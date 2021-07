Debatt

Svarer Forbrukerrådet: Facebooks forretningsmodell gir forbrukere muligheter

Verden går fremover inn i en fremtid der forbrukerne har mer kontroll og flere valg. På veien må vi huske at bedrifter trenger kunder, og at kunder faktisk setter pris på å høre fra de bedriftene de liker.

Publisert: Nå nettopp

RUNE PAULSETH, Norgessjef i Facebook

Forbrukerrådet bruker negativt ladede ord om at vi «dytter» og «lurer» folk til å dele informasjon når de forsvarer standpunktet sitt om målrettet annonsering. Ordene bekler oss med et ondsinn vi ikke kjenner oss igjen i. Det er derimot godt at debatten løftes, for vi ønsker faktisk å delta med våre synspunkter.

Forbrukere har nemlig flere muligheter enn noensinne, både når det kommer til å selv bestemme hvilken informasjon deles, når det kommer til å holde kontakt med venner og familie fra nær og fjern, og delta i både store og små interessefellesskap.

Samtidig er det to grunnleggende hensyn som ikke kan fjernes fra det store bildet: skoselgeren på hjørnet og restauranten nede i svingen trenger kunder. De får flere kunder av å reklamere for sine varer og tjenester, og Facebook gir dem en plattform der de kan kjøpe reklameplass og nå de som faktisk kan tenke seg å besøke dem.

Jeg har lyst til å stoppe opp kjapt ved dette punktet, for det er et viktig punkt. Hvor mange lokale småbedrifter hadde budsjett og markedsinnsikt til å reklamere for seg selv på en effektiv måte for femten år siden?

Lokalradioen og fjernsynet var alternativer, men på ingen måte billig. Og nasjonal dekning? Lite sannsynlig.

Facebook har gitt småbedrifter enestående mulighet for vekst, og det er viktig.

Samtidig ønsker vi å gjøre det enkelt for brukere av Facebook å se, og endre, hvilken informasjon de deler - og med hvem.

Derfor tilbyr vi forskjellige verktøy som gir brukerne kontroll. Man kan for eksempel justere sine annonsepreferanser, hvis det er spesifikke ting man ikke ønsker å se annonser for. Man kan til og med dra ut pluggen og fjerne all datahistorikk om man ønsker.

Det du oppnår er at annonsene du ser ikke har noen relevans for deg. Det er helt mekanisk. Av/På. Nuller og enere.

Vi ønsker jo ikke dette. Vi ønsker at folk skal bruke tjenestene våre, fordi de holder deg i kontakt med de personene og tingene du bryr deg om, samtidig som man ser annonser for produkter og tjenester man er interessert i.

For vi kan ikke fortsette å utvikle tjenester som er åpne og frie for alle, uten å vise reklame. Men vi kan fortsette å utvikle nye måter å vise annonser smart på, samtidig som personvernet øker.

Her står vi i front av en bransje som forsker på helt ny teknologi for å holde tritt med økt oppmerksomhet og krav til personvern.

Dette er nemlig et nøkkelpoeng, og her har vi naturligvis også et ansvar for at kommunikere tydeligere omkring våre tiltak, og hvordan våre plattformer fungerer.

Vi ønsker at forbrukere skal være bevisst hvilken informasjon de deler, og ta informerte valg. Og vi ønsker at de informerte valgene skal være enkle å ta.

Men mens Forbrukerrådet ønsker et forbud mot relevant reklame, utvikler vi tjenester og ny teknologi som klarer å balansere hensyn til forbrukerrettigheter, personvern, og alle de som lever av å selge sine varer og tjenester på Facebook og Instagram.