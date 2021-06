SKANDALE: – Samfunnet kan ikke legge Saers-saken død, slik Oslo kommune ønsker, skriver Petter Mejlænder. Foto: Frode Hansen

Debatt

Samfunnet kan ikke legge Saers-saken død!

Sist uke søkte VGs kommentator Shazia Majid etter Oslo kommunes ryggrad i Clemens Saers-saken, læreren som ble stygt skadet av en elev. Hun fant den ikke.

Publisert: For mindre enn 3 timer siden

PETTER MEJLÆNDER, forfatter

Jeg har selv etterspurt den samme moralske styrken og rettferdighetssansen hos Utdanningsetaten og Oslo handelsgymnasiums ledelse etter voldshendelsen i 2014. Jeg har gjort det gjennom artikler i Aftenposten, Dagsavisen, Klassekampen, Dagbladet og Morgenbladet, uten å få et eneste pip som svar fra verken rektor Trond Lien, byråd Inga Marte Thorkildsen, direktør Marte Gerhardsen eller ordfører Marianne Borgen. Der i gården er taushet gull og ansvarsfraskrivelse maktens rette språk.

Fagforeningene sliter med det samme moralske munnbindet.

Clemens Saers har også prøvd å få svar, men får knapt mer enn «God dag, mann, økseskaft» i form av misvisende saksfremstilling, hemmelighold og uforpliktende svulstigheter som «trist» og «leit».

Det er mange som etter hvert har engasjert seg i denne saken. Noen tusen lærere, elever og andre har støttet Saers økonomisk og moralsk. To rettsinstanser har lyttet til Saers og refset både rektor og Utdanningsetaten. Men firerbanden Lien, Thorkildsen, Gerhardsen og Borgen verken leser dommene eller lytter til Saers – til tross for at skarpskodde jurister i advokatfirmaet Wiersholm og den erfarne professor emeritus Jan Fridthjof Bernt, med flere, helt gratis har gitt dem klare juridiske råd om å behandle Saers som en ansatt med yrkesskade, slik loven krever.

At Stortinget i full offentlighet viste Saers tverrpolitisk respekt, etter at Michael Tetzschner (H) tok fatt i saken, har heller ikke rokket ved kommunens taushetsstrategi.

Det virker som om Saers-saken er blitt en verkebyll ingen i kommunen våger å pirke på av frykt for at den skal sprekke. Kommunens egen advokat har tatt alle midler i bruk for å sikre maktens språk og dermed praktiserer en retorikk, som professor Bernt kaller lovstridig.

Saers-saken blir således behandlet som en sykdom man for all del ikke må slippes løs i offentlighetens åpne rom. Da kan ytringsfrihetens og sannhetens pandemi blusse opp og skade kommunen.

Nå har VG skapt nytt håp for lærer Saers, som hver eneste dag fortsatt lider under urettens nådeløse strategier. Sju år etter at Clemens Saers ble ødelagt av en voldelig elev, refser VGs Shazia Majid kommunen og fagforeningene så det svir. Hun kaller saken et «mareritt», i håp om at marerittet nå skal flyttes fra Saers til de ansvarlige i utdanningsetaten.

Kanskje VG kan bli dråpen som får begeret til å renne over. Men det krever mer enn én kommentar. Det krever grundig gravende journalistikk. Det krever de musklene VG har. Derfor er det viktig for lærernes og elevenes rettssikkerhet at VG igjen har kommet på banen.

Til nå har mange av de mektigste mediene i Oslo gitt Saers grundig omtale og/eller solid støtte, flere på lederplass. Foruten VG har Dagsavisen, NRK, Klassekampen, Aftenposten, Dagbladet, Morgenbladet, Dagens perspektiv, Utdanningsnytt med flere engasjert seg, men ingen har klart å grave dypt nok, og ingen har fått noe annet enn taushet og unnvikelser fra maktens tinder.

Selv har jeg foreslått en offentlig gransking av hele saken fra topp til tå, for her er det nye råttent maktspill i alle ledd, helt fra det øyeblikk rektor valgte den voldelige elevens parti med direktør Astrid Søgnen som veiviser.

Kort sagt: Samfunnet kan ikke legge Saers-saken død, slik Oslo kommune ønsker. Derfor heier jeg på både VG og Aftenposten, som de siste ukene har lagt seg i selen for å finne ut hva som virkelig skjedde i dette marerittet. Et mareritt som kan få uante ringvirkninger.

Kanskje er det nok en gang den fjerde statsmakt som skal rettlede og redde forvaltningen ut av den sykdommen den selv har skapt.