Dette betyr at det verste ligger foran oss

Av Astrid Meland

KARL JOHANS GATE: FHI mener i sin siste risikovurdering at tiltakene Norge har mot corona bør lettes på, og at vi risikerer at tiltakene blir verre enn selve viruset.

Alle skal smittes. Jo før, jo bedre, mener FHI. Så da er det vel bare å opprette smittering?

Endelig. Ekspertene har vært på glattisen de siste to årene. Lærebøkene var feil.

Men de kan ta frem den gamle pandemiplanen igjen.

For nå har vi et virus av den typen de trodde skulle ramme Norge. Omikron er såpass lite sykdomsfremkallende at FHI går inn for å oppheve tiltakene.

En større vinterbølge kan være gunstig, skriver FHI i sin ferske risikorapport. Og gir tommel ned til flere av de tiltakene som nettopp er iverksatt.

Særlig testing i skolen og i barnehagene. Kommunene bør fratas retten til å stramme til. For tiltakene bør fjernes. Nå skal «alle» smittes. Faktisk mellom tre og fire millioner bare i vinter skal man tro modellene.

Det er enormt. Og betyr i tilfelle at det verste ligger foran oss sykdomsmessig, med flere smittede og travlere sykehus enn noen gang før i pandemien.

På toppen i mars får vi mellom 40 000 og 125 000 nye smittede per dag, tyder FHIs modelleringer på. En full gjenåpning av samfunnet den 1. februar vil føre til nærmere 12.500 innleggelser, mange flere enn vi har hatt totalt frem til nå. Og omtrent 1000 innlagte samtidig, som er tre ganger så mange som vi har hatt maksimalt så langt.

NEDERLAND: Gjestene samlet seg på en cafe i Tilburg onsdag, etter at myndighetene lettet på corona-tiltakene.

Det er ikke sikkert dette slår til. Vi vet fra før hvor langt unna modellene har vært virkeligheten.

Men hva er vitsen med tiltak, undrer FHI. «Vi kjenner ikke til noe nært forestående teknologisk gjennombrudd som kan endre epidemihåndteringen fullstendig.»

Gjør du det kanskje? Hva?!

Instituttet skriver at klokken tikker for immuniteten. For folk som er godt oppfrisket med vaksine, er det bedre å bli smittet nå enn senere.

Her gjetter de litt. For dette vet de strengt tatt ikke. Og kanskje heller ikke dette:

– Dødsfall av covid-19 i sykehjem vil på sikt bli betraktet som noe normalt, skriver de.

Men det bør man jo absolutt prøve å holde nede. Det er den store skandalen i denne pandemien, at rike land som Sverige ikke klarte å beskytte de eldre.

Men dette blir som influensa, mener FHI. Endelig en god, gammeldags pandemi. Slik de er vant til. Og den kan mer enn gjerne møtes med naturmetoden.

Noen bør passe seg, åpenbart. Men ikke for mye.

FHI skriver at noen kommuner velger en «aggressiv strategi» for å holde antallet tilfeller nede. Ikke bra. Kommunene vet nok ikke sitt eget beste.

ÅPEN PUB: Gjestene kommer på nytt til No.1 High Street pub i Edinburgh, etter at restriksjonene mot omikron er lettet på i Storbritannia.

Dette virker som noe FHI har brent inne med lenge, men som de ikke har turt å si før nå. De helvetes munnbindene.

Og epidemiologene har vært i en klemme. De har måttet takle et snikende virus som var såpass alvorlig at det ikke gikk an å slippe løs. Men som samtidig var mye mildere enn for eksempel SARS og Ebola. Der hadde det gitt seg selv. Men med corona fantes det hele tiden argumenter mot tiltakene. Også innad i FHI.

Men de tiltakskritiske stemmene fikk ikke bestemme. Politikerne stengte skoler og tvang munnbind på befolkningen.

Og de hadde rett. Det ville vært katastrofalt å slippe det løs. Det gikk aldri an å bare isolere risikogruppene.

Nå derimot ...

Nå har fakta på bakken endret seg. Vi har fått immunitet gjennom vaksinene. I tillegg er omikron et mildere virus.

Så kanskje kan det gå.

Men de som gir regjeringen råd er neppe helt enige nå.

– Hvis man ikke kan avslutte tiltak nå når de eldre er optimalt immunisert, når kan man da gjøre det, spør FHI.

Det høres ut som de krangler med Helsedirektoratet, som engster seg for travle sykehus og nok kunne tenkt seg en litt slakkere bølge.

Det er kanskje ikke helt rett at antall smittede blir det samme uansett. To små bølger er visst bedre enn en stor, i FHIs modellering. Og selvsagt kan folk unngå denne bølgen. Om man går inn for det.

For vi skal altså bli smittet for å ... unngå smitte?

Denne uken satte Pfizer i gang forsøk med en egen omikron-vaksine. Den kommer kanskje til høsten. Det kan jo være verdt å vente på for noen.

Og til høsten kan mye være endret, selv om FHI ikke vet om noe ny teknologi. Det er masse under utvikling. De ulike covid-pillene er knapt brukt i Norge. Og FHI har vel fått med seg nesespray-vaksinen? Eldre, folk med immunsvikt og risikosykdommer trenger ikke å miste alt håpet.

Alle andre får bare satse på at smitte faktisk gir oss enda bedre immunitet til vinteren. Og at ingen slemme varianter dukker opp. Det er kanskje ikke så mye annet vi kan gjøre.

Tiltakene kan fort skade mer enn viruset selv for de unge og friske. Men det betyr ikke at vi står foran en enkel spasertur i parken.

Om modelleringene til FHI slår til, betyr det at vi får så mange smittede at andre som trenger sykehushjelp må vente. For noen kan det gi varige skader, som vi har sett i Danmark og Sverige.

Det kan bli tøft. Men så har dette aldri vært lett. Kanskje står vi foran den beste av alle de dårlige veiene ut av pandemien.