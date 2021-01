Kommentar

Vi har ikke nok vaksiner til alle

Av Astrid Meland

De nye mutantene kan gi fulle sykehus. Bør Norge handle på egen hånd, slik Tyskland og Danmark har gjort?

Corona-året har ikke startet slik vi håpet. Bakrusen etter feiringen av vaksinen, er at det ikke er nok til alle.

Det at EU-landene gikk sammen og kjøpte vaksiner som fordeles likt mellom små og store medlemmer, er sett på som en triumf for unionen som i begynnelsen kom skjevt ut i pandemihåndteringen.

I norsk offentlighet gis det inntrykk av at Norge ville vært ille ute uten EUs vaksineavtaler.

Men det er ikke opplagt. For i EU vokser kritikken.

At EU bruker lengre tid å på godkjenne vaksinene, tar britisk konservativ presse selvsagt til inntekt for Brexit. I mer EU-vennlige kretser, og fra Erna Solberg, er versjonen at BoJo fant frem en nødprosedyre som EU holder seg for god til å benytte. I Norge meldte Legemiddelverket at «britene tar i bruk vaksinen før den er godkjent».

Det er ikke feil, men setter britene i et grelt lys. Senere ga EU selv en såkalt «betinget godkjennelse» som virket politisk vanskelig å stoppe.

Det er imidlertid ikke snakk om mer enn 20 dager forskjell. Men hva med kritikken om at EU har for få doser?

– EU ser ut til å ha kjøpt for lite, for sent og delvis fra feil produsenter, het det i en mye diskutert artikkel i det tyske magasinet Der Spiegel før jul. Problemet har vært kniving mellom Frankrike og Tyskland, ifølge artikkelen. Påstanden er at EU ikke kunne bestille mer av den tyske vaksinen enn den franske. Men den franske blir kraftig forsinket.

Dette lyder som etterpåklokskap. Men det kan se ut som EU henger etter land de liker å sammenligne seg med.

Analyseselskapet Airfinity anslår at EU først vil nå flokkimmunitet i september, mens USA ligger an til 9. juni, Canada 11. juni og Storbritannia 14. juli. Med spredning av de sannsynligvis mer smittsomme mutasjonene, vil dette ta lengre tid for alle.

Airfinitys tall viser ingen kjempeforskjell i favør USA per nå. Det er Canada som har sikret seg suverent flest doser etter innbyggertall.

Men USA har bedre utvidelsesavtaler enn EU, og dette ser ut til å skaffe dem langt flere doser raskere. Analytikerne mener også at det vil ta lenger tid i EU, fordi mesteparten av vaksinefremstillingen er overlatt til land utenfor unionen. Påstanden er at EU har investert for lite selv. Manglende satsning på underleverandører blir også en flaskehals når viktige «deler» til vaksinene mangler.

Så langt viser VGs vaksinekart at det er Israel som leder an. Utrolige en million doser ble satt i 2020 etter at landet startet opp 20. desember. Til sammenligning mottok Norge kun 50 000 doser i 2020.

Israel har rundt ni millioner innbyggere, klarer 150 000 per dag og har injisert over 40 prosent av befolkningen over 60 år. Blant forklaringene er at landet har betalt mye mer enn EU per dose, at hele staten, militæret og statsministeren selv har engasjert seg direkte i innkjøp og utrulling, samt at landet er lite og har et profesjonelt helsevesen. De små oljerike golfstatene i regionen, ligger også godt an.

Ikke helt ulikt Norge, altså. Men det er neppe bare flaks, som Erna Solberg antydet i Politisk kvarter mandag. Hun argumenterer med at EU har satset på mange vaksiner for å spre risiko. Men det gjør også Israel. De klarte likevel å sikre seg større og raskere levering av de to første vaksinetypene.

Om vi regner sammen dosene Norge ligger an til å få i januar og februar blir det 320 000 av den første som ble godkjent, ifølge tallene til den svenske vaksinekoordinatoren Richard Bergstrøm. Han opplyser til VG at leveransene blir større fra mars av. Fra Moderna får vi etter planen 150 000 doser i første kvartal.

Det er fortsatt mindre enn det Israel fikk bare i 2020. Men Bergstrøm avviser i et intervju i SVT at det blir for lite. Tvert om sier han at vi vil få for mye. Han anslår at alle voksne svensker som takker ja, er vaksinert innen St. Hans.

I Norge planlegger vi ikke å vaksinere friske folk under 45 år, men utover det anslår også FHIs Geir Bukholm overfor NRK at «mange nordmenn» er vaksinert før sommeren.

– Det samsvarer ikke med våre beregninger og vil bety at Sverige må gjøre avtaler på utsiden av EU, sier Rasmus Bech Hansen i Airfinity til meg.

Han mener at også et land som Norge kunne gjort egne innkjøp.

– Men dere virker å ha fulgt EU. Noe som i bakkant kanskje ikke var det riktige å gjøre.

Til Der Speigel sier sjefen for BioNtech som utviklet den første vaksinen, at han er overrasket over at EU har bestilt så lite.

Forhåpentlig kommer EU sterkere tilbake når flere vaksiner er godkjent. Unionen er særlig avhengig av at vaksinen fra J & J lykkes for å komme i mål. Å stå utenfor EU hjelper tydelig ikke land som Australia, New Zealand og Japan, som har mye dårligere vaksineavtaler enn oss.

I USA går det heller ikke så bra. Kritikken hagler etter store problemer med utrullingen av vaksinene.

Israel går for øvrig snart tom, og vil måtte sette vaksineringen på pause i tre uker i januar.

I land med mer smitte enn Norge haster dette enda mer, fordi sykehuskapasiteten står i fare for å bli overskredet.

Diskusjonen om EUs strategi er mislykket eller ikke, kommer mest an på verdenssyn. For EU-venner som støtter tanken om et indre marked, er det flott at unionen sørger for at alle får sin andel til en svært god pris.

Om man mener nasjonalstaten er den beste organisasjonsenheten, gir det mer mening at hvert land sørger for seg.

Men det at Tyskland etter hjemlig kritikk går ut og handler egne doser til seg selv, sier sitt. For det er stikk i strid med EUs strategi. Også Danmark har kjøpt 2,6 millioner doser ekstra.

Man kan si det går på bekostning av andre land. Men begge disse landene har som Israel bidratt med store summer til egne vaksineprosjekter for å skaffe verden mer vaksiner.

Norge kunne gjort det samme. Om dosene hadde blitt dyrere enn i EU, hadde det vært vel anvendte penger. For tiltakene mot corona er enda dyrere.