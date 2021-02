Kommentar

Storfamilier lenger frem i vaksinekøen?

Av Shazia Majid

VINN-VINN: Vaksinerer vi storhusholdninger i områder hvor smittetrykket er høyest, kan vi stanse smitten i hele samfunnet. Foto: Tore Kristiansen

Coronasmitten er størst blant de som bor tettest i Norge. Forskere foreslår at disse skal vaksineres tidligere enn andre. Det kan ha noe for seg.

Et vaksineglass hit, og et vaksineglass dit. Det er vaksinestrategien i Norge, og den er satt. Men, er det den beste måten å stanse pandemien på? Jeg er ikke så sikker.

For, hva er det vi vil? To ting: Vi vil beskytte de svakeste og vi vil ha tilbake samfunnet slik vi kjente den. Selv om corona-dødeligheten er lav i Norge, er pandemien den verste krisen siden 2. verdenskrig. Vi er med på dugnad så restriksjonene kan løftes.

Hvordan skal vi få det til på kort sikt? Ved å kontrollere spredningen av mutasjonene, bremse smitten, snu pandemien og redde liv og helse. Det langsiktige målet sier seg selv, skape flokkimmunitet gjennom vaksinering.

Så, er det slik at vi snart ikke orker mer pandemi. Til syvende og sist er vi bare mennesker. Vi venter på vår egen vaksinedose. Lar oss irriterer over at det går så tregt. Alle skjønner at de eldste må få vaksinen først. Det er også lett å forstå at helsepersonell må fremst i køen. Men, det blir antagelig vanskelig å akseptere at andre, nye grupper skal «snike» i køen, når det er så få vaksiner tilgjengelig.

Men, hva om vaksineringen av enkelte, nye grupper, kan åpne storsamfunnet dobbelt så raskt? Men, enda viktigere, redde flere liv, føre til mindre alvorlig sykdomsforløp og færre i respirator?

Flerfamiliehusholdninger i enkelte innvandrermiljøer i Norge er hardest rammet av covid-19. Smitten er skyhøy og mange flere blir alvorlig syke. I Storbritannia har fem ulike studier vist nøyaktig det samme.

Er det ikke da verdt å diskutere om enkelte familier på Stovner og Søndre Nordstrand i Oslo skal testes oftere, og få vaksinen tidligere enn planlagt?

Den strategien kan snu pandemien. Så enkelt, men likevel tilsynelatende så komplisert å adressere, for ikke å snakke om å få gjennomført.

Da Norge stengte ned i mars i fjor, valgte professor Eivind Almaas og forskergruppen NTNU covid-19 Modelling Taskforce å bygge en datamodell. De har alle dyp innsikt i hvordan nettverk fungerer, og i en pandemi, kan nettopp dette være nøkkelen.

Ved hjelp av data om nordmenns liv og helse, hvordan de bor og beveger seg skulle de vise hvordan smitten kan spre seg i Norge. Og, dermed, hvordan den best kan begrenses. Særlig tok de for seg Oslo.

Og, resultatet er det samme, om og om igjen. Det være seg i Oslo, London eller tettbygde strøk i Frankrike: Skal du slå ned pandemien hurtigere og mer effektivt må du teste og vaksinere storhusholdninger.

Særlig komplisert er det heller ikke.

La meg dra en analogi: Tweeten din sprer seg raskere på Twitter, om du har mange følgere, enn om du har få. Influencere når flere på Instagram enn oss som ikke er influencere med 150 000 følgere. På samme måten, du kan spre smitten til flere om dere er åtte i husholdningen enn om dere er to.

På nettverksspråket heter det en hub, hub-en har en enorm smitteeffekt. Under en pandemi snakker vi om storhusholdninger, hvor en smittet kan smitte sin familie på 8, som igjen kan smitte mange, mange flere ute i samfunnet. Det har ikke noe med skyld, eller etnisitet å gjøre – det er slik nettverk fungerer.

NTNU-forskerne mener at en by som Oslo kan åpne opp igjen dobbelt så hurtig, dersom alle dets 15 000 husholdninger på fem personer og over, testes rutinemessig, la oss si hver uke, og vaksineres tidligere.

Og så kan en, som meg, tro at dette betyr at alle i en storfamilie skal få sin vaksinedose før andre. Og, det liker de fleste av oss dårlig, for da kommer vi enda lenger bak i køen. Men, slik er det ikke, ifølge forskerne.

Spredningen kan begrenses betraktelig om bare noen i hver storfamilie vaksineres.

Almaas og teamet har ikke sett på hvordan smitten vil slå ut i bydeler som Stovner og Søndre Nordstrand. Men, sier at trangboddhet står helt sentralt i spredningen av coronaviruset. Det vil opplagt være en kruttønne, slik tallene også viser, med størst smitte her.

Derfor er det både smart, solidarisk og rettferdig å teste og flytte frem i vaksinekøen mennesker som både er del av en hub, og som i tillegg blir sykest og dør oftest. Hele samfunnet vinner på det.

Likevel er det vanskelig å gjennomføre.

I Storbritannia har man samme situasjon. Smitten er størst i storhusholdninger, men disse blir likevel ikke prioritert i køen. Man er blant annet redd for å ikke ha folket med seg. Redd for hets og stigmatisering av en allerede uglesett minoritetsgruppe.

Det er fare for at vi også i Norge vil se at det skaper kontrovers om storfamilier vaksineres tidligere enn andre – mest fordi de fleste storfamiliene er nordmenn med utenlandsk bakgrunn, og de fleste bort på Stovner og Søndre Nordstrand.

Spørsmålet er om vi skal la det gå politikk og prestisje i det, eller om vi skal følge det som kan vise seg å være den mest robuste og effektive måten å stanse pandemien på.

Skal frykten for fordommer stake kursen videre, eller kan for eksempel Oslo kommune ta seg råd til å tenke utenfor boksen, og prioritere eldre, helsepersonell og storfamilier – i den rekkefølgen?

Vi kan enten se på det som at pakistanske- og somaliske nordmenn «sniker» i køen, eller, at storhusholdningen går i bresjen for å redde storsamfunnet. Jeg hadde valgt det siste.

