Her gikk de på en skikkelig smell

Av Astrid Meland

FINANSIERT MED OFFENTLIGE MIDLER: De kjente vaksinene mot corona har blitt til ved hjelp av statlig støtte. Nå krever mange av landene i Verdens handelsorganisasjon noe igjen fra farmasiselskapene. Foto: Dado Ruvic

Men det kan godt hende oppskriften på corona-vaksinene forblir hemmelige.

FRIGI VAKSINEN: Demonstrasjon i Washington DC onsdag til støtte for å oppheve patentene på vaksinene. Foto: SAUL LOEB / AFP

Det kom som en overraskelse da det onsdag ble klart at USA støtter å frigi oppskriftene på corona-vaksinene.

Farmasiindustrien har jobbet hardt imot. Lobbyistene har advart mot at det vil gå ut over amerikanske arbeidsplasser, og at Russland og Kina kommer til å stikke av med teknologien vår. Et annet problem hevdes å være at utviklingen av medisin til syke barn rammes.

Og uansett mener industrien at det ikke er noe poeng å oppheve patentene på vaksinene fordi det ekte problemet er mangel på råvarer og folk. At andre får oppskriften hjelper ikke, sies det.

Men til tross for mengder med lobbydollar, fikk de ikke gnidd det budskapet helt inn.

FOR OPPHEVELSE AV PATENTEN: Chelsea Clinton er en av mange som har tatt til orde for å frigi oppskriften på vaksinene. Foto: Thomas Nilsson

For også på motsatt hold er det blitt lobbet intenst. Chelsea Clinton, datteren til en tidligere amerikansk president, har vært en av de fremtredende støttespillerne for å gi verden oppskriften.

Og det er hennes side USA og Joe Biden oppsiktsvekkende nok støtter, etter tiår med motsatte argumenter om at patenter må beskyttes.

Donald Trump er bare en av mange som blankt avviste forslaget tidligere.

Det var opprinnelig Sør-Afrika og India som lanserte forslaget i oktober i fjor. Siden fikk de støtte av over 100 land.

Men de rike landene sa nei, nei og nei.

USA snuoperasjon har tydeligvis kommet bardust også på den norske regjeringen.

Samme dag sa Utenriksdepartementet til VG at det ikke var patentene som var problemet. Regjeringen har også avvist et forslag i Stortinget nylig om å oppheve patentene.

Men da Biden snudde, snudde også Norge. På Twitter jubler utviklingsministeren og skrøt litt av seg selv på toppen.

Utenriksministeren avviser i VG selvsagt noe som helst helomvending, men får tyn så det holder av opposisjonen.

STØTTER FORSLAGET: President Joe Bidens administrasjon har gått innfor en begrenset opphevelse av patentene på corona-vaksinene. Foto: TOM BRENNER

Når EU, Sveits og stort sett hele den rike, vestlige verden, sa nei, er det fordi de huser store medisinprodusenter.

De er opptatt av at patenter trengs for at industrien skal forske frem nye medisiner. Man kan ikke bare uten videre bare gi bort folks oppfinnelser.

Det internasjonale racet om å få til en vaksine, har tjent verden godt. Dette hadde ikke gått like godt uten profittsøkende selskaper. Og torsdag falt farmasiselskapene på børsene.

VANT FREM: Biden-administrasjonens støtte til å oppheve patentene ses på en stor seier blant aktivister, her fra Washington denne uken. Foto: SAUL LOEB / AFP

Men det er noe spesielt med corona-vaksinene. For de hadde heller ikke kommet så fort, var det ikke for det offentlige. Vaksinene er tungt finansiert av skattebetalernes penger.

Den smarte tanken midt i krisen var at selskapene skulle satse, og om det gikk galt, var det statene som skulle tape pengene.

Statene tok store deler av risikoen og fikk opp tempoet fordi industrien slapp å lete etter investorer.

Det vil selvsagt ikke bli like lukrativt for farmasiselskapene om konkurrenter får begynne å lage kopi-versjoner av Pfizer og Moderna.

Men så er det langt fra sikkert at det blir resultatet.

Det er ikke gitt at disse patentene faktisk kommer til å oppheves. Og det er ikke nødvendigvis det som er poenget heller.

Nå skal landene legge frem skriftlige forslag. Det antas å ta måneder å forhandle frem en enighet, og en mulig opphevelse av patentene kan ikke forventes før sent i høst.

Det er altfor lenge til.

Men målet her har nok snarere vært å skaffe seg handlingsrom. For nå har farmasibransjen fått et ris bak speilet.

Bransjen er nok isolert sett ikke så redd for å gi fra seg patentene. De har antakelig rett i at det er så vanskelig å lage vaksinene, at selskapene trengs for å vise andre kokker hvordan.

Forventningen nå er at bransjen vil gjøre nettopp det. De må foreta seg noe for å vise godvilje, og for å unngå verre resultater med patentene.

Tanken er at vaksineprodusentene gir andre lov å produsere deres vaksiner, og at de hjelper til for eksempel med å få opp vaksinefabrikker i Afrika.

Selv om patentene skulle ende med å ikke bli opphevet, er dette likevel en gledelig nyhet.

Verden trenger flere vaksiner fort.

Nå venter neste problem: Mangel på plastposer, fettkuler og alt annet som trengs for å lage en vaksine.

Å produsere vaksiner er ikke like enkelt som å slå opp i Ingrid Espelids kokebok og bare følge oppskriften.

Det trengs snarere veldig mange Espelider for å få det til. Og de må holde kokkekurs for å få andre til å bli like gode. Akkurat her skal det mer til enn den lille persillekvasten på toppen for å lykkes.