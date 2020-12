STADIGE MØTER: Englands statsminister Boris Johnson sammen med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i Brüssel i forrige uke. Foto: ANDY RAIN / EPA

Løsrevet fra verden

«Koronaen» ble før helgen kåret til årets ord av Språkrådet. Det ga seg kanskje selv, men skraper vi i materien under den verdensomspennende pandemien, finner vi et annet fenomen som ser ut til å hjemsøke verden sterkere enn på lenge: Separatisme.

England er i ferd med å (prøve å) sluttføre sin tilbaketrekking fra Den europeiske union, som landet har vært medlem av siden 1972. I kjølvannet av misnøyen dette har skapt blant mindretallet, har separatistene i Skottland, som har vært en del av England siden 1707, fått vind i seilene.

I den amerikanske delstaten Texas, som har vært en de femti forente statene siden 1845, har republikanske politikere begynt å ta til orde for løsrivelse igjen, etter at de ble misfornøyd med valgresultatet i november.

I Afrika har en rekke land og stater problemer med forskjellige grader av opprør fra militante separatister. Og i Frankrike advarte president Macron tidligere i høst mot “islamsk separatisme” - altså mot den delen av befolkningen han mener ikke vil etterleve statens lover og forpliktelser, men starte sine egne separate parallellsamfunn på innsiden av samfunnet.

Den brutale behandlingen separatister ofte er blitt, og fortsatt blir møtt med rundt omkring i verden fra sterke nasjonalstater, har bidratt til å skape sympati for mange løsrivelsesbevegelser og ideer om separatisme.

Ikke minst har store, brutale autokratier som Kina og Russland slått ned på alle krav om løsrivelse med hard hånd. Men det har også gitt ufortjent sympati til de separatistene som tar i bruk ekstreme metoder i sin politiske kamp, som f.eks i Katalonia i Spania.

Tilbakeslaget etter nittitallets fremtidsoptimisme og globalisme har gjort det politisk opportunt for ledere å kreve sterkere nasjonalstat, strengere grenser og høyere murer. De innledende runder av pandemien ga styrke til disse kravene.

Men er det noe pandemien har vist oss, så er det at de problemene som ligger foran oss, ikke kjenner verken kommune- eller landegrenser. Skal man gjøre lokale forsøk på å stenge ute noen av de virkningene fra klimaforandringer, økonomiske kollapser eller nye virus , må man gjennomføre en så ekstrem form for isolasjonisme at den vanskelig lar seg innføre ved demokratiske midler.

Ja, den stadig raskere bevegelsen av varer, tjenester, mennesker, og sykdommer har gitt oss nye, og større utfordringer. Utfordringer som bare lar seg løse gjennom et omfattende og åpent internasjonalt samarbeid.

