Nei, samfunnsdebatten er ikke full av hat

I verdens mest pressefrie og demokratiske land snakkes ytringsfriheten aktivt ned.

KJERSTI LØKEN STAVRUM, leder av Ytringsfrihetskommisjonen

En viktig del av Ytringsfrihetskommisjonens arbeid angår paragraf 185 i straffeloven om hatefulle ytringer. I debatten om denne paragrafen mener noen at den bør fjernes, andre at den bør utvides eller omskrives. Til tross for at kommisjonens medlemmer har delte meninger om paragrafen, har diskusjonen vår så langt vært prisverdig konstruktiv og løsningsorientert.

Kommisjonen diskuterer paragraf 185 i en kontekst der vårt felles offentlige ordskifte i stadig større grad omtales som hatefullt. Påstander om trusler og hets er mange og de kommer fra enkeltpersoner, fra PST, fra Politiet, fra Kommunesektorens organisasjon, stortingspresidenten, og kunstmiljøet for å nevne noen.

Samtidig har vi de siste tiårene fått nye, fantastiske muligheter til å hente informasjon, til å få ny kunnskap – og til å ytre oss. Men problemfokuset overskygger dette. Det kan i seg selv føre til at mange vegrer seg for å kaste seg ut i en offentlig debatt. Det skapes et inntrykk av at man med stor sannsynlighet vil bli sablet ned hvis man stikker hodet frem og mener noe.

Men gjør man det?

Andelen som svarer at de har vært utsatt for ubehagelige eller nedlatende kommentarer har ikke endret seg siden 2015, viser undersøkelsen Institutt for Samfunnsforskning la frem denne uken. 71 prosent av de spurte sier at de aldri har opplevd slike kommentarer, 26 prosent svarer at de har opplevd ubehagelige eller nedlatende kommentarer. Fem prosent, som i 2015, svarer at de har opplevd trusler. Undersøkelsen er en del av Fritt Ords monitorundersøkelse Status for ytringsfriheten.

Noen får beviselig harde angrep i kommentarfelt og sosiale medier. Det gjør det vanskelig å problematisere påstander om et hatefullt debattklima.

Men hvis innholdet i begrepene «hatefullt» og «hets» flyter ut, da vil vår ytringsfrihet over tid bli begrenset. Viljen til å straffe og viljen til å utvide hva som straffes, vil øke.

Derfor er presisjon i ordbruken og dokumentasjon for påstandene stadig viktigere.

I Sverige virker det hatefulle ordskiftet å være verre enn i Norge, i alle fall om man skal tro det som står i avisene. I februar slo eksempelvis Folkehelsemyndighetene i Sverige alarm om alle de hatefulle epostene til Anders Tegnell som hadde skapt behov for politibeskyttelse. Tidsskriftet Kvartal har bedt om innsyn i utvalget av epostene som lå til grunn for alarmen og gitt en (dessverre anonym) sikkerhetsanalytiker i oppgave å vurdere innholdet.

Sikkerhetsanalytikerens konklusjon etter å ha lest de 87 epostene er at én av dem kanskje inneholder en trussel, ti prosent er hatefulle, ti prosent er irrasjonelle, resten er meningsytringer. Jeg har lest dem og ser at de byr på et omfattende krav om at Tegnell må gå av, mange er sinte og bruker store bokstaver og utropstegn, svært mange er ikke særlig velformulerte – men jeg er usikker på om epostene gir det inntrykket man kan få hvis man bare leser omtalene av dem (Her er artikkelen, og her er epostene).

Sett fra Norge er det ganske naturlig at det er et stort sinne overfor helsemyndighetene i Sverige, at mange krever Tegnells avgang virker som forståelige meninger. At det er ubehagelig og stressende å være mottager av disse epostene, er også lett å forstå.

For noen år siden hadde en bekjent skrevet et leserinnlegg i en riksavis og hun ba om hjelp fra vennene sine, for «nå kommer trollene». Jeg rykket umiddelbart til for å bistå. Men i tråden under det postede innlegget var det folk som mente noe annet enn henne, de var uenige og mente hun tok feil. Var de troll? Eksempelet lærte meg at det er forskjell på hva vi oppfatter som trollete. Motargumentasjon er ytringsfrihet. Ubehagelig kanskje, men ikke trolling.

Nå mener flere at paragraf 185 bør brukes mer.

Fotballtinget vedtok nylig at Fotballforbundet skal utrede en anmeldelsesplikt for det som på folkemunne feilaktig kalles «rasismeparagrafen». En slik plikt vil skape forventninger om at man må kunne vise til et øket antall anmeldelser, uavhengig av hva som er ytret.

Også Norges Idrettsforbund «skrur til sin lov om hatefulle ytringer og rasisme» ifølge VG. Dette skjer etter at det som kalles rasismerapporten ble publisert. Rapporten ble kritisert for svak metode og derfor svakt belagte konklusjoner. Like fullt velger nå Idrettsforbundet å ordrett skrive av teksten i paragraf 185 om straffbare ytringer og kopiere den inn i loven for Norsk Idrettsforbund, men legger listen lavere for hva de mener skal være forbudt og straffes innenfor idrettens organisasjoner. Det har de all rett til å gjøre. Men er straff det beste svaret på disse utfordringene for idretten?

Idrettens lov krever heller ikke at man kan påvise skyld i saken. Det er problematisk.

Idrettsforbundet ønsker dessuten at «rasistiske eller andre hatefulle ytringer også blir informert til politiet». Hva betyr «informert til politiet»? Særlig for unge mennesker vil det å bli rapportert om, eller anmeldt til, politiet være en alvorlig belastning. Selv om det man har gjort ikke er straffbart.

Noen mener at politiet bør få lov til å skrive ut bøter for hatytringer på nett. Arbeiderpartiet har også tidligere foreslått dette. En slik bøtlegging sammenlignes med bøter for å kjøre for fort i trafikken. Men det er virkelig ikke det samme. Å straffe ytringer er ikke det samme som at laseren udiskutabelt viser at du har kjørt 80 km/t i 60-sonen. At sammenligningen i det hele tatt fremmes, viser kanskje at vi er blitt fartsblinde på en annen måte.

Bekymringen over et krevende og skadelig ordskifte er utbredt. Vi er mange som har stor sympati med alle dem som opplever uhåndterlig motbør. Det finnes ikke én enkelt løsning på denne kompliserte og sammensatte utfordringen. God dokumentasjon er derfor et viktig premiss for jakten på løsninger som virker.

I den ovenfor nevnte undersøkelsen fra ISF, kommer det også frem at et flertall mener at krenkende ytringer ikke bør få konsekvenser, men noen ønsker at slike ytringer bør møtes med sosiale/ikke-juridiske reaksjoner, veldig få mener at fengselsstraff er passende. Dette er betryggende.

Norge har en høyt utdannet befolkning og vi er et lite språksamfunn. Vi har ikke USAs polariserte utfordringer. Vi har tvert imot lange tradisjoner for å løse problemer uten å ty til mer straff og høyere straffer.

Norge bør derfor ha gode forutsetninger for å fortsette å styrke ytringsfriheten for alle og finne bedre løsninger enn å straffe stadig flere ytringer og ytrere.