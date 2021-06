PRIDE OG HAREIDE: – Åge Hareide, du sier homofile spillere vil få støtte i Rosenborg – la det gjelde utenfor Rosenborg også, skriver studenten. Foto: AFP/Bjørn S. Delebekk, VG

Feighet og unnskyldninger holder ikke!

Det siste homokampen trenger er gamle heterofile menn som sier at vi må vente på klarsignal for å si ifra om urett og kreve likestilling.

JOACHIM VIGTEL WALLENTIN, masterstudent i religion og samfunn

Rosenborg-trener Åge Hareide beklaget i Dagsnytt 18 på NRK på torsdag at han hadde brukt ordet propaganda om homokampen da han denne uken forsvarte UEFAs avgjørelse om å ikke lyse opp Allianz Arena i Pride-flaggets farger som en protest mot Ungarns nye lover som nærmest likestiller homofili med pedofili.

Under den samme sendingen forsvarte han rasismekampanjen styrt av UEFA fordi «vi har fotballspillere fra hele verden». Men da spillere gikk ned på kne for å markere sin støtte til Black Lives Matter-bevegelsen, ble det litt vel kaotisk for Hareide. Til slutt kan nemlig dette bli litt mye, ifølge Hareide. Han sier rett og slett at så lenge UEFA støtter en politisk sak, så er han med på det. Hvis det ikke er retningslinjer for det, blir det lett kaotisk.

Jeg vil tørre og påstå at det ikke er det vi homofile trenger. En feig gjeng som venter på den støtten de trenger fra alle økonomiske støttespillere for å tørre å gi et klarsignal og gi retningslinjer for markeringer.

Jeg gikk i 2. klasse på videregående i 2004, og det var kommentarer som Hareides som bidro til at legning for meg ble skambelagt. En følelse av å ikke være med i gjengen. Nå er jeg en stolt homo, og hjertet mitt brister for alle LHBTQI-ungdommer som skal være en del av et samfunn som tilsynelatende fremdeles stigmatiserer dem.

Åge Hareides kommentarer om homofile i 2004 var skadelige for homofile, og det han sier i dag er like skadelig. Ved å gjemme seg bak at markeringer uten godkjente retningslinjer er feil, tråkker han på alle homofile i Ungarn som nå befinner seg i en uholdbar situasjon. Samtidig sender dette et signal til unge homofile i Norge om at man ikke er likestilt på alle nivåer i fotball. Det vil si: Fotballen sender et signal om at den ikke er et trygt sted for homofile.

En politisk markering skal utfordre og stå for en forandring. Det er for sent å protestere når alle er enige, alle er likestilt og alt er greit. Da kan vi ikke vente på UEFAs modighet. Vi må være modige selv. Du òg, Åge Hareide. Du sier homofile spillere vil få støtte i Rosenborg – la det gjelde utenfor Rosenborg også!