MANGE SLITER: – Kanskje vi kan gjøre det til en vane å sjekke inn med foreldre, besteforeldre og venner via meldinger og videosamtaler? Foreslår Nyborg og Mamelund i denne kronikken. Foto: Sara Johannessen Meek

Debatt

Kan corona føre til flere selvmord?

Forebygging av psykiske helseplager og selvmord må inngå som en del av beredskapen.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

VIBEKE NARVERUD NYBORG, doktorgradskandidat ved Universitetet i Sørøst-Norge

SVENN-ERIK MAMELUND, seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet

I mars ble hverdagen brått endret. Tiltakene som ble iverksatt for å få kontroll på COVID-19 er de mest inngripende i fredstid. I kjølvannet har det vært bekymring for om pandemien kan ha ført til flere selvmord.

Under spanskesyken i 1918 døde 100 millioner globalt og 15.000 i Norge. Mange som overlevde slet med søvnproblemer, sinnsforvirring, depresjoner og vanskeligheter med å gjennomføre daglige gjøremål.

Sorg og savn av tapte familiemedlemmer i kombinasjon med depresjon, frykt for å bli smittet og nedgang i sosial integrasjon kan også ha ført til flere selvmord.

les også – Jeg tror samboeren er deprimert. Hva gjør jeg?

På hvilke måter kan COVID-19 ha økt risikoen for selvmord? De som har vært i direkte berøring med COVID-19, har vært utsatt for belastninger som kan gi økt risiko for nedsatt psykisk helse og selvmord. Dette gjelder dem som har gjennomgått alvorlig sykdom, pårørende og etterlatte etter COVID-19 syke, og helsearbeidere.

Smitteverntiltakene kan for mange ha gitt sosial isolering og ensomhet. Dette er faktorer som øker risikoen for psykiske helseplager og selvmord. Personer med psykiske lidelser er ekstra sårbare, men også den øvrige befolkningen vil kunne ha hatt en økt risiko for nedsatt psykisk helse.

Nedstengingen av samfunnet vil for noen bety at de har tilbrakte mer tid i et skadelig og belastende hjemmemiljø. Det gjelder voldsutsatte barn eller unge voksne, de som lever med foreldre eller en partner med rusbrukslidelser eller psykisk lidelse. Vi vet ikke sikkert om og hvordan forbruk av alkohol og andre rusmidler har endret seg i løpet av pandemien.

Det har vært bekymring for at prioriteringene i helsetjenesten under pandemien kan ha svekket tilbudet til personer med psykiske lidelser, og at terskelen for å søke hjelp har økt som følge av smittefrykt og ønske om å ikke å bry en belastet helsetjeneste.

Det er ikke gitt at selvmord øker i krisetider. Forskning tyder på at selvmord går ned under krigstider. Dette kan forklares med økt samhold mot en ytre fiende og redusert arbeidsledighet under krig. COVID-19 representerer en usynlig ytre trussel, og det er mulig smitteverntiltakene skapte en følelse av samhold ved at vi alle var med i en dugnad.

les også Tre nordmenn forteller: Slik kom vi oss ut av depresjonen

Smitteverntiltakene påførte samfunnet store økonomiske kostnader. Unge voksne, innvandrere og personer med lav inntekt og kort utdanning hadde høyest risiko for å bli arbeidsledige.

Mer enn halvparten av de ledige er nå tilbake i jobb. Korttidsledighet, men særlig langtidsledighet, vil kunne ha ført til økte psykiske lidelser og i verste fall selvmord. De mest sårbare i arbeidsmarkedet kan ha størst problem med komme tilbake jobb og også derfor være mest sårbare for psykiske plager.

Årlig tar 500-600 personer sitt eget liv i Norge. I 2018 tok 674 selvmord. Selvmordstallene for 2020 vil være klare om et år. Tilbakemeldinger Helsedirektoratet har innhentet fra helsetjenesten, hjelpetelefoner og bruker- og pårørendeorganisasjoner tyder så langt ikke på en endring i selvmordstallene.

I Lancet Psychiatry i april i år tok ledende selvmordsforskere til orde for at pandemien kan føre til en økning i psykiske helseplager og selvmord. En slik økning kan skyldes sykdomsbyrden, tiltaksbyrden eller begge deler.

Så langt har Norge hatt et lavt antall smittede og døde. Vi har ikke sett de samme dramatiske scenene fra norske sykehus som vi fikk se i Italia. Smitteverntiltakene har vært mindre inngripende i Norge enn i land som Italia, Frankrike og Storbritannia.

De nordiske landene har sterke velferdsstater med et sikkerhetsnett for permitterte og arbeidsledige. I Norden er vi derfor i bedre stand til å ta vare på de som mistet jobben enn i mange andre land.

les også Hei, jeg heter Maud og har angst

Det er ikke usannsynlig at vi vil se en betydelig økning i selvmordstallene som følge av COVID-19. Men er det én ting pandemien har lært oss, så er det at situasjonen kan forandre seg raskt. Det er derfor viktig å ta høyde for dette, og at dersom det skulle komme en ny smittebølge så må også forebygging av psykiske helseplager og selvmord inngå som en del av beredskapen.

Parallelt er det viktig å innhente kunnskap om COVID-19 og psykisk helse. Det legges nå ned mye arbeid i å frembringe forskningsbasert kunnskap om konsekvensene av COVID-19 for den psykiske helsen og selvmordsatferd.

Nå som de mest omfattende tiltakene er lettet på, så kan hver og en av oss også bidra til å fremme god psykisk helse samtidig som vi er med på å forebygge en ny smittebølge ved å følge smittevernsregler. Kanskje vi kan gjøre det til en vane å sjekke inn med foreldre, besteforeldre og venner via meldinger og videosamtaler?

Trenger du noen å snakke med ?

Mental Helse kan nås på 116 123. Kirkens SOS kan nås på 22 40 00 40.

Røde Kors samtaletilbud «Kors på halsen» er en tjeneste for barn og unge opp til 18 år, og kan kan nås på 800 33 321. Tjenesten er åpen mandag - fredag kl. 14 - 22.

Mental Helse chat: sidetmedord.no. Åpningstider: Mandag 20.00–23.00. Tirsdag 12.00–14.00. Onsdag 12.00–14.00 og 20.00–23.00. Torsdag 12.00–14.00.

Kirkens SOS: soschat.no. Åpningstider: Hver dag 18.30-22.30 og hver fredag frem til 01.30.

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111.

SnakkOmPsyken.no: Anonym chat-tjeneste for barn og unge (søndag-torsdag kl 15.00–21.00).

Publisert: 19.07.20 kl. 08:26

Fra andre aviser