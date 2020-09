Leder

Trump svikter folket

USAs president Donald Trump svikter dem han er satt til å tjene. Foto: JONATHAN ERNST / X90178

I dag er det nøyaktig nitten år siden flyene rammet tvillingtårnene i New York. Ingen ville den gang trodd at USA skulle få en president som undergraver dem som skal holde landet trygt.

Men det er det som skjer. President Donald Trump har ved flere anledninger sådd tvil om opplysninger fra USAs ulike etterretningsorganisasjoner. Han har lyttet mer til autoritære ledere som Vladimir Putin enn til sine egne tjenester.

Denne uken ble det kjent at den tidligere lederen for etterretningsavdelingen i USAs sikkerhetsdepartement (Department of Homeland Security), Brian Murphy, har varslet om at han ble pålagt av sine ledere å endre rapportene han skrev, slik at de ble mer i tråd med Donald Trumps interesser. Murphy skal blant annet ha blitt bedt om å nedtone varslene om mulig russisk innblanding i det kommende presidentvalget. I stedet skulle han konsentrere seg om Iran og Kina.

Svikter sine borgere

Sikkerhetsdepartementet ble opprettet i 2002, som en direkte følge av terrorangrepet året i forveien. USA var i sjokk. Sikkerhetstiltakene ble massive. USA skulle ikke en gang til oppleve angrep på amerikansk jord. Amerikanerne skulle kunne sove trygt om natten, i visshet om at alle krefter, helt opp til presidenten selv, gjorde alt de kunne for å sikre landet mot trusler utenfra.

Da terroren traff USA . 11.september 2001 Foto: SEAN ADAIR / X02432

Det er denne vissheten Trump rokker ved, når han svekker dem som skal holde USAs fiender under oppsikt. Når etterretningstjenester får mer eller mindre skjulte beskjeder om å tilpasse sitt budskap, når de ikke får advare mot fremmede makter som forsøker å ødelegge amerikanernes frie demokratiske valg - alt på grunn av en president som setter sin egen forfengelighet foran nasjonens interesser - da svikter USA sine borgere.

Trump og coronaen

11.september 2001 mistet nær tre tusen mennesker livet da terroren traff USA. Katastrofen den gangen var menneskeskapt. Nå står amerikanerne midt i en annen katastrofe. På ett enkelt døgn i mai i år døde nesten like mange mennesker som da flyene traff tvillingtårnene nitten år tidligere. Siden har dødstallene gått nedover. Men fortsatt dør det mer enn tusen mennesker hver dag av corona. Det totale antallet dødsfall nærmer seg 200.000.

Denne trusselen kan hverken møtes med etterretning eller våpenmakt. Men den krever likefullt kraftfull handling, fra presidenten selv og nedover i alle ledd. Det vi ser fra president Trump, er det motsatte. På tross av at det nå er dokumentert at han lenge har visst at det dreier seg om et dødelig virus, har han undergravet myndighetenes smitteverntiltak, og underspilt faren coronaen utgjør for liv og helse.

En statsleder skal beskytte sine borgere mot fare, så langt det lar seg gjøre. Mobilisere det apparatet staten råder over, enten trusselen dreier seg om terror eller pandemi. Trump svikter på begge fronter. Det er vanskelig å ta inn over seg at det virkelig er slik. Men alt vi ser, tyder på at det er sant. Dessverre.

Publisert: 11.09.20 kl. 06:58

