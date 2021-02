Leder

Vil styrke NATO

NY MINISTER: Lloyd Austin gratuleres av visepresident Kamala Harris i forbindelse med at han 25. januar avla eden som ny forsvarsminister. Foto: KEVIN LAMARQUE / REUTERS

President Joe Biden har startet arbeidet med å gjenopprette den skade som Donald Trump påførte samholdet i NATO. I går møtte for første gang den nye amerikanske forsvarsministeren Lloyd Austin sine kolleger i alliansen, riktignok digitalt.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Trump skryter ofte av at han fikk europeerne til å betale mer for det felles forsvar. Medlemslandene har ganske riktig økt forsvarsbudsjettene de siste årene, og Trump har fungert som en innkrever. Men målsettingen om at alle skal bruke minst to prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvaret ble vedtatt da Barack Obama var president. Årsaken var at Russland med militær makt hadde flyttet en grense i Europa.

Den forrige presidenten var ensidig opptatt av byrdefordelingen i NATO. Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton skriver i sin bok at han ble svært bekymret sommeren 2018 etter at presidenten hadde spurt om hvorfor USA ikke bare trakk seg ut av NATO. Konsekvensene av Trumps “Amerika først” politikk, og presidentens uforutsigbarhet, gjorde de allierte urolige.

les også Nye forslag: Slik vil Stoltenberg endre NATOs byrdefordeling

Det er viktig og riktig at Norge og allierte tar et større ansvar for forsvaret av Europa. Men NATO handler om mye mer enn størrelsen på forsvarsbudsjetter. NATO har en viktig politisk dimensjon. Demokratiene i Europa og Nord-Amerika er knyttet sammen i et interessefellesskap som bygger på gjensidig tillit. Vår sikkerhet avhenger av det transatlantiske samholdet. De siste fire årene er tilliten blitt svekket av Trumps vedvarende kritikk av allierte.

Joe Biden er svært tydelig på at han vil reparere forholdet. For å understreke dette la Det hvite hus ut video av Bidens første telefonsamtale med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg. Det er viktig at alliansen styrker det politiske samarbeidet og står sammen om å møte nye sikkerhetspolitiske utfordringer. Den teknologiske utviklingen gjør at sikring av kritisk sivil og militær infrastruktur vil bli stadig viktigere. Vi ser at store endringer i verdensøkonomien, som Kinas raske vekst, også får konsekvenser for vår sikkerhet.

les også Stoltenberg til VG om ny Afghanistan-frist: – Avtalen med Taliban er ikke uten betingelser

Senere i år vil Stoltenberg legge frem forslagene fra prosjektarbeidet NATO 2030 på et toppmøte i alliansen. Stoltenberg foreslår blant annet en jevnere byrdefordeling av kostnadene ved NATOs felles operasjoner. Å øke NATOs felles budsjett er en konkret måte å vise at alle medlemsland bidrar til artikkel 5, som sier at et angrep mot en er å betrakte som et angrep mot alle.

USA er alliansens uunnværlige partner. Det styrker vår sikkerhet når en ny amerikansk administrasjon forsikrer om at NATO er en hjørnestein i amerikansk utenriks- og sikkerhetspolitikk.