Sorg og avskjed i pandemiens tid

Vi oppfordrer så sterkt vi kan helseministeren og Helsedirektoratets ledere til å sikre smidighet og ikke rigiditet for familienes besøkspraksis ved sykdom og ved avskjeder etter dødsfall.

ATLE DYREGROV, prof.dr.philos

MADS GILBERT, prof.dr.med

COVID-19 pandemien påvirker sterkt våre muligheter til å ta avskjed. Om vi er familie ved en sykeseng, sørgende i en begravelse eller minnestund, eller venner som mister venner, blir det sterkt påvirket av COVID-19.

Vi kan ikke lenger klemme, holde rundt hverandre, eller strekke ut en hånd for å berøre når noen brister i gråt. Ansiktene våre skjules bak munnbind og annet beskyttelsesutstyr så vi mister de viktigste non-verbale signalene på omsorg, empati og varme som vi ønsker å vise den som dør og den sørgende familien.

Nå har vi færre virkemidler til å uttrykke forståelse og gi vår sosiale støtte i den vanskelige situasjonen. Som familiemedlemmer og venner pålegges vi avstand der vi ellers ville søkt nærhet og fysisk kontakt. Mange som ellers vil vise sin deltagelse i en begravelse, bisettelse eller minnestund får ikke anledning som følge av smitterestriksjoner på antallet som kan delta.

Selv om avskjeder blir streamet av begravelsesbyråene, mister vi det grunnleggende: Å kjenne det varme nærværet fra de andre sørgende, å kunne bli trøstet og kunne gi trøst i et nært fysisk fellesskap.

Livets store overganger markeres med finmaskete ritualer og feiringer som er dypt forankret i kultur, religion og folkelige tradisjoner. Fødsel, inngangen i voksenlivet, ekteskap – og døden – helligholdes og markeres som en grunnleggende del av familienes liv og samfunnets respekt for livet, og for døden.

Disse ‘feiringene’ er livets kjernepensum som hjelper oss å gjøre tilværelsen forståelig og vårt menneskelige fellesskap sterkt. Ritualene er rotfestet i livene og nettverkene våre, ikke i skolemedisinens biologiske forståelse av menneskelivet.

Når usikkerhet, avstand og uforutsigbar død truer, som nå, da trenger vi mer enn noen gang tilgang til hverandre, til avskjedsritualene, syning av den døde, tid og menneskelig fellesskap. Da må praktiseringen av korrekte og nødvendige smittevernregler balanseres klokt mot tilværelsens grunnleggende behov. Retten til avskjed, ritualer og fellesskap i sorgen kan ikke avfeies, men må vies grundig ettertanke, gode forberedelser og gjennomtenkt, praktisk tilrettelegging.

Gjør vi ikke det, vil stivbent, restriktiv fortolking av fornuftige smittevernregler gi høy risiko for unødig komplisert og langvarig sorg med helseomkostningene det har.

Hittil er tallet på døde av COVID-19 i Norge rundt 300 mennesker, men totalt dør årlig rundt 40 000 mennesker i Norge. Strenge smittevernbegrensninger rammer alle familier og venner som opplever dødsfall. I USA er det beregnet at for hvert COVID-19-dødsfall, er det ni familiemedlemmer og venner som mister en nær. Vi må anta at antallet nære etterlatte er det samme for alle som mister en kjær.

Vi kan da anslå at 360.000 mennesker mister en nær, kjær person i Norge i år. Mange dør i helseinstitusjoner. Familie og venner, unge som gamle, vil oppleve varierende grader av sorg, fra mildt savn til tung sorg og kompliserte sorgreaksjoner.

Men COVID-19 restriksjonene rammer alle som opplever alvorlig sykdom og død. De som vil vise sin deltagelse og ta del i vår kulturs ritualer etter et dødsfall, får begrensede muligheter til dette.

Nasjonalt handler dette om å ivareta våre rituelle uttrykk rundt døden. For de som har syke familiemedlemmer som dør, og for de syke som skal dø, er det svært viktig at vi tilrettelegger klokt for at berørte familier i størst mulig grad får tatt avskjed med sine kjære, og at avskjeds- og gravferdsritualer gjennomføres så vanlig, og så trygt, som mulig.

Vi mener det nå vil være klokt å etablere gjennomtenkte nasjonale føringer for praktisk tilrettelegging av sorgprosessene for de berørte familiene når et kjært familiemedlem forventes å dø, eller dør, i institusjon, uansett om dette er kommunale pleiehjem, sykehjem eller et somatisk sykehus.

Vi må ikke komme i en situasjon der smitteregler praktiseres på en slik måte at familiene nektes retten til nærvær hos den døende eller døde.

