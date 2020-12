NYBAKT MOR: – I Norge har man opphøyet amming til noe så vidunderlig at det å mislykkes med det, forårsaker fortvilelse og skam. Det er langt ifra mor og barn-vennlighet, skriver Sanna Sarromaa. Foto: PRIVAT

Den norske ammeekstremismen

Det måtte et fjerde barn til for at jeg kunne forlate det såkalte mor og barn-vennlige sykehuset med den avslappende kunnskapen om at det vokser helt normale barn av morsmelkerstatning også.

SANNA SARROMAA, finne, feminist, forfatter og firebarnsmor

De hadde helst ikke sluppet meg ut ennå. Tre dager på barsel og vektkurven hans hadde ikke snudd, enda jeg ammet og ammet og ammet. De hadde, naturlig nok, gjerne sett det, disse velmenende menneskene som jobber der.

Men som firebarnsmor vet jeg hvordan babyer vokser – og det er lettere å få babyen til å vokse hjemme enn på det såkalte mor og barn-vennlige sykehuset. Der er nemlig morsmelkerstatning bannlyst. Mor og barn-vennlighet betyr at man skal amme til brystvortene revner, også når det ikke er noe melk der.

Ni av ti norske barn blir født på såkalte mor og barn-vennlige sykehus. Målet for denne erklærte og sertifiserte vennligheten er å fremme amming. Det er ikke noe galt med målet – amming er jo bra for barnet. Det gale oppstår når det knapt nok tas noen andre hensyn enn at det skal ammes. For de fleste som har født vet at amming er et gigantisk slit, i hvert fall til å begynne med. Det ser så enkelt ut, men det er faktisk så krevende at mange gir opp.

På tilbakemeldingsskjemaet når man forlater sykehuset spørres det om man fikk høre om morsmelkerstatning under oppholdet. Jeg mistenker at disse såkalte mor og barn-vennlige institusjonene får minuspoeng om de opplyser nybakte mødre om at det finnes slikt.

Heldigvis visste jeg om at det fantes erstatning, erfaren mor som jeg var. På veien hjem fra sykehuset svingte jeg innom Kiwi og kjøpte det. To uker inn i livet som firebarnsmor la jeg ut et bilde av Nestlés NAN-pakke på min Insta-feed og ga mitt heteste stalltips, tipset man aldri hører på sykehuset eller på helsestasjonen: En solid dose morsmelkerstatning på kvelden gjør at mor kan sove opptil fire timer i strekk. Erstatningen fordøyes saktere enn morsmelk. Den holder rett og slett babyen mett lenger. Genialt, synes jeg – og ytterst mor og barn-vennlig, faktisk.

Det haglet inn med tilbakemeldinger. Kvinner takket meg for at jeg hadde turt å legge ut bilde av morsmelkerstatning. Turt! Sannelig! Smak på det. Det krever altså mot å legge ut et bilde av morsmelkerstatning i dette landet.

Morsmelk i Norge er blitt en ideologi og en religion. Fødselslegen Gro Nylander er den åndelige lederen, selve propagandaministeren. Hun har skremt og ydmyket norske kvinner like mye som hun har opplyst og informert dem om ammingens uendelige, og delvis omstridte, fordeler. At amming for eksempel øker barnets IQ er ikke et uomstridt faktum.

Da jeg la ut bildet, fikk jeg høre mange mislykkede ammehistorier. Kvinne etter kvinne meldte til meg og fortalte hvor sårt det hadde vært å mislykkes med amming. I Norge har man opphøyet amming til noe så vidunderlig at det å mislykkes med det, forårsaker fortvilelse og skam. Det er langt ifra mor og barn-vennlighet.

Man kan, og skal, selvsagt ikke ignorere ammingens fordeler – og det skal man naturligvis få objektiv opplysning om. Brystmelk er godt for barnet, og amming er bra for moren. Men nå er jo ikke morsmelkerstatning så aller verst, heller. Vi lever i den vestlige verden, med tilgang til rent vann og elektrisitet. Det vokser helt fine barn med erstatning – eller som det har gjort hos meg: kombinasjonen av brystmelk og erstatning.

Amming er ikke bare opphøyet til noe vidunderlig; amming brukes også som et argument for å forhindre likestilling hjemme og i arbeidslivet. Der har også Gro Nylander gått fremst i korstoget og argumentert mot pappapermisjon, som om morsmelk og pappaperm var to uforenelige motpoler. Mye av permisjonsopprøret i fjor var grunnet i at puppefeministene gikk i harnisk over at regjeringen endelig innførte en tredeling av foreldrepermisjonen. Mødrene mistet – huff da! – en hel uke med permisjon, og det ble drama av det. Likestillingen hadde plutselig gått så langt at barn ble skadelidende. De skulle jo ammes!

Men det er jo så å si ingen som fullammer sitt barn etter seks måneder – og i det hele tatt er det bare ni prosent av norske barn som fortsatt fullammes ved seks måneder, ifølge Dagens medisin. De fleste mødrene har altså sluttet med fullamming for lengst – og lenge før de skal tilbake i arbeid. Pappaperm og delvis amming kan selvsagt helt fint kombineres.

Det er dessuten nesten bare i Norge og i den tidligere tredje verden at man råder fullamming helt til seksmånedersalder. I de fleste andre land er anbefalingen mer fleksibel – fast føde skal introduseres noe sted fra fire- til seksmånedersalder. Det er ikke rart at de fleste mødrene ikke følger den norske anbefalingen. Man har jo lyst til å se barnet sitt mett og fornøyd.

Ammingens lovede land, Norge, har også innført noe enda mer vidunderlig enn amming selv, nemlig ammepermisjon. Det finnes land med tilsvarende ordninger, men naturligvis ikke noe annet land der ammepermisjonen er like lang, like massiv og like godt betalt som i Norge. Den omstridte sekstimersdagen er allerede en realitet for de som ammer. Det er, for all del, virkelig mor og barn-vennlig, men man kan jo spørre seg om det er nødvendig.

Jeg er ikke helt frigjort av ammeideologien, jeg heller. Tvert imot! Jeg ammer først begge puppene, deretter gir jeg flaske, og når denne prosedyren er over, så pumper jeg brystene med den dritdyre elektriske brystpumpen jeg kjøpte for å fremme melkeproduksjon. Mesteparten av mitt daglige virke går til å drive et meieri. Flere ganger om dagen lurer jeg på om jeg bare skulle gitt opp, spart masse tid og gitt bare flaske.

Men nei, det bor en liten ammatollah i meg, også. Og kanskje, hvis jeg holder ut til august, får jeg nyte gledene ved ammepermisjon?

