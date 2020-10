Leder

Trumps sykdom

TIL SYKEHUS: Natt til lørdag reiste president Donald Trump med helikopter til Walter Read sykehus for behandling. Foto: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Det er dramatisk når presidenten, førstedamen og flere sentrale medarbeidere i Det hvite hus tester positivt for corona. At Donald Trump er innlagt på sykehus understreker alvoret. At dette inntreffer i innspurten av en valgkampen kaster USA ut i dyp usikkerhet.

Vi ønsker det amerikanske presidentparet god og rask bedring. Gode ønsker bør også omfatte alle som direkte rammes av sykdommen. I USA har det i senere tid vært registrert om lag 50 000 nye smittetilfeller hver dag. Tallet har også gått opp i Norge, til over 100 nye tilfeller daglig. I verden har Covid-19 tatt over en million liv. Av disse er en av fem amerikanere.

Når en president blir syk er det en offentlig sak. Det reiser spørsmål ved den politiske styringen av landet. Er presidenten i stand til å utføre sitt embete? Hvordan påvirker hans sykdom den utøvende makt i verdens sterkeste nasjon?

I en usikker tid blir de demokratiske institusjonene i USA stilt på prøve. Basert på maktfordelingsprinsippet i Konstitusjonen ble det bygget sterke institusjoner som er i stand til å håndtere ulike politiske kriser. Det er et tankekors at Trump i fire år har angrepet sentrale institusjoner, spredd konspirasjonsteorier om “den dype stat” og underminert tilliten til det forestående valg ved udokumenterte påstander om valgfusk. Nå må USA stole på at institusjonene og de demokratiske tradisjonene holder.

Smitteutbruddet i Det hvite hus demonstrerer med all tydelighet at man ikke kan drive valgkamp som om viruset ikke fantes. Trump-kampanjen kan ikke fortsette med store massemøter der det er umulig å ivareta nødvendige smitteverntiltak. Det hvite hus kan ikke lenger arrangere store samlinger der de færreste bruker munnbind. Det er tragisk og farlig at munnbind for mange er blitt en politisk markør av om man støtter presidenten eller ikke.

De siste ukene av valgkampen vil bli preget av pandemien, både på grunn av Trumps sykdom og økende smittetall i mange amerikanske delstater. Det er usikkert om neste presidentdebatt kan holdes som planlagt 15 oktober. Det avgjørende viktige er at USAs valg skjer i ordnede former, til rett tid og at resultatet anerkjennes av den tapende part. USA har klart å avholde valg i krig og borgerkrig tidligere. Vi er overbevist om at det politiske system vil bestå også denne prøven.

