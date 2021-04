Kommentar

Grønt skifte i Tyskland: Hun kan bli den neste Merkel

Av Per Olav Ødegård

Foto: Roar Hagen

Det er verdt å merke seg navnene Armin Laschet og Annalena Baerbock. Han blir trolig Tysklands neste forbundskansler. Hun er en ny stjerne i tysk politikk.

I september er det valg til Forbundsdagen. Angela Merkel takker av etter 16 år som forbundskansler. Europas økonomiske stormakt får en ny regjering og en ny kansler. Kristeligdemokratenes kandidat er Armin Laschet (60), en nær alliert av Merkel som vil videreføre hennes politiske kurs.

Den store outsider er Annalena Baerbock (40), som er De Grønnes kanslerkandidat. Hun er kanskje grønn, sammenlignet med Laschet og andre eldre mannlige politikere med lang politisk fartstid. Men i dagens politiske klima kan det være en fordel for Baerbock.

– Jeg står for fornyelse. De andre for status quo, sier Baerbock.

AV- OG PÅTROPPENDE?: Forbundskansler Angela Merkel i samtale med Annalena Baerbock fra De Grønne. Baerbock er De Grønnes kanslerkandidat. Foto: FILIP SINGER / EPA

For første gang er det ikke utenkelig at Tysklands neste kansler representerer De Grønne. En stadig større del av velgerne er ikke lenger tilfreds med å velge mellom kristeligdemokrater og sosialdemokrater, de to partiene som vekselvis har styrt Vest-Tyskland i etterkrigstiden og Tyskland etter gjenforeningen. Høstens valg blir uvanlig spennende.

Kristeligdemokrater har slitt med å finne ut hvem som bør etterfølge Merkel. Velgerne har straffet regjeringspartiet hardt etter at pandemiens tredje bølge rammet Tyskland. Siden februar har oppslutningen om kristeligdemokratene falt med ti prosent.

Merkels siste år som kansler har vært det mest bemerkelsesverdige i hennes lange politiske karriere. Hun nådde nye høyder i popularitet, før oppslutningen om hennes parti falt raskere enn noen trodde var mulig.

Motgangen har rammet Laschet som ble valgt som leder av den kristeligdemokratiske union (CDU) i januar. Et mindretall i partiet ønsket i stedet å satse på den mer populære Markus Sõder som kanslerkandidat for de kristeligdemokratene. Han leder den kristeligsosiale union (CSU), CDUs søsterpartiet i Bayern.

Oppslutningen om CDU/CSU har falt fra 36 prosent i februar til 28 prosent nå på Politicos målinger. De Grønne har økt sin oppslutning til 21 prosent. I noen meningsmålinger er differansen mellom de to største partiene enda mindre.

Det mest sannsynlige utfall av årets valg er at kristeligdemokratene danner regjering sammen med De Grønne. Før Merkels tid deltok De Grønne i regjering sammen med sosialdemokratene (SPD). Nå åpner de Grønne døren for samarbeid, enten til venstre eller høyre. Hvis det blir en rødgrønn regjering har Baerbock en historisk mulighet til å bli kansler, som leder for det største partiet.

Baerbock fra Brandenburg i det nordøstlige Tyskland har ledet De Grønne sammen med Robert Habeck. De Grønne har alltid bestått av både pragmatikere og idealister. Nå har pragmatikerne overtaket.

Baerbock er mer opptatt av innflytelse og resultater, enn av protester og markeringer. Hun kaller seg en lidenskapelig europeer. Et av partiets kjerneverdier er et styrket EU. For å bidra til en storstilt grønn omstilling vil de skattlegge de høytlønnede hardere. De vil forby biler diesel og bensinbiler og stanse fyring av kull innen 2030.

Hun ble medlem i De Grønne i 2005, da Angela Merkel først ble valgt til kansler. På noen områder minner hun om Merkel. Hun er hardtarbeidende, kunnskapsrik og analytisk. I tillegg har hun karisma.

NY LEDER: Armin Laschet er kanslerkandidat for kristeligdemokratene i valget i september. Foto: Sean Gallup / POOL / GETTY IMAGES POOL

Laschet har vært vært minister og siden 2017 statsminister i Nordrhein-Westfalen, Tysklands mest folkerike delstat. I januar ble han valgt til ny leder for CDU og denne uken ble det etter lengre intern strid klart at han blir kanslerkandidat for CDU/CSU.

Han har vært en sterk støttespiller for Merkel. Han sto ved hennes side under flyktningkrisen i 2015. Laschet er svært godt likt i partiet, men han overtok ledelsen på et vanskelig tidspunkt.

En pandemi styrker de som sitter ved makten, forutsatt at folk har tillit til hvordan de håndterer krisen. Sist sommer var Merkels popularitet skyhøy og kristeligdemokratene hadde støtte fra fire av ti velgere.

Men tilliten kan raskt forvitre, hvis tiltakene ikke virker, hvis utålmodigheten stiger i vaksinekøen og hvis mennesker med makt utnytter krisen til en egen fordel.

Tidligere i år måtte tre parlamentarikere fra CDU/CSU trekke seg etter anklager om at de beriket seg på offentlige innkjøpsavtaler av munnbind. Etter denne skandalen gjorde CDU historisk dårlige valg til delstatsforsamlingene i Baden-Württemberg og Rheinland-Pfalz.

De Grønne går inn i valgkampen med en oppsiktsvekkende suksess. Ved valget for fire år siden fikk de under ni prosent. Nå har de i lengre tid ligget over 20 prosent på meningsmålingene. Sosialdemokratene måles til 16 prosent og fremstår som en blek skygge av fordums storhet.

De liberale Fridemokratene (FDP) har siden februar nesten fordoblet oppslutningen til ti prosent. Det høyreradikale Alternativ for Tyskland (AfD), som ingen vil samarbeide med, har stabilisert seg på i overkant av ti prosent. Et radikalt venstreparti, Die Linke, oppnår åtte prosent i meningsmålingene.

Hvis pandemien er på retur før valgdagen kan kristeligdemokratene håpe på at mange av velgerne vender tilbake. Men tysk politikk er ikke stabil som før. Og alt tyder på at De Grønne snart er tilbake i regjeringskontorene.