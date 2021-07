Kommentar

Den absurde regelen: Trusekrise!

Av Leif Welhaven

I lang tid har bekledningsreglene i sandhåndball var et stridstema. Her er det norske landslaget i 2017. Foto: Igor Kralj/PIXSELL / Pixsell

Historien om internasjonal idrettsledelse har ufattelig mange mørke kapitler. I 2021 trues det med bøter om kvinnelige utøvere har på seg mer nedentil enn en bikinitruse.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

For enkelte vil det oppleves naturlig å spille i bikini, all den tid idrettsgrenen det dreier seg om er sandhåndball.

For andre er bikinitvangen for kvinner enda et symbol på kjønnsdiskrimineringen vi har sett altfor mange eksempler på i idretten.

Men kjernen i debatten som igjen råder i håndballen dreier seg ikke om hvor mange som klager på reglene, eller om Det europeiske håndballforbundet (EHF) har fått den eller den formelle henvendelsen om forandring.

Det handler om en grunnleggende forskjellsbehandling av kjønnene. En mannstung internasjonal ledelse har laget regler som fratar kvinner en valgfrihet de åpenbart burde ha hatt.

Det finnes ikke et eneste gyldig argument for å kreve at kvinner skal ha minimalt med bekledning på seg for å få utøve idrett, mens herrene kan spille med langt større tekstiler på kroppen.

Det oser ikke akkurat modernitet over ordene «Kvinner skal bruke bikini. Toppen skal være en tettsittende sports-BH med dype utskjæringer ved armene. Trusene må ikke være mer enn ti centimeter på sidene.»

Om «det alltid har vært slik», er det ikke et argument for å fortsette en forskjellsbehandling som ikke er annet enn uverdig.

For selv om man gladelig kan ligge på stranden med akkurat like lite klær på som kampantrekket tilsier, er det selvsagt noe annet å skulle opptre slik foran et publikum enn å ligge på et håndkle i sanden.

Her er det tv-kameraer med sine vinkler, og det bør ikke være vanskelig å forstå at det fort kan oppstå situasjoner som oppfattes som ubehagelige.

Uansett hva ledelsen måtte mene om temaet, må det være de som ikke synes at en slik eksponering er grei som har definisjonsmakten. Egentlig er dette så selvsagt at det er vanskelig å forstå at det i det hele tatt er et tema. Men så er det jo dessverre veldig mye det er vrient å fatte om hvordan internasjonal idrett blir styrt.

I håndballen er det tatt et norsk initiativ for å forsøke å endre reglene, og et nedsatt utvalg jobber med å se på andre løsninger enn påtvunget bikini. Trolig vil vi få en sårt tiltrengt endring. Men ballen ruller sakte, og til syvende og sist vil Det internasjonale håndballforbundet (IHF) stå sentralt.

Nylig ble problemstillingen satt på spissen under EM i sandhåndball.

Norge hadde søkt om å få spille i tights i stedet for bikinitruse, og forbundet var forberedt på å ta eventuelle bøter. Ifølge den norske lagledelsen var det først snakk om 50 euro per person per kamp. Ifølge uttalelser til NRK ble det deretter oppfattet som «trusler om renter per kamp og mer uspesifikk straff».

Det ser ut til å versere litt ulike oppfatninger om hvor omfattende truslene var, men uansett har håndballen gått inn i et mesterskap med bikinitvang for kvinner. Det er oppsiktsvekkende uklokt. Heldigvis har håndballpresident Kåre Geir Lio tatt frem kraftige adjektiver om hvilken håpløs regel som råder inntil videre.

I en optimal verden hadde Norge bare trosset de høye herrer - uansett konsekvenser - og tatt den straffen som eventuelt ville komme.

Trolig ville reaksjonene internasjonalt da ha tvunget frem den forandringen som må komme, rett og slett fordi omdømmet til de internasjonale håndballorganisasjonene hadde blitt så skadelidende av oppmerksomheten dette hadde medført.

Toppene er vant til å skalte og valte som de vil, men det er ett språk som trolig ville nådd inn. Det er markedskreftenes tale. Og mannssjåvinisme er ingen sponsormagnet i 2021.