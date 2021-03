MELLOM BARKEN OG VEDUM: – Senterpartiet og partileder Trygve Slagsvold Vedum står i en klimaspagat, skriver Tina Bru. Foto: Eirik Røsvik

Tina Bru: − Vedum må legge klimakortene sine på bordet

Det er grenser for hvor mange ganger Sp-lederen kan hevde at nullutslippssoner og dieselforbud er regjeringens politikk. Dette er politikk som Sps samarbeidspartnere og Sp selv har stemt for.

TINA BRU, olje- og energiminister (H)

Høyre tror på lokalt selvstyre. Vi mener det er lokalpolitikerne der ute som vet best hvor skoen trykker. Senterpartiet er vanligvis også et parti som snakker varmt om lokaldemokratiet. Men det gjelder visst bare saker som Sp-ledelsen kan gå god for.

Ap-styrte Oslo og Bergen har lenge bedt om å få opprette nullutslippssoner. Regjeringen har derfor sagt at vi skal vurdere om det kan gjennomføres pilotprosjekter for nullutslippssoner i Oslo og Bergen, der kun kjøretøy med nullutslippsløsninger kan kjøre. Hvordan disse skal utformes vil vurderes i tett samarbeid med kommunene.

Dette er med andre ord ikke Høyre-politikk. Dette er politikk som Arbeiderpartiet og MDG ønsker å føre i Norges to største byer. Også Senterpartiet i Oslo stemte for nullutslippssoner – så sent som i fjor.

I andreutkastet til Sp sitt program står det svart på hvitt at partiet vil bidra til at alle nye personbiler og lette varebiler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler. Hvordan de vil bidra til dette, gjennom å konstant snakke det ned, er dog et mysterium.

Målet om at alle nybiler som selges i 2025 skal være uten utslipp er et mål vi alle deler. Det er uansett ikke snakk om et forbud. Måten vi kommer dit på er å gjøre det så enkelt og billig for folk å velge nullutslippsløsninger. Ikke gjennom tvang og forbud. Nullutslipp innebærer heller ikke bare elbiler, som Sp vil ha det til, men også hydrogen og biogass. Men vi mangler infrastrukturen.

Derfor kommer det støtte til å bygge ut ladestasjoner og fyllestasjoner for annet drivstoff som hydrogen og biogass, der dette ikke har vært lønnsomt tidligere. Her satses det spesielt på Nord-Norge. Og der hvor Vedum vil snakke ned Hedmark, så er saken den at Hedmarkingene er som resten av landet – omtrent halvparten av dem velger en elbil når de kjøper seg ny bil.

Det er på tide at Vedum legger fra seg denne forvrengte virkelighetsforståelsen og heller svarer konkret på hvordan Senterpartiet ønsker å få ned utslippene i Norge, slik Høyre har gjort. Norske utslipp er nå på sitt laveste nivå siden 1993. Vi har fått ned utslippene, uten at det har gått på bekostning av veksten eller folks arbeidsplasser. Hvordan har Senterpartiet tenkt til å få til det samme?

Vedum glemmer hvem vennene hans er. Hvis Sp kommer i regjering til høsten, må han samarbeide med SV, Rødt og MDG. Partier som vil sette en sluttdato for oljen og kutte mellom 60 og 95 prosent av utslippene våre innen 2035. I tillegg til dette vet vi at verken Ap eller disse vil ha avgiftsfritak på biodrivstoff og at Ap vil kutte minst 55 prosent av utslippene. Sp står i en klimaspagat.

Det er på tide at Vedum og Sp legger klima-kortene på bordet. Utslippene må ned. Vi har ikke noe annet valg. Spørsmålet er hvordan, og svaret på dette må være realistisk og det burde en av statsministerkandidatene på venstresiden klare å svare på.