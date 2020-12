MICHELET-DEBATTEN: – Mange av oss møtte Marte Michelets prosjekt med sympati. Men sympatien tar slutt hvis det kommer frem at konklusjonene i boken faktisk ikke kan begrunnes i kildene det vises til, skriver professor Sven G. Holtsmark. Foto: FORSVARET/Terje Bringedal, VG

Michelets problematiske metode

Med sin bok tok Marte Michelet opp et viktig emne som faghistorikere kunne, og kanskje burde, tatt fatt i tidligere. Men den nylig utgitte «motboken» peker i retning av at viktige deler av Michelets konklusjoner bygger på en kildebruk som i beste fall er mangelfull.

SVEN G. HOLTSMARK, professor ved Institutt for forsvarsstudier

I debatten om Marte Michelets «Hva visste Hjemmefronten?» og Berggren, Bruland og Tangestuens «Rapport» om samme bok, har det blitt hevdet at faghistorikerne har sviktet i studiet av det norske holocaust.

Kritikken er et langt stykke på vei treffende: Frem til 1990-årene var holocaust i Norge ikke et forskningsfelt i institusjonene for historisk forskning. At jødenes skjebne under krigen fra 1980-årene gradvis fikk en mer synlig plass i offentligheten, var ikke faghistorikernes fortjeneste. Men debatten om de to bøkene dreier seg også om noe annet enn dette.

Det første store verket om krigstiden, «Norges krig 1940-1945», utkom i tre bind 1947-1950. Jødenes skjebne er gjenfortalt i noen korte avsnitt, men er ingen sentral del av fortellingen. Kapitlet om politiet under okkupasjonen nevner ikke politiets rolle i arrestasjonen av jødene – for jødeaksjonen er i det hele tatt ikke omtalt i dette kapitlet. At norsk politi sto for arrestasjonen, fremgår av en billedtekst senere i samme bind (s. 475), men forholdet i seg selv er ikke vektlagt. Det er også formuleringer i dette verket som viser at det var liten forståelse for holocaust som uttrykk for kjernen i det nazistiske prosjekt.

Den neste bredt anlagte fremstillingen av okkupasjonstiden kom først i 1980-årene med åttebindsverket «Norge i krig». Drapet på jødene er omtalt i flere av bindene. Berit Nøklebys beskrivelse av politiets rolle i arrestasjonene bindet Holdningskamp reiser flere spørsmål enn den besvarer. Tim Greves mer omfattende tekst i bindet «Verdenskrig» gir større utbytte, også for dagens lesere. Blant annet stiller han spørsmål som preger også dagens debatt – men hans forsøk på svar er svært forsiktige. Dette siste sier noe vesentlig: Greve formidler det som for mange allerede da vil ha vært allmennkunnskap – heller ikke i hans fremstilling er det spor av historisk forskning.

I boken «Krig og okkupasjon 1939-1945» fra 1990, nevnte Magne Skodvin, nestor i norsk okkupasjonshistorie, aksjonen mot jødene, men svært kortfattet. Den 26. mars samme år diskuterte en gruppe historikere og krigshistorisk interesserte hva som var skrevet om krigen i Norge – og hva det gjensto å skrive om. Holocaust i Norge var ikke blant de mulige temaene som ble trukket frem som emner for fremtidig forskning. Fra 1980-årene kom det så en serie arbeider fra personer utenfor de etablerte historiske fagmiljøene, og et tiår senere kom de første faghistoriske arbeidene.

Etter årtusenskiftet har deler av denne forskningen fått et stadig viktigere institusjonelt fotfeste i HL-senteret. At deler av denne forskningen har et internasjonalt perspektiv, bør ses som en styrke heller enn en svakhet. Jødisk museum er et annet lite, men viktig miljø.

