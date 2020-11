STRØMMING: – Bokbransjen må fornye seg, men vi kan ikke la forfattere som Jørn Lie Horst rasere en effektiv kulturpolitikk og et avtaleverk som har bygget opp et av verdens beste økosystemer for litteratur, skriver Ann-Kristin Vasseljen. Foto: Lydbokforlaget/Terje Bringedal, VG

Debatt

Derfor går vi til rettslig skritt mot Jørn Lier Horst

Vi kan ikke akseptere at det er piratkopier i omløp i den norske bokbransjen.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ANN-KRISTIN VASSELJEN, forlagssjef Lydbokforlaget

Det har i dag blitt oversendt et prosessvarsel til Jørn Lier Horst, der vi påpeker at Lier Horst ikke har rett til å si opp sine avtaler med Lydbokforlaget og Gyldendal Norsk Forlag, og at Strawberrys utgivelse av seks lydbøker i hans Detektivbyrå nr. 2-serie derfor er ulovlige og må stanses.

Vi har i det lengste håpet å unngå rettslig skritt, men vi har ikke lenger noe valg. Vi kan ikke akseptere at det er piratkopier i omløp i den norske bokbransjen.

I lys av den omfattende debatten de siste ukene har vi behov for å klargjøre hva denne saken egentlig dreier seg om. De syv forfatterne som startet debatten, har gjort en solid jobb med å få det til å virke som om saken utelukkende handler om rammevilkår og skaffe- og leveringsplikt. Det gjør den faktisk ikke.

Vi er glade for at det har blitt et offentlig ordskifte rundt strømming av lydbøker og rammevilkår. I Norge har vi fått til et enestående økosystem for litteratur som gir svært gode resultater. Vi er et av verdens mest lesende land og vi har et system som sikrer norske forfattere gode vilkår. Dette må vi ta vare på og utvikle, og vi støtter Forleggerforeningen og Heidi Austlids forslag om å be regjeringen nedsette et ekspertutvalg.

Men denne saken handler ikke bare om dette. Den handler i stor grad om å respektere inngåtte avtaler og litt om CD-er.

I alle bokbransjens normalkontrakter er det bestemmelser som pålegger forlaget å arbeide aktivt for å selge bøkene. Dette gjelder normalkontrakten med bokforlaget, som investerer arbeid og penger med utgivelse og salg av boken, og det gjelder normalkontrakten for lydbøker. Hvis salget faller under et visst nivå, har forfatteren rett til å si opp kontrakten. Ingen bestrider rimeligheten av det.

les også Forfatterkrangel: - De er ute etter mer penger til seg selv

I den gamle lydbokkontrakten, som var gjeldende frem til 2015, ble salgsnivået fastsatt til minimum 300 CD-er pr år. En meningsfull bestemmelse i 2009, men de fleste vil være enige om at den er utdatert i 2020, når strømmetjenestene har overtatt og det selges få CD-er. Det er det manglende salget av disse 300 CD-ene som Strawberry-forfatterne hevder gir dem rett til å heve kontrakten med Lydbokforlaget.

Hensikten bak bestemmelsen er i midlertidig ikke utdatert: Forlagene skal gjøre det de kan for at forfatterne når ut til leserne og får betalt for verket de har skapt. Titlene til Lier Horst har blitt strømmet og solgt i stort omfang og generert inntekter i millionklassen. For å være mer konkret: Jørn Lier Horst er sannsynligvis den forfatteren som har hatt høyest inntekter fra strømming av lydbøker i Norge. På bakgrunn av det har vi hele tiden hevdet at Lydbokforlaget har overholdt sin plikt, og at det ikke er grunnlag for å si opp kontrakten.

Lier Horst går til angrep på normalkontraktverket for å skaffe Strawberry Publishing flere rettigheter. Dette gjør han i en dobbeltrolle, som bestselgerforfatter og medeier i et forlag. Et forlag som står utenfor Forleggerforeningen og som heller ikke er forpliktet til å følge normalkontrakten som sikrer forfatternes interesser.

Vi mener alle at bokbransjen må fornye seg. Men vi kan ikke la motparten i denne saken rasere en effektiv kulturpolitikk og et avtaleverk som har bygget opp et av verdens beste økosystemer for litteratur.

Publisert: 11.11.20 kl. 15:40

Les også