Dette stiller viktige krav til helsemyndighetene: Vi må sikre at helseinstitusjonene har planer, prosedyrer, personell og nok smittevernutstyr til familiene slik at de som ønsker det, kan ta avskjed. Dette må også inkludere smittevernutstyr til barn. Smittevernutstyret må selvsagt være sikkert og forskriftsmessig. Visir som gjør at ansiktene kan sees og gjenkjennes er best som åndedrettsvern.

Det er gitt nasjonale retningslinjer for begravelsesbyråene og andre som håndterer døde. Retningslinjene omtaler også at syning av døde med COVID-19-smitte kan skje på avdelingen der pasienten døde. Etter at den døde er lagt i såkalt mors-pose (tett, spesialpose for døde) kan denne ikke åpnes.

Dette legger klare begrensninger for gjennomføring av syning over et utvidet tidsrom, som ofte er nødvendig når gruppene skal være små og tilpasset f.eks. familiemedlemmer kommer tilreisende, barns spesielle behov og splittede familier.

Ved flere sykehus er det visningsrom. Slik vi forstår rådene som er gitt så kan disse ikke brukes, ei heller vanlig visning i egnede rom hos begravelsesbyrå. Selv om det medfører merarbeid å tilrettelegge for visning i avdelingen mener vi at det må tilføres ressurser som muliggjør dette som regel, eller at smittehensyn ivaretas samtidig som det tilrettelegges for visning i egne visningsrom ved sykehus og begravelsesbyråer. En avdød COVID-smittet medfører ifølge USAs smittevernsenter ikke smitterisiko.

Skal vi bevare en høy og felles moral i møte med smittevernreglene, må regelverket praktiseres med forstand og etikk, ellers vil motstanden øke. Utmattende og meningsløse motsetninger kan fort oppstå mellom helsepersonell som er pålagt å følge smittevernreglene og familiene til de syke, ikke minst de dødssyke. Et komplisert sorgforløp med tap av livskvalitet og helse kan bli langsiktige konsekvenser av unødvendig stivbente begrensninger i familienes rett til nærvær ved avskjeden.

Selv om den praktiske arbeidssituasjonen til helsepersonell vanskeliggjøres gjennom ekstraarbeid i forbindelse med smittevern når familie og pårørende kommer, vet vi at det oppleves som en meningsfull og givende del av arbeidet å bidra til verdige avskjeder. Alle helsearbeidere med direkte pleie- og behandlingsansvar for kritisk syke og døende ønsker at avskjeden skal gjøres verdig og at familienes ønsker blir respektert så sorgarbeidet kan komme i et godt spor fra starten.

Helsearbeidere har også behov for å ta avskjed med pasienter - og familiene - på en ekte og varm måte. Det gir helhet og mening til oss og vårt arbeid, ikke minst i utmattende kriser og ved smertefulle tap. Helsearbeidere, spesielt sykepleiere, prester og andre ritualbærere er svært tungt belastet under denne pandemien.

Helsepersonell i ‘frontlinjen’ utsettes for alvorlige belastninger i et ofte umenneskelig arbeidspress som følge av utilstrekkelige ressurser, konflikter mellom fagetikk og kapasitet, manglende smittevern og beredskap og stort emosjonelt trykk i nærkontakt med de syke og de døende.

Det påfører også behandlingsteamene en ekstra belastning å vite at etterlatte ikke får gjennomført de siste og viktige møtene med nære familiemedlemmer. De opplever moralske dilemma når smittevernregler og ressursmangel tvinger dem til å handle på tvers av det de vet er viktig for familiemedlemmer i livets siste fase.

Skal vi komme oss noenlunde helskinnet gjennom denne pandemien, må vi få klare føringer og tilstrekkelige ressurser til helsepersonellet som står i behandlingssituasjonen enten det er på en sengeavdeling, på intensiv, på sykehjem eller andre institusjoner i kommunene.

Slik kan den døende, familiene (inkludert barna), uansett kulturell og religiøs bakgrunn, møtes med lydhør respekt og tilgang til de ritualer og tradisjoner familiene ønsker i avskjedens stund. Dette er et grunnleggende kulturarbeid og et viktig forebyggende helsearbeid. Det krever bevisst satsing, nok ressurser og godt planverk, tilpasset pandemien.

Vi oppfordrer så sterkt vi kan helseministeren og Helsedirektoratets ledere til å sikre smidighet og ikke rigiditet for familienes besøkspraksis ved sykdom og ved avskjeder etter dødsfall. Vi trenger raskt kloke, praktisk rettede nasjonale retningslinjer som tydeliggjør hensynet til de døende, deres familier og etterlatte, samtidig som det sikres tilstrekkelig sykepleier- og andre personellressurser til ivaretakelse av familiene.

Helsepersonelloven pålegger oss ikke bare å gi forsvarlig helsehjelp.

Vi skal også gi omsorgsfull helsehjelp

