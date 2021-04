Leder

Opprøret i Nord-Irland truer fredsavtalen

FLAMMEHAV: Nordirske lojalister svarer med bensinbomber etter at politiet brukte vannkanoner mot opprørerne i Belfasts gater. Foto: PAUL FAITH / AFP

Fredsavtalen i Nord-Irland er i spill etter kraftige opptøyer i provinsen.

Langfredag, nøyaktig 23 år etter at partene i den 30 år lange og blodige konflikten ble enige om å legge ned våpnene, smalt det igjen.

Paramilitære grupperingen på begge sider mistenkes for å stå bak bruddet på Langfredagsavtalen fra 1998. Mange av deltakerne i gateslagene er ungdommer, noen helt ned i 12-årsalderen. En ny generasjon rekruttert inn i en ny voldsspiral, er det store marerittet.

Uroen har sammensatte årsaker. Militante unionister mener at den britiske provinsens ordensmakt favoriserer de overveiende katolske nasjonalistene. Som bevis fremholdes politiets henleggelse av en straffesak mot Sinn Fein-topper for brudd på coronatiltakene i en IRA-begravelse med 2000 deltakere.

Den viktigste grunnen er likevel oppdemmet brexit-frustrasjon hos både London-lojale unionister og nordirske nasjonalister. Etter statsminister Boris Johnsons kuvending i skilsmisseforhandlingene med EU, ble det innført en tollgrense i Irskesjøen mellom Storbritannia og Ulster, som er unionistenes navn på den nordlige provinsen.

Ifølge Johnson er denne grensen kun «symbolsk». Den er likevel ikke mer fiktiv enn at nordirsk næringsliv har fått betale en høy pris, og folk flest opplever noe de ikke har sett på flere tiår – varemangel.

«Hva var det vi sa?!», raser nasjonalistene, som stemte mot brexit. Mens lojalistene, hvor hovedvekten var brexit-tilhengere, mener seg sveket av den britiske regjeringen. Også fordi brexit-avtalen innretter Nord-Irland økonomisk mer mot sør. Unionistene frykter dette vil ende i irsk gjenforening, noe Langfredagsavtalen åpner opp for, dersom et flertall i befolkningen ønsker dette.

Demografisk er det en prosess allerede i utvikling. Det protestantiske flertallet i provinsen er minkende. Dessuten stemte Nord-Irland samlet sett for å bli i EU. Mer enn 55 prosent sa nei til brexit. Også det knytter majoriteten nærmere Irland enn England.

Scenarioet som nå utspiller seg er sammenfallende med de dystre advarsler John Major og Tony Blair – eks-statsministre fra hvert sitt parti – hadde med seg da de i fellesskap besøkte Belfast ukene før brexit-avstemningen i 2016. De fryktet at britisk brudd med EU ville destabilisere den irske fredsavtalen og skape ny uro. Det ble kalt «skremselspropaganda» av Boris Johnson & co.

Dessverre har mye av denne «skremselspropagandaen» slått til. Fiskerinæringen har gått på en eksportsmell. Landbruket i Skottland, Wales og Nord-Irland står overfor sin største inntektsnedgang. Handelen med europeiske verdipapirer har flyttet fra London til Amsterdam. Bare så langt har Storbritannia mistet 7000 jobber i finanssektoren til andre byer i Europa. Bilindustrien «padler motstrøms», som den selv sier.

Å bryte med EU har hatt sin pris for britene. Det er fascinerende å se hvordan mange, også her hjemme, likevel avviser realitetene i dette og fortsatt mener brexit var en god idé. Så snart pandemien er over bør hjemlige EØS-motstandere og Nei til EU dra på studietur til Nord-Irland, Skottland og Wales og høre om folk flest er enige i det.