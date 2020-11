Kommentar

Trumps farlige arv

Av Per Olav Ødegård

Det brukes ofte som et formildende trekk ved Donald Trump at han ikke har startet noen krig. Vil han holde fred i 11 time av sin tilmålte tid i Det hvite hus?

I forrige uke samlet Trump sine ledende rådgivere i Det hvite hus. Ifølge New York Times skal Trump ha spurt dem om hvilke muligheter han har for å angripe Irans viktigste atomanlegg. Ordene var nok mer diplomatiske, men rådet var tydelig: Glem det. Risikoen er for stor.

Men spørsmålet består: Vil krig eller fred prege Trumps finale?

Det er forventet at han vil bruke de siste ukene som president til å gjennomføre store endringer i amerikansk utenrikspolitikk. Det kan gjøre etterfølger Joe Bidens jobb vanskeligere.

Tirsdag kveld bekreftet det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon at det blir en omfattende retrett fra Afghanistan og Irak. Nesten halvparten av den amerikanske styrken i Afghanistan hentes hjem En ensidig og hurtig tilbaketrekning kan skape et enda større kaos i disse landene. Biden vil få den utakknemlige oppgaven å rydde opp.

Og hvis USA skulle angripe Iran vil det bli svært vanskelig for en ny president å redde atomavtalen fra 2015. En avtale som Trump skrotet i 2018.

Trump har tydelig vist at han ikke har til hensikt å samarbeide i overgangsfasen til en ny administrasjon er på plass. Han har ikke engang erkjent nederlag i presidentvalget. At Trump nylig sparket forsvarsminister Mark Esper og flere forsvarstopper kan tolkes som et tegn på at han har store planer de kommende ukene, og at han på forhånd vil fjerne enhver tenkelig motstand. Det er i sikkerhets- og utenrikspolitikken Trump kan skape størst problemer for Biden.

Dagen før Trump innkalte utenriksminister Mike Pompeo, fungerende forsvarsminister Christopher Miller, visepresident Mike Pence og generalstabens leder Mark Milley for å diskutere Iran hadde internasjonale inspektører lagt frem en dyster rapport. Iran har tolv ganger så stort lager av lavanriket uran som de skal ha i henhold til atomavtalen. Hvis Iran velger å omgjøre dette til høyt anriket uran kan de ha tilstrekkelig materiale til to atombomber, ifølge New York Times kilder. Det vil i så fall først skje noen måneder etter at Biden har tatt over som president.

Ingen av de fire som deltok i møtet er sikkerhetspolitiske duer. Men i denne saken skal de ha vært tydelige på at et angrep lett kan utvikle seg til en større konflikt. De frarådet derfor bruk av raketter mot Natanz, som er Irans viktigste atomanlegg.

Rapporten fra det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) bekrefter at Iran bryter den avtale de inngikk med USA, Russland, Kina og europeiske stormakter. Det er svært alvorlig. IAEA påpeker riktignok at Iran ikke produserer høyanriket uran til våpenbruk. Iran sier som alltid at de ikke har til hensikt å utvikle atomvåpen. Men i handling er iranernes i ferd med å ødelegge atomavtalen. Det gir signatur-landene grunn til å reagere.

Trump har mindre grunn til å straffe Iran. Teheran forsvarer seg med at Trump var den første til å bryte avtalen, ved å melde USA ut i 2018. Han kastet en avtale som fungerte. Hans harde linje har ikke oppnådd annet enn at Iran anriker større mengder uran. Det øker faren for spredning av atomvåpen. Situasjonen ligner skremmende på den farlige tiden før atomavtalen kom på plass.

Saudi-Arabia er Irans fremste rival i regionen. Viseutenriksminister Adel al-Jubeir sier at hvis ikke Iran hindres fra å skaffe seg atomvåpen åpner det for at Saudi-Arabia vil gjøre det samme. Han mener også at flere land vil følge etter. Biden ønsker å redde avtalen, men det kan vise seg å bli vanskelig. I det minste forutsetter det at Iran etterlever alle sine forpliktelser. Spørsmålet er om Trump på en eller annen måte vil straffe Iran, og samtidig å legge hindringer for Bidens plan.

Å starte en væpnet konflikt med Iran vil ikke falle i god jord hos Trumps tilhengere, som nettopp har fremhevet det positive i at presidenten i motsetning til mange av sine forgjengere ikke har gått til krig. Langt mer populært på hjemmebane vil det være å hente hjem soldatene fra det Trump kaller endeløse kriger.

Pentagon opplyser at antallet amerikanske soldater i Afghanistan reduseres fra 4500 til 2500. 500 av totalt 3000 i Irak skal også sendes hjem før Trump forlater Det hvite hus.

Før Trumps beslutning var offisielt bekreftet rykket republikanernes flertallsleder i Senatet, Mitch McConnell., ut med en sjelden kritikk av presidenten. Han mener en rask amerikansk retrett vil gi ekstremistene en stor propagandaseier. Det vil også være å vende ryggen til USAs samarbeidspartnere. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg var også tydelig i sin advarsel. Han minner om at mer enn halvparten av de allierte styrkene i Afghanistan er fra andre land enn USA. Stoltenberg mener prisen for å trekke seg ut for tidlig, og uten samordning, kan bli svært høy.

Faren er at ekstremister vil utnytte det tomrom som oppstår når USA trekker seg tilbake. Den såkalte islamske stat (IS) kan forsøke å gjenoppbygge sitt tapte kalifat. Al Qaida kan få større spillerom. Og hvis Teheran ønsker kan de snart ha atomvåpen.

Dette er Trumps tunge arv til Biden.

