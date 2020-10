SKJERM-KRITISK: – Jeg har fortalt mine barn at jeg vil heller at de begynner å røyke enn at de oppretter konto på sosiale medier, skriver journalist og forfatter Bjørn Gabrielsen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

«Digital kompetanse»: tidenes bløff

Sosiale medier er som heldagsjobb, alkohol og sex: Det er mye bra å si om det, men det er ikke noe for barn.

BJØRN GABRIELSEN, journalist og forfatter, aktuell med boken «Skjermslaver».

I VG 2. oktober avlegges jeg visitt av Medietilsynets Mari Velsand i kronikken “Skjermens vederstyggeligheter”. Hun antyder at mitt forslag om en 18-årsgrense på smarttelefoner ikke er fullt så smart som jeg synes selv. «Forbudslinjen er bakstreversk,» skriver hun.

Det koster meg ingenting å erkjenne at fram til nylig har nok tanken om forbud mot smarttelefoner for barn virket bra eksentrisk, noe bare en fanatiker kunne komme på.

Men i disse dager, med den forbausende store etterspørselen av filmen «Det sosiale dilemma» og utgivelsene av Hilde Nagells «Digital revolusjon», Bår Stenviks «Det store spillet» og Gaute Brochmanns «De digitale prøvekaninene» i tillegg til min egen bok, er kanskje ideen litt mindre bisarr.

Jeg har fortalt mine barn at jeg vil heller at de begynner å røyke enn at de oppretter konto på sosiale medier. (De er seks og ni år gamle.) Dette skyldes at deres tilgang til sigaretter er mildest talt begrenset, og jeg har tiltro til at omgivelsene vil gi tilstrekkelig negativ feedback til røykende småbarn til at aktiviteten vil avta svært hurtig. Antall røkte sigaretter pr dag vil dermed raskt gå ned mot det ideelle antall, som er null. Alt dette uten at jeg må løfte en finger.

Samfunnet i dag har ikke tilsvarende mekanismer for å begrense barns bruk av skjermer. Denne jobben må hver forelder derfor ta selv. Jeg har aldri møtt foreldre som har ønsket at deres barn skal bruke tre ganger så mye tid på skjerm, og jeg har det akkurat likedan.

En langfilm nå og da, et par timer med koding i uka, det får holde. Det relativt lave antallet timer tilbragt foran skjerm skyldes ikke en forestilling om at alt på skjerm er forferdelig, men et ønske om å begrense antall konflikter. Det ville vært urettferdig å gi barna tilgang til et fenomen som selv voksne sliter med å regulere. Den skjermtiden jeg tillater begrenser seg selv. Før eller senere er filmen over. På et punkt er motivasjonen for å feilsøke variablene i et dataprogram lavere enn ønsket om å pusse tennene. Ingen shaming, trygling eller trusler er nødvendige.

Svært mye av det tilgjengelige innholdet på nettet i dag er laget for å manipulere brukeren til å bli sittende foran skjermen og gi fra seg informasjon om seg selv og sine preferanser.

Denne typen innhold skal barn, etter min mening, simpelthen ikke utsettes for. At mine barn lærer seg å programmere Arduino-roboter og 3D-printer fyller meg med barnlig entusiasme og faderlig stolthet, men selv dette kaller jeg nødig «digital kompetanse». Det er bare vanlig kompetanse. Enten har man et bredt register av ferdigheter og kunnskaper, eller så har man det ikke.

Med «digital kompetanse» menes ofte ferdighetene til å kunne være kritisk til det man leser på nettet. At barn skal bli spesielt gode til å navigere i et digitalt nyhetslandskap av å bli kontinuerlig bombardert av manipulativt innhold fra de har lært seg å lese virker ikke innlysende på meg, og jeg har ikke sett forskning som motbeviser mine antakelser.

Velsand skriver at «Barneombudet har tidligere kartlagt at over 20 statlige etater fra seks ulike sektorer og 50 organisasjoner har til dels overlappende ansvar relatert til barn og digitale medier.»

Men hva har disse etatene oppnådd, sammenlignet med hva jeg har oppnådd? Velsand skriver også at «De færreste som har barn, kan vel med hånda på hjertet si at vi aldri har kjent på frustrasjon over ungenes skjermbruk.»

Men jeg er en sånn forelder. Jeg har aldri kjent på frustrasjon over dette siden jeg nesten helt kuttet ut skjermene for fire år siden. Samfunnet trenger noen som oss, noen som ikke marsjerer i takt.

