INGEN KRENKOSAURUS: Komiker Johan Golden legger seg flat (eller kupert) for kritikken. Foto: Helge Mikalsen

Beklager, dinosaurer!

Jeg legger meg flat.

JOHAN GOLDEN, komiker

Jeg beklager hvis jeg har krenket noen dinosaurer. Jeg mener ikke at dere er indirekte skyld i miljøkatastrofen vi står i nå.

Jeg nedgraderer dere altså ikke til et fossilt brennstoff. Jeg legger meg flat (eller kupert).

Beklager i samme slengen for at jeg kledde meg ut som en Stegosaurus i 1982. Sorry.

Publisert: 08.12.20 kl. 18:44

