REVOLUSJON? – Den nye generasjonen pinsevenner er langt mindre enig med foreldregenerasjonen om at homofili er imot Guds vilje, skriver Kristine Hovda. Foto: Håkon Mosvold Larsen

De frikirkelige homofile

Det kan kanskje synes vanskelig, for folk som står på utsiden, å forstå hvor banebrytende det er, det som skjer i Pinsebevegelsen akkurat nå.

KRISTINE HOVDA, journalist og musiker

Tirsdag denne uken slapp pinsepastor og teologiprofessor Terje Hegertun en bok der han tar til orde for at frikirkelige kristne må velsigne homofile parforhold. Leder av Pinsebevegelsens Lederråd, Øystein Gjerme, avviste Hegertuns utspill samme dag. Teologien må stå fast, mener han.

Det kan kanskje synes vanskelig, for folk som står på utsiden, å forstå hvor banebrytende det er, det som skjer i Pinsebevegelsen akkurat nå. Det er en slags revolusjon. Det er kanskje også vanskelig å forstå hvor modig pinsepastor Terje Hegertun er, som kommer med denne boka. Det er lett å si at det er på overtid. Men for den som står utenfor, er det umulig å vite hvor mye frykt som sitter i dem som prøver å komme rundt spørsmålet om de frikirkelige homofile.

Gud vet at frikirkelige kristne har en lang historie med forfølgelse, vold, stigmatisering og heksejakt bak seg. Frikirkelige kristne har kjempet en lang og vanskelig kamp for retten til å tro på det de vil. De har ikke hatt noe sted de kan kalle hjemme. Det er bare fire år siden stat og kirke skilte endelig lag i dette landet. Frikirkelige kristne har vært og er en minoritet, og mye tyder på at de fortsatt blir straffet for det.

En doktoravhandling fra 2017 ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS) viser at kristne diskrimineres nesten like mye som muslimer dersom de oppgir erfaring fra kristent organisasjonsarbeid i jobbsøknaden.

Pinsevennenes avis Korsets Seier får stadig henvendelser fra folk som ber dem fjerne navnene deres etter intervjuer, fordi de frykter at potensielle arbeidsgivere vil søke dem opp på nettet.

Hva skjer med en minoritet når den føler seg truet? Den forsøker å sikre grensene, slutte rekkene. Når man er vant til å være redd, setter frykten seg i kroppen. Da gjør og sier vi ting som kan skade andre. Da blir vi blinde for andres smerte, kantete og harde. Og nå øker presset på de frikirkelige kristne, på grunn av en annen truet minoritet, nemlig de frikirkelige homofile.

Det handler ikke bare om frykten for storsamfunnet. Den er de vant til. Pinsevenner frykter aller mest at Gud skal dømme dem hardt om de tar feil i homofilispørsmålet. Leder for organisasjonen Skeivt Kristent Nettverk (SKN), Tor Håkon Eiken, forteller hjerteskjærende historier om foreldre som bryter kontakten med barna sine fordi de føler seg forpliktet til å følge Guds ord. Familier går i oppløsning.

Kanskje frykter mange også, på et menneskelig plan, at deres kirker skal gå i oppløsning. Kanskje frykter pastorer for jobbene sine, for at familiene deres, flere generasjoner lange vennskap, skal bryte sammen. Det er gode grunner til denne frykten. I spørsmålet om slaveri under den amerikanske borgerkrigen delte baptistsamfunnet seg i to; initiert av hvite slaveeiere som pekte på at Bibelen underbygger slaveri, og som mente at å gå imot slaveri var å gå imot Guds vilje. Gud ville det sånn! Det var en guddommelig ordning helt tilbake til Noahs tid, mente mange dypt troende mennesker.

Denne måten å bruke Bibelen på ble ikke bare starten på et nytt trossamfunn; Southern Baptists, det ble også utgangspunktet for en måte å bruke Bibelen på som vi i dag kaller for biblisisme. Biblisisme er et unntak i teologihistorien, det var ingen som før hadde brukt Bibelen på en slik kontekstløs måte som slaveeierne i USA under borgerkrigen. Uttrykket «Skriften alene» er det Martin Luther som står bak, men selv han forholdt seg til den lange teologiske tradisjonen med å også benytte seg av hjertet, fornuften og fortidens teologer.

Luther var også opptatt av at skriftsteder ikke kan rives ut av sin sammenheng, hvert menneske må lytte til hva Gud sier til dem i deres liv akkurat nå. Skriften alene, ja vel, men «kanskje det er Guds ord, men er det Guds ord til meg?», er Luther også kjent for å ha sagt.

