Soldatenes innsats bør ikke glemmes

Nok et norsk militært engasjement drar seg mot slutten. I takt med demonteringen av de norske leirene i Afghanistan vil rapportene og analysene av vår deltakelse i det sentralasiatiske landet øke.

MAHMOUD FARAHMAND, Afghanistan-veteran og stortingskandidat for Høyre

Målene om å skape et vestlig demokrati med likestillingen og likeverd var nok litt ambisiøse. Allerede i 2003 da landet skulle utarbeide sin nye grunnlov skulle dette vise seg at veien mot et vestlig demokrati ville bli kronglete. Diskusjonen som foregikk i de tyskimporterte festivalteltene ved Hilton hotell var en god indikator på dette.

Det tok noen år før norske og vestlige politikere innså at statsutvikling i Afghanistan ikke skjer i bayerske øltelt over utvannet grønn te, men i de tusen afghanske landsbyer.

Med årene og tap av menneskeliv ble også vestlige politikeres appetitt for å fortsette innstasen mindre og mindre. Men som med Nord-Norgebanen ville ingen helt vedgå at prosjektet ikke ville la seg realisere. Den militære ledelsen var ikke alltid like behjelpelig med å skape tilstrekkelig forståelse for realitetene på bakken.

Uttrykket «flag waving» skulle bli velkjent. Mange av nasjonene som deltok hadde i realiteten såpass store begrensninger på sin innsats at de i stor grad ble bundet til å sitte i de nokså store militærleirene og forholde seg til rent administrative oppgaver, og ikke minst grillfester. Men ettersom deres flagg vaiet på flaggstanga kunne ingen påpeke deres fraværende innsats. Det hele kunne til tider minne om en Monty Python-parodi.

Norske politikeres vilje ble også hardt påvirket av tapte soldatliv. For hvert tap ble det strammet mer og mer inn på innsatsen. Noen av innstrammingen var midlertidige andre mer permanente. Tapene medførte også et behov for en offentlig debatt om innsatsen og dens verdi for våre sikkerhetspolitiske målsettinger.

Det var heller ikke alltid like stor enighet om hvem det var vi kriget mot. Uenigheten og usikkerheten ble også et tema i mediene da vi nærmet oss tiårsmarkeringen for innsatsen i landet. Uenigheten internt i Forsvaret resulterte i at alle skulle nå omtales som opprørere. Om de lagde bomber eller smuglet tonnevis med opium. Afghanske menn i den afghanske fjellheimen var heller ikke fremmede for å kalle seg Taliban, det var jo både inntektsbringende og statusgivende.

Bidraget i Afghanistan var i perioder noe av det mest intense norske styrker har deltatt i siden andre verdenskrig. Deltakelsen i konflikten i den afghanske fjellheimen bandt oss nærmere til våre allierte, og medførte at det norske Forsvaret og soldater mottok annerkjennelse for innsatsen.

I to tiår var Afghanistan en arena hvor norske soldater kunne høste erfaringer. Noen høstet flere erfaringer enn andre. Noen av erfaringene vil enkelte være foruten, og andre erfaringer kan man ikke leve uten. Afghanistan vil bli den nye Libanon og Bosnia for mange. I motsetning til tidligere misjoner var soldatene som ble sendt til det sentralasiatiske landet i stor grad profesjonelle soldater. Det er mulig at vår innsats bar preg av dette.

De samme soldatene reiste tilbake år etter år. Det hadde også utvilsomt en virkning på hvordan oppdragene ble løst, og hvordan progresjonen og måloppnåelsen ble oppfattet av de som jobbet med dette i det daglige. De som var innom for å få en avsjekk i karriereplanen har nok en annen opplevelse.

Deltakelsen i krigen i Afghanistan skulle også synliggjøre for offentligheten hvordan en soldatkultur kan se ut. Ved flere anledninger fikk også Forsvarets medieeksperter en liten realitetsorientering om sivilbefolkningens opplevelse av denne soldatkulturen. En av de mest debatterte hendelsene må være Telemark Bataljons krigsrop før de skulle gå i kamp høsten 2010.

Krigen i Afghanistan ble en test for det norske Forsvaret, for våre politikere og ikke minst for soldatene som deltok. Deres innsats vil nok med tiden bli like fjernt og ukjent for oss som operasjonene i Libanon og Bosnia.

Men innsatsen som ble lagt ned av enkeltindividene bør ikke glemmes, og hovedansvaret for å ivareta vårt kollektive minne påligger Forsvaret, ikke sivilsamfunnet.