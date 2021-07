AVGJØRENDE TID: – Likestilling er en økonomisk nødvendighet. Verdens muligheter for varig økonomisk oppgang etter COVID-19 forutsetter at vi griper denne muligheten til å gjøre slutt på kvinners og jenters marginalisering, skriver Melinda Gates, her sammen med statsminister Erna Solberg, tilbake i 2014. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Debatt

Det kvinner trenger er resultater, ikke retorikk

Da coronaen inntraff, mistet nesten dobbelt så mange kvinner jobben som menn. Pandemien har på brutalt vis synliggjort behovet for endring.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

MELINDA GATES, styreleder for Bill & Melinda Gates Foundation

For 26 år siden kom likestillingsaktivister sammen i Beijing for å avholde en historisk viktig, global konferanse om kvinner og jenter. De møttes for å tale en enkel sak: «kvinnerettigheter er menneskerettigheter».

Verdens ledere responderte med løfter om å «fremme kvinners økonomiske uavhengighet» og «iverksette alle nødvendige tiltak for å eliminere alle former for diskriminering mot kvinner». Men disse erklæringene ble ikke etterfulgt av verken nye midler av betydning eller ny politikk. Derfor er det, på tross av trinnvise fremskritt, like sant i dag som det var i 1995: Uansett hvor du fødes, vil ditt liv bli vanskeligere hvis du er jente eller kvinne.

Både i Paris og digitalt over hele verden samles aktivister og ledere på nytt i dag, denne gangen for å begynne å levere på løftene de kom med for en generasjon siden når man møttes i Beijing. Sammen med dem skal jeg delta på Generation Equality Forum. Jeg håper at vi nå endelig kan begynne å lukke det enorme gapet mellom ambisjoner og handling. Det vil kreve at man kommer med modige økonomisk tilsagn, bygger politiske agendaer som er evidensbaserte og at man enes om en plan for hvordan vi kan sikre at vi tar ansvar for resultatene.

COVID-19 har ikke bare tvunget forumet til å utsette 25 års-jubileet for kvinnekonferansen i Beijing med ett år. Pandemien har også på brutalt vis synliggjort behovet for endring. Da pandemien inntraff, mistet nesten dobbelt så mange kvinner jobben som menn. En del av forklaringen ligger i at kvinner ofte er å finne på de arbeidsplassene som ble hardest rammet av sosial distansering — servering i restauranter, arbeid som flyvertinner og som hotellmedarbeidere. I tillegg har stengte skoler og det at livet for mange i økende grad har konsentrert seg rundt hjemmet, bidratt til at det har vært større behov for barnepass og andre omsorgsoppgaver som renhold og matlaging.

Det er i all hovedsak kvinner som har møtt disse behovene. Også før pandemien utførte kvinner tre firedeler av alt ubetalt arbeid. Arbeidsfordelingen er blitt enda skjevere nå. For noen kvinner har dette betydd at de har sluttet å ha betalt arbeid.

les også Verdien av globalt samarbeid

I mange land er økonomien på vei til å hente seg inn igjen – uten at kvinnene tar del i den økonomiske oppgangen. Nye tall fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen viser at mens menn som gruppe allerede har fått tilbake alle arbeidsplassene de tapte i forbindelse med COVID-19, fortsetter kvinnene å miste jobber. Faktisk kommer så mange som to millioner flere kvinner til å miste jobbene sine i år – i tillegg til de ni millioner som er blitt arbeidsledige siden 2019. Denne statistikken synliggjør den underliggende svakheten i verdensøkonomien som er bygget på at mange kvinner utfører to jobber –hvorav den ene er (som regel mindre) betalt og den andre utføres gratis.

De barrierene som hemmer kvinners fremgang, står også i veien for økonomisk utvikling. Det følger av dette at det å fjerne disse barrierene vil utvirke seg positivt økonomisk. Ikke nok med at en økonomisk oppgang bygget på likestilling mellom kjønnene vil gi veksten i bruttonasjonalproduktene en pangstart på kort sikt, en slik utvikling kan i tillegg danne utgangspunkt for bærekraftig velstand fordi verden vil dra fordel av all energien, all kreativiteten og hele det uutnyttede potensialet som ligger hos halve verdens befolkning.

For eksempel viser ny forskning fra Eurasia Group at å endre statlige kontantoverføringsordninger slik at kvinner hjelpes mer direkte, kan løfte 100 millioner mennesker ut av fattigdom – med ringvirkninger som kan være med på å forme liv i flere generasjoner. Man fant også at å tilby barnepass kan bidra til å øke verdens bruttonasjonalprodukt med tre billioner dollar. Ifølge McKinsey kan det å fokusere økonomisk på kvinner, bidra til en vekst i verdens bruttonasjonalprodukter på om lag 13 billioner dollar eller 16 prosent innen 2030 – fordi kvinners trivsel er ensbetydende med at deres familier og lokalsamfunn trives.

Med andre ord: likestilling mellom kjønnene er en økonomisk nødvendighet. Verdens muligheter for varig økonomisk oppgang etter COVID-19 forutsetter at vi griper denne muligheten til å gjøre slutt på kvinners og jenters marginalisering.

les også Tørke sprer seg: Den neste «pandemien»

Dette er grunnen til at Generation Equality Forum har fokus på å ta skrittet fra løfter og retoriske øvelser til politikk og resultater. Som en del av dette viktige arbeidet skal vår stiftelse investere 2,1 milliarder dollar over de kommende fem årene i tre områder som forumet har definert som satsningsområder: økonomisk handlingsrom for kvinner, kvinnehelse og prevensjon, samt kvinner i ledelse.

Sammen med våre samarbeidspartnere kommer vi til å ha fokus på å få pengene ut til kvinner og støtte opp under omsorgsytere og på å utvikle nye og bedre prevensjonsmetoder og sikre kvinner tilgang til disse. Vi vil også fokusere på å sørge for at kvinner er med når det tas beslutninger som påvirker deres fremtid.

De kvinnene som reiste til Beijing for 26 år siden med en visjon om en likestilt fremtid avkrevde verden en rekke løfter. Men ofte er det nettopp løftene som gis til kvinner som ikke holdes. Nå har vi fått en ny mulighet. For å sørge for at våre døtre og barns døtre ikke skal leve liv som er vanskeligere enn menns liv, trenger vi besluttsomt engasjement og etterrettelighet fra våre ledere i fremtiden – slik vil vi alle få et bedre liv.