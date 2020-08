Kommentar

Hurtigruten minutt for minutt

Av Astrid Meland

CORONA-CRUISE: Hurtigrutens skip Roald Amundsen har hatt coronasmitte på to avganger til Svalbard. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Men denne gangen gjør det vondt å se på.

I sommer har nordmenn fulgt regjeringens råd om å feriere hjemme. Sosiale medier blir ekstra hyggelig av å se bilder av grønt vann i Loen og solsvidde tømmerhus i Lom.

Noen av oss valgte det gjeveste og norskeste av alt, nemlig Hurtigruten. Men de to siste turene til Svalbard med «Roald Amundsen» blir ikke mye å skryte av på Instagram.

Det som har skjedd på Hurtigruten, ser med det vi vet nå, ut som et klassisk smitteutbrudd. Vi har hatt dette mange steder i Europa i sommer.

Billig arbeidskraft er hentet fra et land med langt høyere smitte. Ansatte bor og jobber gjerne trangt. Og de er ofte unge, med langt mindre risiko for å bli særlig syke.

I Hurtigrutens tilfelle dreier det seg om arbeidskraft fra Filippinene, hvor smittespredningen er eksplosiv for tiden.

Selskapet har latt personalet være i «karantene» mens de har jobbet på skipet. Restriksjonen har vært at de ikke fikk gå i land. Å omgås flere hundre passasjerer, derimot, var greit.

Hurtigruten har understreket at dette er i henhold til reglene. Det er i alle fall noe annet enn å bruke hodet.

For smitten kan fort spre seg uoppdaget blant personellet uten at de får symptomer. Derimot kan særlig eldre mennesker blir riktig syke.

Coronaen om bord på Roald Amundsen ble oppdaget da en passasjer hørende hjemme i Hadsel ble syk to dager etter hjemkomst og testet positivt.

Før dette ble oppdaget, hadde alle de 209 passasjerene på cruiset rukket å dra hjem. De reiste vel antagelig til ulike steder i Norge, møtte slekt og venner og kan i verste fall være smittet og ha smittet andre.

Dessuten rakk Svalbard-cruise nummer to, med samme coronasmittede besetning, å dra av gårde med et par hundre nye passasjerer.

Det var på onsdag i forrige uke at Hurtigruten fikk beskjed fra kommunelegen i Hadsel om smittetilfellet. Rådet fra legen var å varsle alle andre passasjerer. Folkehelseinstituttet var også i møte med Hurtigruten denne dagen. De sier de sa det samme, samt at passasjerene skulle i karantene.

Men de første passasjerene ble ikke varslet før fredag. Da hadde to i besetningen på Roald Amundsen blitt så syke at de ble innlagt ved Universitetssykehuset og bekreftet coronasmittet.

Imens fikk mulig smittede fra det første cruiset fortsette å møte folk rundt om i landet. Og nesten alle passasjerene på cruise to rakk å reise hjem, uvitende om faren.

Tromsø kommune sa mandag at de har god kontroll på utbruddet.

Men vi vet ikke hvordan det er i resten av Norge. Vi kan i verste fall ha corona i alle mulig avkroker av landet nå.

Bare 40 av passasjerene sitter igjen i karantenehotell i Tromsø. 20 lokale passasjerer sitter i karantene hjemme. Over hundre passasjerer fra cruise to har altså dratt videre, uten å ha visst noe.

Og ikke alle passasjerene fikk beskjeden, da tekstmeldingene om utbruddet endelig begynte å komme fra Hurtigruten fredag.

I løpet av helgen intervjuer for eksempel VG Jordi Isse som var på fest på Aker Brygge i Oslo da han fikk høre av en venn at han egentlig skulle vært i karantene.

FHI sier 69 kommuner er berørt. Men vi vet ikke hvor passasjerene har vært før de kom hjem og hvem de har møtt før de gikk i karantene.

Hurtigruten brukte helgen på å si at de har fulgt reglene og at deres standard er høy.

Det kan være. Men når de mandag la seg flate, er det fordi vi snakker om mer enn et utbrudd på et cruiseskip.

For dette rammer hele Norge.

Det er riktig ille for Hurtigruten og deres omdømme. Men det er ekstra skadelig med tabber som sprer smitten over hele landet.

Lokalavisene har begynt på jobben med å finne ut hvor passasjerene er. Minst 13 fra Drammen er i Hurtigrute-karantene. I Moss og Skien må en håndfull holde seg hjemme. Trondheim, Stjørdal og Verdal har også berørte.

Heldigvis er alle krefter satt inn på å spore opp alle berørte og teste folk som kan være infisert. Det hadde vi ikke hatt kapasitet til, var det ikke for at smitten er så lav i Norge.

For vi har taklet corona særdeles bra. Norge har hatt så lite corona at det i sommer har vært tilnærmet risikofritt å ligge andføttes med fremmede på hovedstadens fullpakkede strender.

Men det er noen få ting som ikke har gått så bra. Vi ser smitte i forbindelse med store treff innendørs, som bryllupsfesten i Moss. Her ble det såpass ille fordi reglene for forsamling ble brutt.

Og i de to foregående ukene sto utenlandsreiser for halvparten av de nye smittetilfellene. Dette er tillatt, men ikke akkurat anbefalt.

Vi har også tidligere fått inn smitte gjennom import av utenlandske arbeidere. I sommer fikk vi corona på flere norske sykehus av innleide vikarer fra Sverige som slapp unna karantene.

Også denne praksisen sa sykehusene at alt var gjort etter boken.

Men etterpå måtte boken endres.

Reglene endrer vi altså først etter at tabbene er gjort. Slik blir det vel for Hurtigruten også. Dette er lærdom, minutt for minutt.

Publisert: 03.08.20 kl. 13:49

