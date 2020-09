Kommentar

Brannene sprer seg til politikken

Av Per Olav Ødegård

Foto: Roar Hagen

Naturen vil også ha et ord med i laget i den amerikanske valgkampen. Enorme skogbranner herjer i vest og orkanen Sally treffer kysten i sør.

På denne tiden av året er det vanlig med skogbranner ved Stillehavskysten og orkaner i Mexicogulfen. Det uvanlige er omfanget og styrken i naturkatastrofene som rammer USA.

Er det tilfeldig? President Donald Trump later til å mene det. Eller er klimaendringer en viktig årsak, slik presidentkandidat Joe Biden hevder. Når katastrofene dominerer nyhetsbildet blir de også et tema i presidentvalgkampen, som hittil har vært dominert av pandemi, økonomi, rasisme, lov og orden.

Biden kaller Trump en klimafornekter og sier USA trenger en president som respekterer vitenskapen. Denne uken har han fokusert på klimaendringer som viktige årsaker til skogbranner i vest, tørken i Midtvesten og de ekstreme nedbørsmengdene i sør.

Donald Trump mener dårlig skogforvaltning er den viktigste årsakene til storbrannene. Da han besøkte California denne uken sa han at “Det vil bli kjøligere. Vent og se. Da lokale politikere påpekte at vitenskapsfolkene ikke deler Trumps syn på menneskeskapte klimaendringer svarte han: -Jeg tror ikke vitenskapen er sikker.

I overveldende grad mener demokrater at klimaendringene er reelle og har å gjøre med klimagassutslipp. En stor del av republikanerne mener det samme som president Trump, at vitenskapen er usikker, at det handler om naturlige variasjoner i været og at det uansett vil koste for mye med en grønn omlegging.

Det er flere årsaker til de store ødeleggelsene i California, Oregon og Washington. Kratt og tørre trær gjør at ilden sprer seg raskt. Nye boligstrøk nær skogene fører til at mange må evakueres ved brann. Men utviklingen går i retning av varmere og tørrere klima som gir større og farligere branner.

I Death Valley ble det registrert 54,4 grader 16 august, som er en rekord i nyere tid. Los Angeles tangerte byens varmerekord samme dag med 36,6 grader. I periode på to uker oppsto det 900 større branner. Tre av største brannene i historien herjet nær San Francisco. Fortsatt kjemper brannmannskaper mot 25 større branner i California og 30 branner i Oregon og Washington. Flere titalls mennesker er døde, over 100 000 er blitt evakuert og den siste uken har det vestlige USA vært blant de mest luftforurensede områder i verden.

USA har gitt navn til 20 orkaner og tropiske stormer i år. Det normale er 12 stormer, men ennå gjenstår over to måneder av årets orkansesong. Klimaforskere mener det er en sammenheng mellom global oppvarming og intensiteten i orkaner. Orkanene beveger seg langsommere når de når land og gir fra seg enorme vannmengder som drukner kystområdene.

Meningsmålinger over flere år viser en tydelig tendens. Det er et klart økende engasjement for miljø og klima.

I en undersøkelse fra forskningssenteret Pew svarer 62 prosent at de ser effektene av global oppvarming i sitt nærmiljø. To av tre amerikanere mener føderale myndigheter gjør for lite for å redusere effekten av global oppvarming. 64 prosent av synes miljøsaker bør ha høyeste prioritet for presidenten og Kongressen. Undersøkelsen ble foretatt like før, men publisert etter, pandemien rammet USA med full tyngde. Det er rimelig å anta at velgernes prioriteringer er noe annerledes i høst enn sist vinter.

Det som likevel bør bekymre Trumps parti er at unge republikanere er langt mer opptatt av farene ved klimaendringer enn middelaldrende og eldre. Er flertall av disse ønsker utvikling av ren energi som kan erstatte olje og kull.

Trump forsøker i blant å fremstå som naturens beste venn. Som når han nylig undertegnet et forbud mot oljeboring ved Floridas vestkyst. Trump sier at ingen har gjort mer for miljøet siden Theodore Roosevelt, som var president fra 1901 til 1909. Roosevelt opprettet mange av de store nasjonalparkene i USA.

Trump tok USA ut av den internasjonale klimaavtalen fra Paris, som Barack Obama arbeidet hardt for å få på plass. På kalde dager tvitrer han gjerne ironisk om hvor det blir av den globale oppvarmingen. Han har systematisk svekket utslippsreguleringer som ble innført i Obamas tid. Han har innfridd sine løfter til kullindustrien. Trumps angrep på miljø- og klimatiltak er noe som vil bli stående for ettertiden.

Venstresiden i det demokratiske parti er svært opptatt av miljø og klima. Kongressrepresentant Alexandria Ocasio-Cortez lanserte i fjor Green New Deal sammen med senator Ed Markey. Den ambisiøse 10 årsplanen for et grønt skifte ble latterliggjort av republikanere og fikk bare lunken støtte fra demokrater i Kongressen. Det republikanske flertall i Senatet stemte alle mot, ingen stemte for og nesten alle demokrater avholdt seg fra å stemme.

Men ideene i planen består. Flere demokratiske presidentkandidatene støttet Green New Deal. Joe Biden gjorde det ikke, selv om han støtter noen av forslagene. Biden vil videreføre Obamas miljøpolitikk og innlemme USA i Parisavtalen.

I blant virker det som om republikanere og demokrater ikke er på samme klode i politisk virkelighetsforståelse. Det gjelder i høy grad synet på global oppvarming, og om menneskelig aktivitet er en viktig årsak. Det gjør årets valg særdeles viktig.

