Prisen kan bli for høy

Vestlige land står overfor krevende valg i forhold til Kina. Den raskt voksende og autoritære stormakten i øst setter samholdet blant demokratiske land på prøve. Norge er ikke noe unntak.

Regjeringen forhandler med Kina om en frihandelsavtale. Selv uten en avtale er Kina Norges største handelspartner i Asia, både når det gjelder eksport og import. Forventningen på norsk side er at den skal skape store verdier i form av økt eksport.

Faren er at vi samtidig setter viktige verdier på spill. En frihandelsavtale kan føre til at norske myndigheter blir enda mer forsiktige med å kritisere Kina enn i dag. Vi risikerer at norske myndigheter i fremtiden kan gi etter når kinesiske selskaper ønsker tilgang til kritisk infrastruktur. Vi frykter at prisen for en avtale kan bli for høy.

Norge og Kina startet forhandlinger om en frihandelsavtale i 2008. De tok brått slutt da Nobelkomiteen ga fredsprisen til den opposisjonelle Liu Xiaobo. Kina reagerte med å fryse de diplomatiske forbindelsene og først i 2017 ble forhandlingene gjenopptatt.

I oktober 2020 sa næringsminister Iselin Nybø at “vi snakker om måneder heller om år” før en frihandelsavtale ville være på plass. Kina er på offensiven i store deler av verden med å forhandle frem både multilaterale og bilaterale handels- og investeringsavtaler.

Slik forsøker Kina å bli en uunnværlig partner i den globale økonomien, i skarp konkurranse med USA. Samtidig sørger Kina for å beskytte sitt eget marked og sikre statlig styring over viktige selskaper. Både USA og EU har i lang tid anklaget Kina for urettferdige handelsrestriksjoner og intellektuelt tyveri.

Det er verdt å merke seg hvordan Kina reagerer når de utsettes for kritikk. Australia har en frihandelsavtale med Kina. Da Australia i fjor ba om en uavhengig granskning av hvordan coronapandemien oppsto svarte Kina med å blokkere deler av landets eksport.

Da USA, EU og andre land denne våren innførte økonomiske sanksjoner mot Kina på grunn av menneskerettighetsbrudd mot uigurene i Xinjiang-provinsen ble det startet boikottaksjoner mot vestlige produkter. Kina bruker handel som et lokkemiddel, men også som straff.

Den strategiske konkurransen mellom Kina og USA vil prege verden i flere tiår fremover. En viktig arena for rivalisering er handel. USAs president Joe Biden ønsker å samarbeide med andre demokratiske land ved å stille krav til Kina. Det er en langt bedre fremgangsmåte enn Donald Trumps alenegang.

USA. EU og Norge har en felles interesse i å adressere urettferdige sider ved Kinas handelspraksis. Vi har dessuten en felles forpliktelse i å påpeke kinesiske menneskerettighetsbrudd og maktmisbruk. Også det mektige Kina må lytte hvis vestlige og demokratiske er samstemte.