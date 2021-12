Kommentar

På tide å vokse opp

Av Leif Welhaven

Heidi Weng fikk en tung start på Tour de Ski.

Langrennsstjernene vil gjerne skinne i tv-ruten når de lykkes. Da må vi også vente at de dukker opp for offentligheten på tunge dager.

Publisert:

Dette er en kommentar.

«Jeg gidder ikke», sa Heidi Weng da det ble forsøkt å stille henne spørsmål etter at sprintprologen i Tour de Ski ikke gikk som hun hadde håpet.

Selv om det er forståelig at hun var skuffet i øyeblikket, kan det da ikke være så vanskelig å stille opp og sette noen ord på rennet?

Noen vil sikkert mene at dette er en fillesak.

Men problemet er at det slett ikke er første gang at en norsk landslagsløper velger taushet når resultatet uteblir. Det er prinsipielt uakseptabelt.

Selvsagt kan ingen tvinge skiløpere til å si noe inn i en mikrofon.

Likevel blir det ugreit når kontrasten er så himmelropende mellom oppførselen i medgang og motgang.

Norges Skiforbund bruker medieeksponering ekstremt bevisst i et kommersielt øyemed. Det mangler aldri på profilering av sponsormerker når utøvere skal vises frem.

Slik sett blir mediene brukt som et pr-verktøy for å butikken til skifolket til å gå rundt.

Fra et redaksjonelt ståsted kunne man kanskje tenkt seg bilder uten at skimerket skal hviles mot skulderen, eller å få slippe at det alltid skal være en sponsorplakat i bakgrunnen når noen intervjues.

Men slik er «the name of the game» i toppidretten.

Det er forståelig at bytteforholdet mellom sponsorer og sponsorobjekter handler om synlighet. Da blir det fra et medieperspektiv noe man bare må ta med på kjøpet. Vi er et virkemiddel for å vise frem firmaene som finansierer smøretraileren og annet stæsj.

Problematisk blir det imidlertid hvis det bare er på solskinnsdagene at det er mulig å få gjort jobben sin slik den burde gjøres.

Det er jo interessant å høre utøvernes vurderinger både av gode og dårlige skirenn, og det øker verdien for publikum. I en tid der langrenn sliter, er det neppe den klokeste strategien å gjøre seg mindre tilgjengelige.

Da må det være mulig å undres over at profesjonelle utøvere lar følelsene ta overhånd i så stor grad at vi stadig ser «gikk rett forbi pressen»-varianter.

Her er det også et poeng at de rutinerte stjernene har et ansvar for hvilke holdninger de viser frem.

Heidi Weng har for eksempel passert 30 år, og er med det en veteran i skisirkuset. Det betyr at hun er et forbilde for unge og lovende skiløpere.

Vil vi ha det slik at de læres opp til at skistjerner bare er mulig å få i tale om de har hatt en god dag på jobben?

Det er ikke så lenge siden Emil Iversen hadde tilsvarende varianter på herresiden. Få er så morsomme og velformulerte som Iversen når han er i modus til det, men også han bør være profesjonell nok til å ytre seg i både med- og motgang.

Etter prologen var det også en problemstilling rundt Frida Karlssons taushet, men denne ble senere forklart som en misforståelse. La oss håpe at det stemmer.

Den overordnende problemstillingen er også relevant fra et ledelsesperspektiv. Gjøres det nok for å bevisstgjøre utøverne på dette området?

Vi ser hvor mye krefter skiforbundet legger i å få vist utøverne frem fra solsiden, men også skyggene hører med når hele bildet skal formidles. Det er rett og slett på tide å vokse opp i en del situasjoner, selv om det må understrekes at problemet slett ikke gjelder alle.

Å takle offentlighet og spørsmål - uavhengig om du vinner eller sliter - burde være et selvsagt punkt på listen over en landslagsutøver bør levere på.