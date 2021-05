LINE ANDERSEN-SAKEN: – Unødvendig fråtsing i detaljer og spekulasjoner i en arbeidskonflikt i omgangskretsen til VGs journalister og redaktører, mener Jonas Finnanger. Foto: Privat

Debatt

Sjakk og vantro

Unødvendig fråtsing i detaljer, VG!

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

JONAS FINNANGER, lærer og surpomp

«Har dere ikke noe viktigere å skrive om?» er den aller lateste formen for mediekritikk.

Spørsmålet er likevel uunngåelig når det andre VG-push-varselet om rettsaken om Line Andersens arbeidsforhold i NRKs sportsredaksjon tikker inn på mobilen.

I løpet av tirsdagen denne uken hadde VG video av Andersen på vei inn i retten, en artikkel om Andersens SMS til sjefene, en sak om at Andersens sjef er et nøkkelvitne (den kom som push-varsel), en sak om at Andersen mener hun er den beste programlederen, dekning i VGs Nyhetsdøgnet, et intervju med Andersens advokat om «sjokk-sjakkmøtet» og, selvfølgelig, en kommentar fra kommentaravdelingens Astrid Meland. Sånn fortsatte det.

Felles for alle artiklene er at hovedfokuset er på denne enkeltsaken. Flere av sakene er også skrevet av Rampelys, VGs kjendisredaksjon. Dette er en unødvendig fråtsing i detaljer og spekulasjoner i en arbeidskonflikt i omgangskretsen til VGs journalister og redaktører.

Det tydeligvis ikke er grenser for hvor mye spalteplass og hvor mange journalister VG kan vie til å gjengi detaljer fra møter og SMS-er. Hadde noen av arbeidstimene blitt brukt på å få kommentarer og forklaringer fra eksperter på arbeidsrett og arbeidsmiljø kunne vi ha lært noe om det i stedet for en lettvint gjenfortelling av hva som blir streamet fra retten.

Kombinasjonen av et personlig drama og muligheten til å lære litt er vel nettopp det som har gjort NRKs sjakksendinger så populære.