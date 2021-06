Kommentar

Delta-varianten: Skyer i horisonten

Av Shazia Majid

Foto: Roar Hagen

Delta-varianten av coronaviruset er i ferd med å bli dominerende i flere europeiske land. Men det er lite grunn til panikk.

Med rystende bilder fra India ferskt i minne, er det fullt forståelig om delta-varianten, først oppdaget i landet, skremmer folk her hjemme.

Det er bare å forberede seg først som sist: Delta vil etter alt å dømme bli dominerende også her i Norge. Det er bare et spørsmål om tid.

Vi skal være årvåkne, følge med og kalibrere smitteverntiltakene etter forholdene.

Men mye tyder på at vi i Norge er godt stilt.

Vaksinen virker

Fordi vaksinene virker. Også mot delta-varianten. Noen få vil alltid kunne bli syke, selv om de er vaksinert. Men studier viser at omtrent 90 prosent av de fullvaksinerte ikke vil få symptomer.

Delta-varianten kan være katastrofal om den får spre seg i fattige land. Der er det ikke vaksiner å oppdrive.

De fleste voksne nordmenn derimot vil mest sannsynlig ha fått begge dosene i løpet av høsten – før inntoget av corona-sesongen. Corona ser nemlig ut til å være et sesong-virus.

Høsten kan bli ille globalt. Men i Norge ser det ikke verst ut.

Nervøse europeere

Men også for nordmenn kan sommerens sydentur ryke. Europeere er nervøse.

Flere land var uker fra å åpne mer eller mindre helt opp, både for egne innbyggere og tilreisende fra kontinentet. Nå ser det ut til at enkelte vil holde igjen. Årsaken er at delta-varianten er i ferd med å etablere seg.

Den smitter lettere og gir mer alvorlig sykdom. Men FHI er ikke bekymret.

De få lokale utbruddene vi har hatt er blitt effektivt slått ned. Utbruddene er som forventet, sier Espen Rostrup Nakstad. Altså er det en ganske rolig stemning hos våre norske helsemyndigheter.

Delta-episenteret

Heller ikke statsminister Boris Johnson i Storbritannia tar frem krigstypene. Dette på tross av at det er på øyriket utbredelsen av Delta-varianten for øyeblikket er størst og økende i Europa.

Daglig blir omtrent 10 000 briter smittet med den nye varianten. Den utgjør nå over 90 prosent av alle registrerte smittede. Det er 40 prosent økning i antall innleggelser sammenlignet med uken før. Fem personer dør daglig.

Dette skremmer den italienske statsministeren, som krever at finalen i fotball EM skal flyttes fra Wembley stadion i England til Roma i Italia.

Snart i mål med vaksinering

Men Johnson mener å ha kontroll.

Det kan en forstå. Økningen i innleggelser er ikke på langt nær så høy som ved den forrige varianten. Han har klart å vaksinere flest i Europa. 60 prosent av voksne briter er fullvaksinert.

Nå når den nye varianten har tatt over ønsker han å øke denne andelen ytterligere. Og har valgt å utsette fase fire av gjenåpningen, også kalt «freedom day», med fire uker frem til 19. juli.

Vil ikke overvelde sykehusene

En fersk britisk studie viser at er man fullvaksinert med Pfizer reduseres sjansen for å havne på sykehuset grunnet Delta-varianten med hele 96 prosent. Tilsvarende tall for AstraZeneca-vaksinen er 92 prosent.

Løsningen er altså to doser. Men også én dose kan holde deg unna det verste forløpet.

De fleste restriksjonene britene og oss andre har levd med har handlet om å ikke overbelaste sykehusene. Derfor er disse tallene helt avgjørende.

Men alt er ikke problemfritt. I Sverige frykter Tegnell en fjerne bølge grunnet Delta-varianten.

Mye er likevel annerledes siden sist en variant etablerte seg i Europa og Norge.

KARANTENEFRI: Nordmenn kan reise til Europa uten å måtte sitte i karantene. Foto: Mona Langset

Vi ligger godt an

Det er sommer. Vi er mer utendørs. Spredning av viruset, uansett variant, har dårligere kår.

Her hjemme er 1,5 millioner nordmenn fullvaksinerte. 50,8 prosent av alle voksne i Norge har fått minst én vaksinedose av enten Pfizer eller Moderna. Førstnevnte gir 33 prosent beskyttelse mot infeksjoner med den nye varianten etter én dose. Sammenlignet med 50 prosent beskyttelse mot de tidligere variantene. Vi skulle helst ha vært flere fullvaksinerte.

Men det viktigste har alltid vært å vaksinere de mest sårbare: Våre eldste og personer med høy risiko og underliggende sykdommer.

Over 90 prosent av alle nordmenn fra 65 år og oppover er fullvaksinert. Nær sagt alle voksne med høy risiko for alvorlig forløp er fullvaksinert. Det gjenstår fortsatt noen mellom 18 og 64 år og med underliggende sykdommer som ikke har fått sin andre dose.

Men det er forespeilet at det kommer én million nye doser til Norge i juli, og 1,5 millioner nye doser i august.

Kontroll på utbruddene

Går alt etter planen er vi altså godt skodd.

I tiden fremover gjelder det å holde Delta-utbruddene under kontroll. Frem til flere er fullvaksinert. Det blir dermed lite ferie på smittesporerne når nordmenn nå tar ferie. Og regjeringen åpner for karantenefrie reiser til Europa.

Jo mer vi reiser, dess større sjanse er det for at vi har med oss Delta-varianten hjem. Særlig nå når varianten er etablert i Europa. Vi må være forberedt på økende smittetall når ferien er over.

I månedsvis har vi vært besatt av smittetallene. Den besettelsen må vi forsøke å gi slipp på.

Den nye normalen

Det har regjeringen allerede gjort. Når folk slipper karantenehotell dersom de reiser til land som har under 500 nye smittede per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene. Tilsvarende tall på denne tiden i fjor var færre enn 20 smittede per 100 000.

Vi har godtatt flere smittede. Og etter hvert må vi kanskje leve med flere Delta-smittede.

Og det kan vi gjøre fordi vi vet at vi er rustet, eller snart vil være rustet, med to doser mRNA-vaksine i kroppen.

Foreløpig trenger vi ikke å trykke på den store røde knappen. Det kan vi bli nødt til å gjøre om det kommer en variant nåværende vaksiner ikke fungerer mot.

Akkurat nå er det lite grunn til alarm. I alle fall for oss som bor i rike land med god tilgang på vaksinen.