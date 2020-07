TRYGGE BARN: – Det er en etterspørsel og et behov for dagmammaer, som et supplement til ordinære barnehager. Vi vil ikke virksomheten til livs, men vi vil fjerne de useriøse og utrygge aktørene, skriver Endre Bendixen. (Bildet er et illustrasjonsfoto). Foto: Line Møller

Debatt

Dagmammabransjen trenger kontroll

Historier om svart arbeid, elendige arbeidsforhold og omsorgssvikt har gitt dagmammabransjen et dårlig rykte. Når mangel på kontroll blir farlig for barna, er det på tide å la lovreguleringer røyke ut de useriøse aktørene.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ENDRE BENDIXEN, juridisk rådgiver Stine Sofies Stiftelse

«Han hadde ikke tilgang på mat eller vann og hadde inntørket bæsjebleie.» Uttalelsen kommer fra en mor som i god tro hyret dagmamma for sin sønn. Hun er én av flere som nylig fortalte om sin opplevelse med dagmammaen som selv er fratatt foreldreansvaret.

Saken er én av flere historier NRK den siste tiden har publisert om dagmammabransjen. Noen handler om dårlige lønns- og arbeidsforhold for ansatte, andre om foreldre som ikke får det de har betalt for – og de alvorligste handler altså om barnas sikkerhet. Det er ikke første gang vi leser og hører disse historiene. Over mange år har bransjen fått et frynsete rykte om mye svart arbeid, manglende lønninger og varierende kvalitet.

Useriøse aktører ødelegger. Ønsket om dagmamma kan utløses av flere grunner; noen vil vente med å sende barnet i barnehage, mens andre venter på å få innvilget barnehageplass. Behovet for tilbudet er der, men når et frynsete rykte bekreftes av historie etter historie om uakseptable forhold, er det nå på tide å sette behovet i system. For å sikre gode lønns- og arbeidsforhold, seriøse og kvalifiserte aktører – og viktigst av alt, trygghet for de barna som skal tas vare på av en dagmamma. Når useriøse aktører ødelegger for de seriøse i bransjen, er det nok til å kreve en strengere lovgivning.

I barnehagen er det strenge krav til voksentetthet, faglige og pedagogiske kvalifikasjoner, lønns- og arbeidsforhold. I dagmammabransjen er kravene og kontrollen diffuse eller fraværende. I dag skal man søke om å få drive som dagmamma, dersom man har omsorg for tre barn eller flere, men det ser ikke ut til å fullt ut bli praktisert. Det gjør at foreldre ikke har mulighet til å kontrollere om en dagmamma opererer innenfor regelverket i barnehagelovgivningen, for eksempel når det kommer til vandel og innrapportering av inntekter. Vi må anta at de fleste foreldre ikke ønsker å velge en dagmamma som er tidligere straffedømt for vold eller overgrep mot barn, eller ønsker å bidra til svart arbeid og skatteunnlatelse. Når gjentatte saker i media forteller oss at regelverket i tillegg ikke ivaretar sikkerheten til alle barna, er vi ikke i tvil om at bransjen trenger lovreguleringer.

les også Krever endringer i barneloven: – Dette må ryddes opp i

Vårt forslag er å innføre en enkel registrering av dagmammaer. På lik linje som for barnehagene, bør kommunen ha ansvar for kontroll av registreringen. Skal du jobbe i barnehage, skal det innhentes politiattest for å forhindre ansettelse av mennesker som for eksempel er dømt for vold eller overgrep mot barn. Det samme bør kommunene kunne gjøre for dagmammaer som en del av registreringen.

En slik registrering og kontroll vil kunne gi ei liste over godkjente dagmammaer, som både vil være en trygghet for foreldre og barn, og en fordel for seriøse aktører i bransjen. Så er det viktig å si at en registrering og en ren politiattest ikke er en garanti for å luke vekk verken useriøse eller utrygge dagmammaer. Derfor forventer vi at kommunen kan gis en mulighet for tilsyn med de registrerte dagmammaene, for å ytterligere øke muligheten for å avdekke både manglende omsorgsevne og økonomisk mislighold av det tillitsforholdet som etableres mellom dagmammaen, foresatte og barna.

Det er en etterspørsel og et behov for dagmammaer, som et supplement til ordinære barnehager. Vi vil ikke virksomheten til livs, men vi vil fjerne de useriøse og utrygge aktørene. Når det over lang tid er blitt presentert saker som bekrefter problemer i bransjen, er det på tide med en lovregulering som sikrer barnas trygghet! Det vil tjene både barn, foreldre og de seriøse aktørene i bransjen.

Publisert: 06.07.20 kl. 13:13

Les også

Mer om Barn

Fra andre aviser