Spørsmålet er hva dette har med spørsmålet om de frikirkelige homofile å gjøre. Det har mye med dette å gjøre. For spørsmålet om de frikirkelige homofile kan godt vise seg å splitte pinsebevegelsen. Og det kan godt være de hvite slaveeierne i USA fryktet Guds dom dersom de avvek fra det de hevdet var Bibelens ord.

Men i ettertid er det grunn til å spørre seg om en kanskje skulle våget seg på å ta sjansen. Våget seg på å spørre om det, selv om noe framsto som sant på ett tidspunkt i historien, kunne være rom for justering, for å tenke at Gud gir ny åpenbaring til nye mennesker. Og om en skulle våget seg på å spørre om det egentlig finnes gode grunner til å holde fast på en lære som ser ut til å tjene en viss gruppe mennesker mindre enn den skader en annen gruppe mennesker diametralt mye mer.

Dersom ledelsen i Pinsebevegelsen er redde for at familier og kirker skal gå i oppløsning, er det grunn til å spørre om de ikke ser dette skje allerede. Den nye generasjonen pinsevenner er langt mindre enig med foreldregenerasjonen om at homofili er imot Guds vilje.

Derfor er det gledelig og kanskje også litt overraskende at dette innspillet kommer fra nettopp en nestor i Pinsebevegelsen.

Terje Hegertun er pastor i Filadelfia Oslo, Norges største pinsemenighet. Han er også tidligere redaktør i Korsets Seier og har sittet i Pinsebevegelsens lederråd. Når han nå får støtte fra Norges første kvinnelige pinsepastor, Marit Landrø, er det kanskje fordi nettopp hun er en som vet hvor langt inne det sitter for mange frikirkelige kristne å tenke annerledes om en menighetsstruktur som på mange måter er dypt patriarkalsk og konservativ.

Men alt dette er det som sagt lett å si fra utsiden. Det hjelper ingen å kaste mer bensin på bålet som gjør at frikirkelige kristne føler seg truet. Frikirkelige kristne må tåle frykten for Guds dom samtidig som de må tåle det sekulære samfunnets fordømmelse av det de tror på, en fordømmelse som øker hver gang frikirkelige homofile ytrer seg offentlig.

Trusselen om fordømmelse, utestengelse og marginalisering er reell. Men det interessante og tristfine med det, er at akkurat det gjelder også deres frikirkelige homofile brødre og søstre. Bare at trusselen om fordømmelse, marginalisering og utestengelse i denne sammenheng kommer fra frikirkene.

Det er dette som er den store sorgen i saken om de frikirkelige homofile, fordi det er ingen vinnere her, bare tapere, bare mennesker som gjør så godt de kan i en situasjon der mange er redde og har vært det fryktelig lenge, og med god grunn. Vi kommer ingen vei når vi lever i frykt. Det første Jesus sa da han begynte sin gjerning var nettopp dette: Frykt ikke.

Hva skjer da? Hvis vi anerkjenner at det er det vi er, og at vi kanskje skal prøve oss på å slippe frykten? Hva om Gud er større enn homofilispørsmålet? Hva om Gud har bedre og høyere tanker om dette enn det vi selv klarer å komme fram til? Hva om det er sant at de som skaper fred, er salige, at de rett ut sagt er Guds sønner og døtre? At det nettopp er de som er det?

Det er vanskelig å elske om en nekter andre å gjøre det samme, for vi er alle ett. Dette vet pinsevenner mer enn mange andre, for det var ønsket om Åndens enhet som satte i gang vekkelsen i Azusa Street som ble det vi kjenner som Pinsebevegelsen i dag. Den første pinsemenigheten var banebrytende, fordi den hadde både svarte og hvite, menn og kvinner, unge og eldre i ledelsen. Pinsevenner vet at Guds kjærlighet kan gjøre det umulige mulig. Pinsevenner vet at kjærligheten er sterkere enn frykten.

Derfor er potensialet der, for en virkelig kjærlighetsrevolusjon, og den kan komme akkurat nå. Men da må ønsket om å finne en god løsning være sterkere enn behovet for å ha rett, være trygg, ha Gud på vår side. Virkelig enhet handler ikke om å være enig i alt, men å elske og respektere hverandre, slik at hver enkelt kan stå støtt i eget liv.

Her kan faktisk storsamfunnet hjelpe til, ved ikke å være så raske til å fordømme, ikke være så raske til å presse fram avgjørelser som ikke får modnes fram innenfra.

Kanskje kan vi, som Martin Luther, prøve å stole på at Gud taler til hver enkelt av oss. Og be om at Ånden veileder til den fulle sannhet, for det er Ånden som gir liv, som det står skrevet.

Bokstaven slår som kjent i hjel.

Kronikkforfatteren har det siste året studert religionsvitenskap ved Menighetsfakultetet, der professor Terje Hegertun er en av hennes lærere.