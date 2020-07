Kommentar

Trump er sjanseløs – som i 2016

Av Ole Kristian Strøm

Foto: Roar Hagen

Mindre enn 100 dager før det amerikanske valget kan løpet synes kjørt for den sittende presidenten. Men sånn så det ut også i 2016.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

– Trump vet at han kommer til å tape, skrev Politico nylig, og britiske Economist har tallfestet sannsynligheten for Joe Biden-seier til 93 prosent. Og altså bare 7 prosent for Trump-gjenvalg.

Ifølge den samme prognosen får demokratene 353 valgmenn, mens republikanerne oppnår 185. Sjansen for at Biden får flest stemmer anslås til 99 prosent. Det fikk også Hillary Clinton i 2016 da hele 2,87 millioner flere amerikanere stemte på henne. Men Trump vant komfortabelt i antall valgmenn (304 mot 227), og det er det som teller.

Politico hevder altså at Trump har innsett at det blir tap. Når en ser kritikken av corona-håndteringen (snart 150.000 døde i USA) og demonstrasjonene som følge av George Floyd-saken, samt den økonomiske nedturen, så er det ikke så mye som tyder på at den sittende presidenten får mer enn én periode.

Men prognosene og påstandene nå, drøyt tre måneder før valget, minner altså veldig mye om det vi opplevde for fire år siden. «The Hill» skrev for eksempel sommeren 2016 at «Clinton kommer til å vinne lett». Men USAs 45. president ble ingen kvinne. Det ble Donald Trump.

Det er definitivt ikke første – eller siste – gang ekspertene har tatt feil. De fleste regnet også med en annen Brexit-utgang. Og vi som husker den norske EU-avstemningen i 1994, erindrer også mange eksperter som var overbevist om ja-seier.

Prognosene lages ofte ut fra nasjonale målinger. At det gikk så fullstendig galt for demokratene i 2016, skyldtes at enkeltstater skulle bli avgjørende for valget. Det er disse såkalte swingstatene som avgjør – ikke hvem av de to kandidatene som får flest stemmer i USA som helhet.

Nå viser en fersk CNN-måling at Biden leder i tre nøkkelstater som Trump vant for fire år siden; Arizona, Florida og Michigan. Og demokratene kan vel umulig gjøre den samme tabben som i 2016, da Hillary & co «glemte» Wisconsin og tapte der?

New York Times var blant dem som dummet seg ut for fire år siden, da de på selve valgdagen skrev at det var 85 prosent sannsynlighet for Clinton-seier. En i og for seg opplagt prognose basert på tallmaterialet fra nasjonale og statlige meningsmålinger. Men også like opplagt feilaktig. Denne gang er analytikerne hos «Den grå dame» mer forsiktige, men fastslår like fullt at Biden har en enorm ledelse når tre måneder gjenstår.

Valgforskerne er ikke mindre flaue over hvordan de bommet. Derfor er også de mer tilbakeholdne enn de var for fire år siden.

Men spørsmålet er også om Trump er like tent på seier som han var for fire år siden. Han er en utålmodig sjel som nylig fylte 74 år, og vil han klare å mobilisere den samme energien i valgkampinnspurten som han gjorde så imponerende i 2016?

Foreløpig synes Trump-kampanjen også å mangle en klar strategi og en tydelig retning. Ifølge Politico kommer presidentens svigersønn Jared Kushner til å få en mer sentral rolle heretter. Trump har også hentet inn tilbake en av heltene fra valgkampen i 2016, Jason Miller, som politisk sjefstrateg.

Kanskje ligger det en Trump-mulighet i at demonstrasjonene kan komme helt ut av kontroll, eller at det plutselig dukker opp en coronavaksine.

Til nå kan det se ut som om Biden-siden er mest opptatt av at de ikke må gjøre de store tabbene, noe som kan være en god strategi. Det skyldes både lærdommen fra 2016 og at ledelsen på meningsmålingene er så kraftig.

Hvis de nåværende prognosene skulle slå til, blir Donald Trump en av de sittende presidenter som har lidd det mest ydmykende nederlag.

Valgekspertene snakker om en stor forskjell fra 2016 med at de to kandidatene den gang begge var historisk dårlig likt. En annen faktor er at velgerne i 2020 ser på Biden som den mest moderate av de to, mens det for fire år siden var Trump som ble sett på som mest moderat. Det kan bli viktig for å vinne swingstatene.

En ytterligere x-faktor er hvor mange registrerte republikanere som denne gang velger å holde seg hjemme. For fire år siden var Donald J. Trump partiets valgte presidentkandidat. Og selv om han blant mange tradisjonelle konservative ble sett på som en ukonvensjonell politiker, til dels også en som handlet i strid med klassiske republikanske dyder, var det en utbredt oppfatning at embetet ville disiplinere ham. Derfor fikk han deres stemme.

Fire år etter har kjernevelgere som normalt flokket seg om typiske republikanere som Ronald Reagan og far og sønn Bush måttet innse at presidentverdighet er ikke noe som sitter i veggene i Det ovale kontor. Lojalitet til det republikanske partiet kan også handle om å forhindre at Trump får fire år til på å legge The Grand Old Party fullstendig i ruiner.

Et annet moment som Trump selv har spilt inn i senere tid, er at den sittende presidenten ikke nødvendigvis vil akseptere et valgnederlag i november.

Å motsette seg det mest grunnleggende anliggende i en nasjon som i praksis ble tuftet på prinsippet om frie valg, kan også komme til å koste ham dyrebar oppslutning.

– Jeg må vente og se. Jeg må se det an, svarte han Fox News på direkte spørsmål. Men det samme svarte han for fire år siden.

Det snakkes om både borgerkrig og statskupp om Donald Trump skulle tape, men det er temmelig utenkelig. Det amerikanske demokratiet står sterkt, og Trump er tross alt en kar som bjeffer – gjerne på Twitter – mer enn han biter.

Publisert: 27.07.20 kl. 21:43