Hvorfor ble det slik at det var personer utenfor de etablerte institusjonene for historisk forskning som var pådrivere for å la holocaust i Norge få sin plass i historieskrivingen om krigs- og okkupasjonsårene? Noen opplagte forhold kan trekkes frem, deriblant at det var svært få institusjonsbaserte historikere som i det hele tatt skrev om krigens historie. Det er også enkelt å vise til en rekke andre emner som historikerne lot ligge, men som nå er blitt viktige forskningsfelt. Prosessen går også den andre veien: Ikke-kommunistisk militær motstand er nå stort sett forlatt som forskningsfelt.

Men dette og andre forhold til tross – det fremstår som påfallende i hvor stor grad holocaust i Norge var utenfor historikernes synsfelt helt frem til nærmere årtusenskiftet. Kan det ha vært særlige grunner for akkurat denne utelatelsen? Svaret kan være ja. Det er finnes vitnesbyrd om antijødiske holdninger, av ulike grader og i ulike varianter, i norske beslutningsmiljøer før og også under krigen. Enda mer utbredt var det at jødene ble sett på som de andre – norske statsborgere, men av en særegen kategori.

I utgangspunktet er det ingen grunn til å tro at slike forhold ikke også skulle gjelde historiefaget og historikerne, og dermed gi seg utslag i hvert fall i de første etterkrigstiårenes okkupasjonshistorie. At det så fra 1990-årene var en ny generasjon som gradvis tok fatt i tematikken, er kanskje ikke så overraskende – men jeg har ikke noe fullgodt svar på hvorfor det skulle ta så lang tid. Jeg har likevel ikke noe konkret grunnlag for å tro at det skyldtes aktiv motstand i de krigshistoriske miljøene.

Situasjonen i dag er en annen, og det har den vært i en årrekke. Holocaust har for lengst fått sin markerte plass i norsk samtidshistorisk forskning. Vi ser nå tilløp til en annen tendens – at forestillingen om at historikerne holdt seg til «patriotisk grunnfortelling» i seg selv gradvis blir en «grunnfortelling» med mytologiske trekk - like begrenset i sin forståelse som den opprinnelige «grunnfortellingen».

Likevel: Med boken om Hjemmefrontens holdning til ugjerningene mot jødene tok Marte Michelet opp et viktig emne som faghistorikere kunne, og kanskje burde, tatt fatt i. Mange av oss møtte derfor Marte Michelets prosjekt med sympati. Men sympatien tar slutt hvis det kommer frem at konklusjonene i boken faktisk ikke kan begrunnes i kildene det vises til, eller om konklusjoner er trukket uten at de tilgjengelige kildene er uttømt og kritisk tolket. Det er nemlig ikke slik at det aldri kan sies om én tolkning av en kilde er riktigere enn en annen. Tvert imot: Det er ofte, og med enkle grep, mulig å vise at en fortolkning av en kilde ikke har gyldighet.

Boken til Berggren, Bruland og Tangestuen peker i retning av at viktige deler av Michelets konklusjoner bygger på en kildebruk som i beste fall er mangelfull. Det kan ligge en nøkkel til hennes problematiske metode i en uttalelse hun er sitert på i studentenes historietidsskrift Fortid: «For både historiefaget og journalistikken handler det om å finne så mange ting som mulig som bekrefter ens påstander, før en publiserer noe.» Om Michelet faktisk mener dette, er hun på ville veier både som journalist og historiker: Begge yrkesgrupper skal være like opptatt av kilder som synes å avkrefte deres hypoteser. Dette er et av de mest elementære kravene i læren om kildehåndtering.

Om en bok og bokens konklusjoner bygger på sviktende kildebruk, kan den ikke forsvares med at den tar opp en viktig tematikk som faghistorikerne har latt ligge – for det gjør Michelets bok, eller at den har skapt en viktig debatt – også det udiskutabelt.

En historisk undersøkelse står og faller med om fremstilling og konklusjoner tåler kritisk gransking. Dette gjelder uavhengig av sjanger.

I en diskusjon om gyldigheten av bokens funn, er derfor spørsmålet om dette er faghistorie eller ikke, uten betydning. Diskusjonen om bokens substans må avgjøres av styrken i argumentene, ikke av hvem som fremfører dem.

Publisert: 10.12.20 kl. 11:02

