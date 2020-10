FORFATTERKRANGELEN: –Det interessante er å se på hvilket syn på litteraturpolitikk det voldsomme angrepet fra de sju forfatterne bærer bud om, skriver Helene Uri, Gunnar Staalesen, Roy Jacobsen og Anne Holt. Foto: VG

Adjø, solidaritet

Det er lov å tenke på egen lommebok og kjempe for egne interesser. Solidarisk er det imidlertid svært langt fra å være.

HELENE URI

GUNNAR STAALESEN

ROY JACOBSEN

ANNE HOLT, forfattere

Sju forfattere, Jørn Lier Horst, Unni Lindell, Anne B. Ragde, Vetle Lid Larsen, Thomas Enger, Tom Kristensen og Tom Egeland, gikk forrige uke til frontalangrep på de norske storforlagene. Gjennom en kronikk og et større oppslag i VG hevder de at Cappelen Damm, Aschehoug og Gyldendal nekter dem inntekter ved ikke å la dem tilby deres titler i alle strømmetjenester for lydbøker.

I et halvt år har de sammen med dyktige advokater gått gjennom standardavtalene i bransjen, og mener de har funnet et «smutthull» som vil gi mange forfattere tilbake sine egne lydrettigheter.

Ved første øyekast kan det framstå som om dette er noe de nevnte forfattere (fem av dem er bestselgere gjennom en årrekke) gjør på vegne av alle norske forfattere. Leser man nøyere, ser man at så vel artikkelen som kronikken er partsinnlegg i en konkret konflikt om avtaletolkning, der det samtidig varsles en mulig rettssak for å vinne fram med sitt syn.

Dette er de i sin fulle rett til å gjøre. Litteraturen lever i en omstridt bransje, med lover og regler på linje med andre salgsvarer på den ene siden, og unntaks- og støtteordninger på den andre. Jussen i dette er én ting. Den overlater vi til jurister å bedømme. Vi nøyer oss derfor her med å påpeke at en tolkning ikke nødvendigvis er korrekt fordi en advokat med et oppdrag mener den er det.

Langt mer interessant er det å se på hvilket syn på litteraturpolitikk det voldsomme angrepet bærer bud om.

Det er mye å være uenige om når det gjelder norsk bokbransje. Forfatterne av denne artikkelen er for eksempel ikke enige seg imellom når det gjelder de unntaksordningene litteraturen tilgodeses med. Bokbransjen har imidlertid godt av diskusjon. Litteratur er altfor verdifullt for oss til ikke nettopp å være gjenstand for stadig debatt. Det er heller ingen grunn til ikke å ha et falkeblikk i retning forlagene. Noen av dem er store, tunge aktører som selvsagt har et evig blikk på bunnlinja.

Imidlertid har det lenge vært utbredt konsensus om at et lite språksamfunn som vårt skal legge til rette for en solidarisk bokpolitikk. Derav følger de standardiserte avtalene, som alle medlemmene av de respektive organisasjonene er forpliktet til å følge.

Flere av de syv forfatterne som står bak kronikken har imidlertid meldt seg ut av Forfatterforeningen. Unni Lindell begrunnet sin utmeldelse med at hun hadde sett seg lei på «at de nekter sine medlemmer å forhandle frem sine egne royaltysatser». En slik forhandlingsmulighet vil åpenbart favorisere bestselgerne, men dette er det selvsagt helt lov til å gå inn for. Derfra til å forsøke å hevde at man gjennom den aktuelle konflikten «tar en for laget» – som angjeldende advokatkontor stolt hevdet på Facebook – er imidlertid et stykke vei å gå.

Det finnes gode argumenter for å la alle forfattere strømmes i alle kanaler. Det viktigste er at de forfatterne som selger mest fra før, ganske enkelt vil tjene enda mer. Slik de nevnte kronikkforfattere også gjør et vesentlig nummer av.

Det finnes imidlertid mange gode argumenter for gjennom avtaleverket å gi strømmetjenestene en noe mer variert profil. Det viktigste er at dette åpner for en større profilering av de ikke fullt så kjente forfatterne, noe også Forfatterforeningen har argumentert for. Forbrukerne har for lengst vent seg til mange strømmetjenester for film og TV-serier, og mange av oss holder oss derfor med flere av disse.

