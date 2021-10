Leder

Viktig med tredje dose

SMITTEN ØKER: Innbyggere på 65 år i Norge tilbys nå en tredje dose. Dette bildet er fra Strasbourg hvor de for lengst har begynt å gi folk oppfriskningsdoser.

Våre eldre trenger en oppfriskningsdose i armen før vinterbølgen vokser seg større.

I begynnelsen av oktober ble det bestemt at alle over 65 år skal få en tredje dose med coronavaksine.

Og heldigvis er vi i gang. Rundt 56 000 fra 65 år og oppover har fått en oppfriskningsdose, ifølge tall fra FHI.

Til sammen er det knapt en million mennesker i gruppen.

I november vil altså enda flere få tilbudet. Og da må folk takke ja. For nå stiger smitten og flere eldre legges inn på sykehus.

Lenge håpet vi det ikke var nødvendig med tre stikk. Men erfaringene fra land som er tidligere ute enn oss, tyder på at det kan forhindre innleggelser og død.

Beskyttelsen vaksinene gir mot alvorlig sykdom fortsette nok å være høy en god stund fremover.

Men det ser ut til at vaksinene mister noe av effekten sin etter et halvt års tid. Særlig kan dette ramme eldre og sårbare, som har lavere beskyttelse i utgangspunktet.

Med så høye smittetall som vi har nå, vil innleggelsene gå opp. Mørketallene er antagelig høye fordi vi tester oss lite og har en høy andel som tester positivt.

Så er spørsmålet hvorfor dosene ikke er satt alt?

For en del folk er det rett og slett ikke gått seks måneder ennå. FHI forklarer dessuten at de har prioritert influensavaksinering nå i oktober. Og da har de hverken kjøle- eller transportkapasitet til å rulle ut coronavaksinen samtidig.

Men dette er det flere andre land som har klart. Storbritannia og Danmark gir begge vaksinene samtidig, og sier det er helt trygt. FHI derimot vil gi dem i to omganger, og sier det er for å unngå for kraftige bivirkninger.

Andre land ser annerledes på det. Og det er kanskje best å bare bli ferdig med det?

Som kjent er det ikke ukontroversielt å gå for en tredje dose. For i mange fattige land er ikke eldre vaksinert i det hele tatt.

Norge har en plikt til å være med å hjelpe disse landene med å få tilgang til vaksiner.

Og det gjør Norge. En gledelig nyhet nå er at Moderna vil starte vaksineproduksjon i Afrika.

Det er slike tiltak Norge må være med på å støtte.

Samtidig er det nå en gang sånn at Norge må ta ansvar for egen befolkning. Myndighetene må sikre at både covid-syke og alle andre har trygg tilgang på nødvendig helsehjelp gjennom vinteren.

Vi har vaksine nok til å gi vår egen befolkning et tredje stikk.

Og vi regner også med at myndighetene snart vil komme med en avgjørelse om at alle skal få tilbud om en tredje dose, slik Danmark og Sverige alt har gått inn for.

Israel sier at deres tredje dose – som også gis til unge friske, har forhindret sykehuskollaps.

Når vi nå ser spådommene om en vinterbølge for corona, samtidig som RS-innleggelsene øker og vi venter influensabølge, så er det all mulig grunn for folk til å takke ja til de vaksinetilbudene de får.