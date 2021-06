Leder

Så kom dagen vi ventet på

EN GJENÅPNET BY: I Oslo har corona-tiltakene vært harde. I november i fjor ble byen stengt ned. I lange perioder har sentrum vært tilnærmet folketomt. Foto: Jil Yngland

Endelig åpnes Norge opp. Tiltak etter tiltak kastes og begraves. Måtte de aldri gjenoppstå.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Det var ikke bare litt gjenåpning Solberg-regjeringen hadde å by på, denne fredagen midt i juni.

Samme dag som mange har feiret skoleavslutninger og begynt på sommerferien, er det altså klart at de aller fleste inngripende corona-tiltakene er historie.

Og slik vi vil at det skal forbli.

Vi har fått mer enn nok av det siste årets nyvinninger, som kohort, fastmonterte sitteplasser, hurtigtester, hotellkarantene og rødt nivå. Og at venner og familie i Europa simpelthen er nektet innreise.

Noen tiltak er fortsatt nødvendig. Men nå er det slutt på de fleste av den hardeste typen. De har forhindret folk fra å møtes, spise sammen, trene, spille kamper, ja rett og slett leve gode liv.

Vi har gått med på det utroligste. Fordi det har vært nødvendig for å holde viruset nede. Men slik er det heldigvis ikke lenger. Smitten går ned. Flere og flere er vaksinert. Risikogruppene er beskyttet.

TID FOR Å GLEDE SEG: Pandemien er ikke over, men vaksinene er våpenet som er i ferd med å ta knekken på den. Bildet er fra Oslo havn. Foto: Jil Yngland

Mange har ventet lenge. Og folk har lidd. Men nå kan vi gå på trening, feire bursdager, bryllup og invitere til fest. Helt normale aktiviteter kan ikke lenger moraliseres over. Ingen kan skule på deg fordi du har folk på besøk. Det blir slutt på forbipasserende gledesdrepere som roper opp når flere barn er samlet.

Og det er igjen greit å dra til utlandet på ferie. For Europas del ser den forhatte oppfinnelsen hotellkarantene stort sett ut til å bli avviket, så lenge smittenivået er lavt.

les også Slik blir gjenåpningen av Norge

Å, så deilig dette blir!

Samtidig er det selvsagt et par skår i gleden. Pandemien er så langt fra over globalt. Det at så få er vaksinert i land lenger sør, betyr at vi fortsatt står foran store utfordringer.

Det er viktig også for Norge at resten av verden får vaksiner og kommer seg ut av dette. Denne uken ble gjenåpningen i Storbritannia utsatt på grunn av spredningen av Delta-varianten.

les også Åpner for Europa-reiser fra 5. juli

Også her i Norge skaper den problemer. Vi har fått et stort utbrudd i Færder som krever tiltak.

Og slike ting må vi nok være forberedt på også fremover. Selv om stadig flere blir vaksinert, ser det ut til å bli høstferie før alle voksne har fått to doser. Det betyr at vi kan oppleve flere oppblomstringer.

Men likevel kan vi glede oss i dag. Vi har vært gjennom noen fæle måneder. Coronaviruset er her fortsatt. Men det skaper færre problemer. Og nå ligger en ny sommer foran oss. Den kan vi ha forhåpninger til.