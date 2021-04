MUNNBINDE AP TIL MASTEN: – Hei, Støre, vis velgerne at Arbeiderpartiet sammen med oss i Rødt mener alvor med å få ned forskjellene i Norge, skriver Rødts leder Bjørnar Moxnes. Foto: Helge Mikalsen/Hallgeir Vågenes

Debatt

Bare å kutte i politikerlønna, Støre!

Jonas Gahr Støre gjentok i VG 23. mars at han og Arbeiderpartiet ønsker å fryse stortingslønna mens det nedsettes en egen lederlønnskommisjon for å stanse lønnsfesten blant toppledere i staten og i delvis statseide selskaper.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

BJØRNAR MOXNES, leder i Rødt

Og det er vel og bra! Rødt er selvsagt enig i at lønnsnivået for norske toppledere er for høyt og bør kuttes kraftig.

Men særlig handlekraftig kan forslaget neppe kalles. Koblingen til politikerlønninger er uansett kunstig: Er det virkelig sånn at det trengs nok en «kommisjon» for at partiene på Stortinget – ikke minst partiene på venstresida – skal klare å mene om lønna vår er for høy eller ikke?

Støres partifelle Masud Gharakahani har tidligere avvist et forslag fra Rødt om å kutte i politikerlønna ved å vise til forslaget om en ny og tidkrevende kommisjon. Framfor å skyve problemet foran seg til etter valget, bør Arbeiderpartiet vise velgerne hva de faktisk mener.

Siden Rødt kom inn på Stortinget i 2017, har vi vært tydelige på hva vil: Politikerlønningene bør kuttes med lag 20 prosent. Det er ingen grunn til politikere skal være en lønnsadel som tjener dobbelt så mye som gjennomsnittet av velgerne vi representerer. Dessverre har Rødt denne i stortingsperioden stått helt alene om å mene dette.

les også Støre krever lønnsfrys for ledere – og politikere

Rett etter pandemiens utbrudd i fjor foreslo vi også at lønna vår burde kuttes med 20 prosent, i solidaritet med alle i det norske samfunnet som brått hadde blitt rammet av krisen. Solidariteten med de som sliter, som Støre appellerer til i VG, strakk seg den gangen ikke så langt som til egen lommebok for Arbeiderpartiet.

Den dagen ble det riktignok vedtatt at lønna skulle fryses inntil rapporten fra det såkalte Godtgjørelsesutvalget ble behandlet. Men det var som fryktet tynt med løsninger på problemet i utvalgsrapporten da den kom i januar.

Sannsynligheten er derfor stor for at Stortinget denne våren vil innvilge seg atter nye lønnsøkninger. I rapporten hevdes det bl.a. at det er vanskelig å komme fram til enkle prinsipper for politikernes lønninger.

les også Rødt-krav til Ap og Sp: Kraftige skatteøkninger - for inntekter over 600.000

Men spør du meg er det enkelt: Få politikerlønningene ned. Sørg deretter for at politikerlønningene ikke vokser mer enn inntektene til vanlige folk. Og til det trengs det ingen Lønnskommisjon, som Rødt gjentatte ganger også har foreslått å avvikle. Nasjonalt kan det gjøres gjennom å følge Folketrygdens grunnbeløp, slik pensjon, uføretrygd og andre offentlige ytelser gjør.

Lokalt kan det gjøres ved å koble politikerlønningene til inntekten for de som jobber eller bor i kommunen.

Går man gjennom alle avstemningene om stortingslønna de siste årene, vil man fort se at Arbeiderpartiet ikke har stemt for et eneste forslag om å begrense lønnsveksten. Hver gang inntil lønnsfrysen som ble vedtatt i april i fjor, har de for ytterligere lønnsøkninger. Selv SV har tatt til orde for fortsatt lønnsvekst, om enn litt lavere vekst enn den som har blitt vedtatt.

Både AUF og flere av Arbeiderpartiets egne representanter har for ikke lenge sagt de vil kutte stortingslønna til 8 G (om lag 800.000 kroner), i tråd med Rødts forslag. Trenger Ap-ledelsen virkelig flere utvalg og kommisjoner for å komme fram til om lønnsnivået til norske politikere er for høyt? Eller vil de vise velgerne hva de selv mener om nivået på stortingslønna? Bør lønna øke til over en million kroner, eller bør den kuttes?

Når rapporten til Godtgjørelsesutvalget behandles på Stortinget en gang før sommeren, vil Rødt igjen foreslå at lønna til både Støre og meg selv kuttes. Min oppfordring blir derfor å ikke gjemme seg bak enda flere utredninger, men vise velgerne at Arbeiderpartiet sammen med oss i Rødt mener alvor med å få ned forskjellene i Norge.