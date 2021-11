REFSER SAS: – Det ser dessverre ut som selskapets stolte historie kan gå mot slutten, skriver Ap-politikerne.

SAS, ta vare på tilliten vi har til dere!

Da SAS var i krise stilte både staten og de ansatte opp for selskapet. Nå forventer vi at SAS stiller opp for de ansatte.

TUVA MOFLAG,

MASUD GHARAHKHANI,

NILS KRISTEN SANDTRØEN, stortingsrepresentanter (Ap)

Med sin nordiske forankring har SAS lenge vært en aktør som vi i Norden har kunnet være stolte av. I en bransje der kampen om lave priser har skapt et voldsomt press på å dumpe lønninger og knuse fagforeninger, har mange oppfattet SAS som en aktør som lar deg fly med trygghet for at de ansatte har gode lønns- og arbeidsvilkår.

Nå ser det dessverre ut som selskapets stolte historie kan gå mot slutten.

Ledelsen i SAS har bedt pilotene som mistet jobben under coronakrisen om å søke på jobbene sine på nytt, til betydelig dårligere vilkår. De omstrukturer selskapet på en måte som gjør at de slipper unna ansvaret for sine egne ansatte. Dette har de gjort samtidig som de har bedt de ansatte om å være klare for å vende tilbake til jobb. Dette har de gjort mens fagforeningene har gått med på lønnsfrys og andre innrømmelser for å hjelpe selskapet gjennom en tøff tid. Dette har de gjort samtidig som de nordiske landene har stilt opp med flere mrd. kroner i lånegarantier for å redde selskapet.

Vi forventer mer av selskaper som SAS, med stolte nordiske tradisjoner. SAS burde støtte opp om den nordiske modellen, der arbeidsgiver og arbeidstaker har et gjensidig ansvar for hverandre. Det er trist hvis de heller velger å kopiere lavprisselskaper som driver fagforeningsknusing og sosial dumping.

Da det ungarske Wizz Air, som ikke ønsket noen fagorganisering i selskapet, skulle etablere seg i Norge møtte de knallhard motstand. Den typen selskaper vil vi simpelthen ikke ha her. I Norge skal folk ha skikkelige arbeidsvilkår og de skal kunne forhandle om disse selv, gjennom velfungerende og sterke fagforeninger. Dersom SAS beveger seg vekk fra denne modellen vil man måtte stille spørsmålet om hvorfor skal staten stille opp for SAS neste gang de er i trøbbel. Hvorfor skal de ansatte stå på for selskapet når selskapet lar de ansatte bli stående igjen på bakken? Hvorfor skal det offentlige og andre store norske aktører fortsatt velge SAS?

Arbeiderpartiet har lovet en storrengjøring i arbeidslivet, nettopp for å forhindre denne formen for endringer av selskapsstruktur som SAS nå forsøker seg på. I mellomtiden håper vi at ledelsen tar til fornuften og innser at her er det ingen skam å snu. Fordelen som har holdt SAS i lufta er ikke de lave prisene, men stoltheten og tilliten som både passasjerene og de ansatte har følt overfor selskapet. Ledelsen må innse verdien av denne tilliten før det er for sent.

Da SAS var i krise stilte både staten og de ansatte opp for selskapet. Nå forventer vi at SAS stiller opp for de ansatte.