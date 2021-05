Kommentar

Hamas åpner en ny front

Av Per Olav Ødegård

Foto: Roar Hagen

Ved å angripe Jerusalem mandag og Tel Aviv tirsdag åpnet Hamas en ny front. De vil ikke bare ramme Israel. De ønsker også å vinne en palestinsk maktkamp.

Publisert: Nå nettopp

Det er lenge siden fredshåpet døde i Midtøsten. Jerusalem er som før en utømmelig kilde til konflikt. Da Hamas kastet seg inn i kampen ble det, som forventet, en kraftig opptrapping. I dag overdøver bomber og raketter fullstendig alle internasjonale appeller om ro og avspenning.

Rakettangrepet mot det sentrale Israel, inkludert storbyen Tel Aviv, tirsdag kveld har brakt de krigførende parter til en punkt uten mulighet for retrett. Ingen vil lytte til fredsmeklere når det er tid for hevn og straff. I hvert fall ikke ennå.

Flere hundre raketter har vært skutt fra Gaza. Israel har bombet 130 mål i Gaza. Palestinske helsemyndigheter oppgir av minst 28 mennesker er blitt drept. Flere skal være ledende medlemmer av Hamas og Islamsk hellig krig, men det er også mange barn og sivile blant ofrene. I Ashkelon ble to israelske kvinner drept i et rakettangrep. Tirsdag kveld ble en israelsk kvinne drept da en forstad til Tel Aviv ble truffet av raketter.

Det avgjørende spørsmål er hva lederne på begge sider vil oppnå i denne kritiske situasjonen. Statsminister Benjamin Netanyahu sier Israel vil intensivere angrepene mot Gaza. Forsvarsminister Benny Gantz har mobilisert 5000 fra reservestyrkene for å styrke forsvaret i sør. Hamas sier at de vil fortsette kampen «uavhengig av hvilke offer det vil kreve», inntil Israel endrer kurs. For Hamas er dette en fortsettelse av den væpnede kampen mot Israel, en stat de aldri har anerkjent. Men det er også en kamp for å vinne støtte i den palestinske opinion. De tjener på å fremstille den palestinske administrasjonen og president Mahmoud Abbas som svak og ettergivende.

Abbas utsatte nylig på ubestemt tid de palestinske valgene som skulle vært holdt 22 mai. Den offisielle begrunnelse var at Israel ikke ville bekrefte at palestinere i Øst-Jerusalem kunne delta i valget. Hamas hadde sett valget som en anledning til å påføre Abbas et smertefullt nederlag.

Da grep Hamas i stedet en annen mulighet. De så at spenningen de siste ukene har bygget seg opp i Jerusalem under fastemåneden, med voldsomme sammenstøt mellom politi og demonstranter ved al Aqsa-moskeen i Gamlebyen. Da Hamas mandag skjøt raketter mot Jerusalem visste de militante lederne selvsagt at Israel kom til å svare. Netanyahu sa at Hamas hadde krysset en rød linje.

Dagens situasjon er den mest alvorlige siden krigen i Gaza sommeren 2014. Den varte i syv uker og krevde over 2000 liv. Det er også flere år siden det var like voldsomme gatekamper i Jerusalem som de siste dagene. Saken om seks palestinske familier som kan bli kastet ut fra sine hjem i bydelen Sheikh Jarrah, hvis de taper i Israels høyesterett, er dette vokst til å bli en stor og viktig kampsak som har mobilisert palestinere både på Vestbredden og i Gaza.

Hamas forsøker å utnytte protestene mot Israel og misnøyen med Abbas. Slik kan Hamas, Israels svorne fiende, vinner større støtte blant palestinerne. Særlig blant de unge som har mistet troen på hva de palestinske myndigheter kan oppnå.

BOMBEMÅL: Et bygningskompleks i Gaza by, som skal tilhøre Hamas, står i flammer etter et israelsk luftangrep Foto: MOHAMMED ABED / AFP

En av begrunnelse for Operasjon Protective Edge i 2014 var at Israel ville stanse rakettangrepene fra Gaza. Tirsdag skrøt Hamas at de hadde avfyrt 137 raketter mot israelske byer i løpet av fem minutter. Og de sier at de har mer å komme med. Etter et relativt rolig år på grensen mellom Israel og Gaza, og på denne fronten er alt relativt, regner det nå granater.

Mens palestinerne ikke har avholdt valgt siden 2006 har Israel hatt fire valg på to år. Men heller ikke det siste valget i mars ga noe klart resultat. Nylig måtte Netanyahu oppgi forsøket på å danne en ny regjering og en langvarige politiske krise fortsetter. Stilt overfor en sikkerhetspolitisk krise blir imidlertid spillet om regjeringsmakt satt på vent. Foreløpig styrer Netanyahu videre, med Gantz, en politisk rival, som forsvarsminister.

Opposisjonsleder Yair Lapid har overtatt oppdraget med å forsøke å danne regjering. Det er nå blitt enda vanskeligere. Det er for øyeblikket umulig å se for seg at en av de to arabiske partigruppene i Knesset vil gi ham, eller noen annen partileder, noen form for parlamentarisk støtte. Protestene har spredt seg fra Jerusalem til arabiske befolkningsgrupper i Israel.

Det som nå utspiller seg i Gaza og Israel stiller også president Joe Biden på prøve. Den nye administrasjonen har hatt andre utenrikspolitiske prioriteringer enn den israelsk-palestinske konflikten. Det anser antakelig mulighetene for å oppnå diplomatiske fremskritt som små, etter at direkte forhandlinger mellom israelere og palestinere mislyktes i Barack Obamas tid som president.

Men som de siste dagene hendelser igjen har demonstrert for verdenssamfunnet har det en pris å ignorere uløste og ulmende konflikter. Som Israels viktigste allierte kan USA spille en viktig rolle for å dempe spenningen, særlig hvis forbindelsene til palestinske myndigheter blir gjenopprettet. Begivenhetene kan tvinge Biden til å spille en mer aktiv rolle.

Men slik det nå ser ut arbeider tiden mot de som søker fred i en gammel konflikt.

Når dette slaget en dag tar slutt vil ingen ha vunnet. Uten virkelig fred, uten håp om en fredelig løsning og uten sikre grenser vil konflikten mellom israelere og palestinere til stadighet blusse opp. Som regel ender episoder der Hamas og Israel skyter på hverandre med at Egypt forhandler frem en våpenhvile. Det kan bli vanskeligere og mer tidkrevende denne gang. Tilsynelatende ruster begge parter seg på en lang og blodig kamp.