klarte ikke sove, var fullstendig utmattet fysisk og psykisk, måtte behandles på sykehus og var på det verste livredd. På toppen kan du legge til frykten for å smitte andre.

Så spør jeg deg; er Sydensola så viktig at det er verdt å risikere å ha det sånn?

