Episk milliardsprekk

MÅTTE GÅ: En kostnadssprekk på 5,2 milliarder kr. kostet MDG-byråd Lan Marie Berg jobben. Nå blir vannforsyningsprosjektet enda dyrere. Foto: Terje Pedersen

Oslos reservevannforsyning har gått på en ny kostnadssprekk, melder NRK. Nå blir også det såkalte stamnettprosjektet dyrere enn antatt.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Overskridelsene på 7 milliarder kroner kommer i tillegg til prislappen på 17,7 milliarder for første del av ny reservevannforsyning til Oslo – Holsfjorden-prosjektet – som skal føre reservevannet frem til Sagene.

Det ble 5,2 milliarder dyrere enn anslått – ifølge opposisjonen i Oslo den største budsjettsprekk i noen norsk kommune noen gang. Overskridelsen førte til mistillitsforslag mot MDG-byråd Lan Marie Berg. Byrådet gikk av som følge av dette i juni.

Opprinnelig var del én og to av reservevann-prosjektet kostnadsberegnet til en samlet sum av 12 milliarder kr. Nå begynner sluttsummen å nærme seg anslagene for nytt regjeringskvartal.

Det kan komme til å koste mer enn 27 milliarder kroner å føre nytt drikkevann fra Holsfjorden, via et vannbehandlingsanlegg på Huseby, til Sagene. Derfra skal det gå i tunnel til Disen og Trosterud, og fra det eksisterende vannbehandlingsanlegget på Oset på Kjelsås til Disen. Begge prosjektene skal være ferdige i 2028.

«En episk elendig kostnadsstyring fra byrådet [...] En historisk sprekk i Kommune-Norge er toppet med en enda større sprekk», sier Høyres gruppeleder i bystyret, Anne Haabeth Rygg, til Aftenposten. Hun frykter at sluttsummen kan bli enda høyere.

Den umiddelbare kostnadssprekken må betales fra skattebetalernes felleskasse. Men det kommer en tilleggsregning: Hovedstadens innbyggere må belage seg på økt vannavgift.

Høyres gruppeleder har rett i at det sittende byrådet har et stort og tungt ansvar i denne saken. Det kan virke som at både politikere og prosjektledelse har operert helt uten budsjettstyring og kostnadskontroll.

Men opposisjonen bør veie kritikken på gullvekt, om enn aldri så berettiget den måtte være – rent formelt.

Nytt drikkevann til Oslos befolkning er en klassisk sak der alle politiske partier som har sittet i posisjon de siste 50 årene har et medansvar.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) kan returnere deler av den skarpe kritikken til sine borgerlige forgjengere – som igjen kan hekte bjeller på det foregående Ap/SV-byrådet – som igjen kan minne om at heller ikke Peter N. Myhre (Frp) eller Albert Nordengen (H), for den del, gjorde noe med kommunens vannsommel da de var ordførere.

I juni 2019 var det slutt på statens tålmodighet. Da varslet Mattilsynet at Oslo ville få én million kroner i dagmulkt per dag fra og med 21. november dersom ikke kommunen landet et endelig vedtak om nytt drikkevann. Raymond Johansens daværende byråd måtte handle kjapt fordi forgjengerne ikke hadde gjort godt nok forarbeid.

Siden 1965 har Oslo kommune lett etter et alternativ til Maridalsvannet som drikkevannskilde. Da var Brynjulf Bull (Ap) ordfører.

Dette fritar selvfølgelig ikke dagens regime for ansvar for milliardoverskridelsene. Tallene er så enorme at det nesten synes underlig at det går an å bomme så grassat på kostnadsestimatet.

Men også unnlatelsessynder er synder i dette regnskapet.