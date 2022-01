Kommentar

Her er en god nyhet: Omikron snur

Av Astrid Meland

VENTER PÅ VINTEBØLGEN: Det er ingen grunn til å tro at Norge ikke får samme utvikling som Danmark og Storbritannia, med økende smitte og innleggelser. Men fra våre to naboland ser vi noe helt nytt. Det er rolig på intensivavdelingene.

I Storbritannia har smitten snudd. Og danskene snakker om å avvikle tiltak. Er det trygt også i Norge?

Publisert: Nå nettopp

Etter at omikron dukket opp i slutten av november, har vi fulgt ekstra med på Sør-Afrika, Storbritannia og Danmark. De var først i løypen og har best data.

Men da bølgen snudde i ekspressfart i Sør-Afrika, turte ikke norske myndigheter å stole helt på det. Det kalte den sørafrikanske professoren Shabir Madhi absurd i VG denne uken.

FRUSTRERT: Shabir Madhi mener Sør-Afrikas data om omikron var pålitelige nok allerede for flere uker siden. – Jeg synes det er absurd, sa han til VG tidligere denne uken.

Men nå har norske myndigheter en ny sjanse. For omikron snur hos britene, som har en vaksineringsgrad og demografi som ligner Norges.

Nyttårsaften ble det registrert 190.000 smittede i Storbritannia. I går var tallet nede i 88.000.

Og dette er ikke bare et blipp. Også innleggelsene flater ut. På intensivavdelingene har det ligget flatt hele veien. Det snakkes om at britene vil avvikle noen av tiltakene som ligger i deres «plan b».

LONDON: Smitten snur. I London har de en egen minnevegg for ofrene for covid-19 utenfor St. Thomas-sykehuset i hovedstaden.

I Danmark sier statsminister Mette Fredriksen at det er på tide å vurdere tiltakene på nytt. Der setter smitten fortsatt rekord, men veksten dempet seg i forrige uke.

På sykehusene er det travelt, med over 800 innlagte. Det er det høyeste tallet så langt i denne bølgen, men inkluderer både folk som er covid-syke og som har brukket et bein og tilfeldigvis er smittet.

Samtidig går faktisk innleggelsene på intensiven ned, og er på det laveste siden november. Det ser ut som det er delta som har vært problemet på intensiven. Men når de med delta skrives ut, har de plutselig ledig plass.

I sykehusregionen Sjælland lemper de på beredskapsnivået. Arbeidsgiverforeningen Dansk Erhverv sier at de fremover ikke vil gi corona noen særstatus, men behandle den som influensa.

DEN VARMESTE SOMMEREN PÅ LENGE: Ungdommer danser på stranden i Pinamar i Buenos Aires som til tross for en oppsving i omikronsmitten har tiltrukket seg tusenvis av turister.

Det store spørsmålet er hvorfor dette skjer?

Antagelig er det den sagnomsuste flokkimmuniteten som presser smittetallet ned. Det at mange er immune, demper farten på smitten. Det hjelper også at folk har mindre kontakt og at stadig flere får tredje dose. Til sammen gir det en synkende trend.

Dessuten ser ikke omikron ut til å oppføre seg som en like alvorlig lungesykdom. Viruset holder seg i større grad i øvre luftveier.

Av 141 som Folkehelseinstituttet (FHI) vet varianten på mellom uke 50 og uke 1, er det bare fem som har fått påvist omikron.

Antagelig er altså viruset i seg selv mildere, men immunitet er også viktig. Immunforsvaret kjenner igjen viruset og går til angrep straks det kommer inn i kroppen. Derfor får ikke omikron gjort like mye skade.

Men for uvaksinerte er det annerledes. De ser fortsatt ut til å bli syke. Folk uten immunitet dominerer blant de innlagte.

I Frankrike og USA går antall innlagte opp, også på intensiven. En fristende forklaring er at de har færre vaksinerte. Og det passer bra, i det minste på USA.

Men ikke i Frankrike.

Vi er altså ikke ferdige ennå. Og det vil komme nye bølger.

INDIA: Chennai Trade Centre (CTC) er omgjort til et midlertidig feltsykehus for coronapasienter etter et oppsving i smitten i Chennai, India.

Et land peker seg ut i dårlig retning. Og det er det mest folkerike i verden, nemlig Kina.

Der kjører de fortsatt nulltoleranse overfor smitte. Det spres historier på sosiale medier om at folk i karantene sulter. En ung kvinne har fortalt at hun fødte et dødt barn utenfor sykehuset, hvor hun ikke slapp inn fordi covid-testen var fire timer for gammel.

I tillegg ser det ut til at Kinas hjemmelagede vaksiner virker dårlig mot omikron. Befolkningen har knapt naturlig immunitet, fordi smitten har vært holdt nede. Landet prøver nå å utvikle vaksiner som virker bedre.

Forhåpentlig virker de. Ellers kan det bli dramatisk. For selv om omikron er mildere, er den fortsatt like sykdomsfremkallende som originalen som kom fra Wuhan. Og det i en befolkning med høy immunitet.

TOMT PÅ APOTEKET: I Alexandria, Virginia, USA ser det slik ut i hyllene, og årsaken er både mangel på arbeidskraft, omikron-bølge og dårlig vær som har skapt problemer med forsyningslinjene.

Men i de fleste andre land er vi nå på et bedre sted enn i mars 2020. Vi har vaksinert mange. Mange har fått immunitet på naturmåten.

Dermed er vi rustet, også mot nye varianter. Håpet er at immuniteten blir bred og varig.

Men akkurat som med influensa, må vi regne med bølger selv om vi har flokkimmunitet.

For flokkimmunitet er ikke enten/eller, men snarere en tilstand vi kan gå inn og ut av.

Når influensa blusser opp årlig, skjer det fordi immuniteten blekner, viruset muterer, barn fødes og det er vintersesong. Vi får bølger når disse faktorene virker sammen og smittetallet (R) kommer over 1.

Før smittetallet daler igjen. Men influensaviruset forsvinner ikke. Akkurat som corona.

Men coronabølgene kommer til å bli mindre.

For hver nye runde med smitte og vaksine, er tanken at immuniteten blir kraftigere. Det gjør at bølgene blir håndterbare. Fremover vil vi tåle bølgene bedre nå enn før.

Og det ser vi allerede. Om noen i fjor på dette tidspunktet hadde sagt til daværende helseminister Bent Høie at vi skulle godta 100.000 smittede i uken, da ville han nok bare ristet på hodet.