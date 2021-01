Kommentar

Kritiske timer i Washington

Av Per Olav Ødegård

Foto: Roar Hagen

For en gangs skyld har visepresident Mike Pence fått anledning til å spille hovedrollen i et politisk drama. Men bare i en dag. Det er et oppdrag han gjerne skulle vært foruten.

Pence er kastet inn i et spill han ikke kan vinne. Han skal lede møtet i Kongressen som formelt bekrefter resultatet i presidentvalget. Det blir Mike Pence’s tunge lodd å utrope Joe Biden til valgets vinner og landets neste president.

DUO: Trump og Pence avbildet i november. Foto: Susan Walsh / AP

Da vil han påkalle Trumps og mange republikanske velgeres vrede. Blant dem er det en forventning om at Pence på et eller annet vis kan forkaste valgresultatet og gi seieren til Trump.

På et valgmøte mandag i Georgia snakket Trump om hvor godt han liker Pence, før han la press på sin visepresident: «Så klart, hvis han ikke innfrir for oss, ville jeg ikke like ham like godt som nå.»

Det var en dårlig skjult trussel om at Pence kan havne i unåde hos Trump i de to ukene som gjenstår før Biden flytter inn i Det hvite hus. Det er alvorlig for en mann som trolig har ambisjoner om å stille som presidentkandidat i 2024. At Pence erklærer at Biden vant valget vil ikke bli glemt av den harde kjerne Trump-tilhengere som nekter å innse nederlaget.

Pence er vant til rollen som den lojale visepresident. Men rollen han er blitt tildelt i Kongressen er å være seremonimester. Det står ikke i hans makt å gjøre om på valgresultatet. For å dempe skuffelsen la Pence ut en uttalelse der han ønsket velkommen alle representanter som ønsker å bruke den autoritet de har for å legge frem motforestillinger og bevis for Kongressen. Pence har aldri stått overfor en mer krevende balansegang, mellom det konstitusjonen krever og det hans sjef forventer.

Valgdagen var 3. november. Valgmannskollegiet avla sine stemmer 14. desember. Biden har 306 valgmannstemmer og Trump har 232. Nå gjenstår det bare for Kongressen 6. januar å bekrefte resultatet. Vanligvis er dette kun en formalitet før valgvinneren avlegger presidenteden 20. januar. I år blir det annerledes.

Ifølge konstitusjonen skal visepresidenten lede arbeidet med å telle og bekrefte valgmannstemmene fra de 50 delstatene. Representantenes hus og Senatet er samlet for anledningen og representantene har mulighet for å legge inn protest mot resultatet i en eller flere stater.

Hvis en protest får støtte fra både en kongressrepresentant og en senator skal klagen debatteres og stemmes over. Demokratene har flertall i Representenes hus og flere republikanske senatorer har sagt at de ikke støtter protestene.

Klagene vil bli nedstemt. Det eneste Trumps støttespillere oppnår er å få legge frem sine anklager. Med mange protester vil det bli et usedvanlig langt møte.

Republikanere som protesterer mot resultatet oppgir at de ønsker å gjenopprette befolkningens tillit til valgsystemet. De som skal redde systemet er de samme som i flere måneder har forsøkt å undergrave tilliten til valget. Det har de gjort gjennom å spre udokumenterte påstander om omfattende valgfusk.

Det er ikke uvanlig at noen protesterer. Noen demokratiske kongressrepresentanter forsøkte seg på dette etter det omstridte valget i 2000, men ingen demokratiske senatorer støttet deres sak. Noen demokrater protesterte også i 2005 og 2016.

Noe som er annerledes denne gang er at et stort antall republikanske kongressrepresentanter og flere enn ti republikanske senatorer vil legge inn protest. En annen vesentlig forskjell denne gang er at presidenten nekter å erkjenne nederlaget. I stedet innkaller han sine tilhengere til hovedstaden for å demonstrere mot «valgtyveriet».

De som tapte valget har ikke nådd frem i rettsvesenet, men de har klart å overbevise et flertall av republikanere om at valget ikke var fritt og rettferdig. Uansett hva som skjer i Kongressen vil mange amerikanere se på Joe Biden som en illegitim president. Trump og hans støttespillere har oppnådd å svekke tilliten til demokratiske institusjoner, et uavhengig rettsvesen og frie valg.

Snart er det siste forsøk på å klamre seg til makten over. Men det amerikanske samfunn er påført langvarig skade. At en stor del av befolkningen ikke anerkjenner valgresultatet vil forsterke den dype polarisering som i lang tid har preget USA.

For det republikanske parti er dette en selvpåført skade. Partiet er nå splittet mellom de som vil legge valget bak seg og de som vil fortsette kampen for Trump. Det er en tydelig ideologisk avstand fra en fløy av tradisjonelle republikanere til høyrepopulister som alltid og uansett følger Trump.

Trump står sterkt blant republikanske velgere. De vil oppfatte ham som sin leder, også etter 20. januar. Han vil fortsatt dominere det republikanske parti, uavhengig av om han forsøker et comeback om fire år eller om han vil peke ut sin etterfølger.

Pence pine minner om Al Gores situasjon for 20 år siden. Som visepresident ble det hans oppgave å erklære at George W. Bush hadde vunnet valget i 2000. Da Høyesterett stanset den manuelle gjenopptellingen av stemmer i Florida aksepterte Gore nederlaget.

Gore utførte en symbolsk handling da han som møteleder bekreftet resultatet i Kongressen. Symboler har betydning. Det var et forsøk på å samle landet etter en bitter valgkamp, gi støtte en ny president og se fremover. Det er slik USA fungerer, bare ikke i år.