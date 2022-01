Kommentar

Djevelens advokat

Av Anders Giæver

Den norske rettsstaten skal være glad vi har en nøktern og seriøs advokat som Øystein Storrvik, som påtar seg den tilsynelatende umulige oppgaven det er å føre prøveløslatelsessaken til Norges verste massedrapsmann.

Prinsipielt og uten svulstigheter argumenterte Storrvik i sin prosedyre i dag, torsdag, for at det er et mål med all straff i Norge at det skal være progresjon.