I bokhandelen vil bestselgerlitteraturen kunne fremme den smale boka. Kjøperen går fysisk inn i en butikk, og vil kunne plukke med seg en bok hun ellers kanskje ikke ville ha blitt oppmerksom på. Også rent økonomisk er bestselgerne et viktig lokomotiv for smalere litteratur: Det gjør forlagene i stand til å utgi bøker de ikke umiddelbart vil tjene penger på.

Når det gjelder strømming, ser det imidlertid helt annerledes ut. Lytteren betaler en fast sum. For 179 kroner på Storytel vil hun kunne lytte til én, fem eller elleve bøker i måneden. Summen av alle inntekter, de pengene som skal fordeles mellom forfatterne, blir uansett ikke større.

Ettersom bestselgerne logisk nok vil bli lyttet mest til, får vi på lydplattformen altså en effekt der storselgeren skygger for den smale, ikke løfter den fram. Selv om det nå er avtalefestet en minstesum til forfatteren på ti kroner (sic!) per avlytting, er det ikke urimelig å anta at inntektsfordelingen av totalsummen vil bli enda skjevere.

Det er dessuten en overhengende fare for at det samme utbudet av litteratur i alle kanaler vil føre til at de svakeste selskapene bukker under. For leseren er det selvsagt ikke noe poeng i å betale for to eller flere tjenester som tilbyr nøyaktig det samme. Det er akkurat slik Spotify har tatt dominansen innen musikkbransjen. Forskning viser at det ligger en ekstrem makt i Spotifys spillelister.

At én overlevende aktør, la oss si Storytel, skal få mulighet til å styre lesevanene i et lydbokmarked i sterk vekst gjennom tilsvarende lister, er det grunn til å bekymre seg over – for dem som ønsker en bred og variert litteratur i Norge. Monopoler er som regel en uting. I alle fall for små leverandører, som de mindre leste forfatterne strengt tatt er.

Solidaritetstanken står altså sterkt blant aktørene i norsk bokbransje. En av dem som har formulert dette best de siste årene, er Tom Egeland selv. Så sent som i 2016 (kronikk i VG) sa han blant annet dette: «Bransjeavtalene er skjøre konstruksjoner. I et bitte lite bokmarked som det norske, er verken forfattere, forlag eller lesere tjent med avtale-anarki».

For, som Egeland videre skrev: Det «handler om solidaritet og fellesskap.» Videre pekte han på viktigheten av å «styrke avtaleverket, ikke tøye og undergrave det». Fire år senere er det nettopp et smutthull i avtaleverket han og hans kollegaer griper tak i, bøyd og tøyd, for å tjene mer på egen produksjon.

Som skrekkvisjon så han i den samme kronikken for seg et forlag han kalte «SuperSuksess». Dette selskapet ville operere utenfor avtaleverket, stiftet av en «smart forretningsmann». «Vips», skrev Egeland den gangen, «flytter alle bestselgerforfatterne over til SuperSuksess Forlag». Før han til slutt spurte retorisk: «Hva vil skje med mindre kjente forfattere? Og med alle forlagene som mister de forfatterne som sikrer dem høye inntekter?»

Det er bare å bøye seg i støvet for framsynet! Drøye to år senere kom en smart forretningsmann, Petter Stordalen, for alvor inn i norsk bokbransje. Strawberry var et faktum. De vil ikke være medlem av Forleggerforeningen, og derved ikke følge bransjeavtalene. Til sitt bestselgerforlag Capitana har de hentet fem av de sju forfatterne som nå vil gå til rettssak for å få mer penger i egen lomme.

Så vidt vi kan se, har Strawberry heller ikke gitt ut en eneste bok skrevet av en norsk debutant. Ganske så presist hva Egeland så på med skrekk i blikket for bare fire år siden.

Hva som så brått har skjedd med Tom Egelands visjoner, får han svare for selv. Det er lov til å forandre mening. Det er også lov å tenke på egen lommebok og kjempe for egne interesser.

Solidarisk er det imidlertid svært langt fra å være.

