Ut med 20 i stil

Av Leif Welhaven

Maren Lundby ble olympisk mester i 2018. Hun kommer ikke til å forsvare gullet fra Pyeongchang i Beijing til vinteren.

Idretten får ikke et flottere forbilde enn Maren Lundby. Det skyldes så uendelig mye mer enn at hun er en fantastisk skihopper.

27-åringen er olympisk mester, verdensmester og sammenlagtvinner i verdenscupen.

Gang på gang har hun tatt ut det lille ekstra og bevist at hun er best når det gjelder. I OL i Pyeongchang var det på håret, men en ekte mester har jo gjerne marginene med seg.

Den egenskapen er det også mange andre utøvere som har. Der skihopperen har en tilleggsdimensjon, er hvordan hun igjen og igjen er en foregangsfigur for de virkelige og viktige verdiene i idretten.

Mye er sagt og skrevet om alt hun har gjort – og fortsatt gjør – i kampen for like muligheter for begge kjønn.

Men kanskje viser hun sin aller mest imponerende storhet akkurat nå. Maren Lundby er toppidrettsutøver, men først og fremst er hun et menneske, med en helse å ta vare på.

Nå velger hun å droppe vinterens OL i stedet for å utsette kroppen for en uforsvarlig slankekur. Lav vekt er et av flere ekstreme krav som følger med å skulle være aller best i skihopping, og Lundby har merket at kroppen har forandret seg litt av naturlige årsaker.

Da kunne hun satt helsen i fare for bli kvitt noen kilo. Men i stedet setter hun andre verdier foran å jage enda et OL-gull for enhver pris.

Selvsagt er dette personlig trist for en utøver som har ofret så mye for å perfeksjonere et liv som skihopper. Men samtidig som det er grunn til å føle med Lundby i en tung stund, fortjener hun en enorm hyllest for åpenheten hun viser om noe så personlig.

Måten hun begrunner valget om å droppe OL på er gjennomtenkt, reflektert og sier mye om kloke prioriteringer i livet.

Signaleffekten det sender at en idrettsstjerne viser en slik side kan få stor verdi for andre, og bør utelukkende øke respekten for Maren Lundby i alle mulige miljøer.

Hun fikk litt pepper for at hun valgte å prioritere deltagelse i «Skal vi danse» i en OL-sesong. Med forklaringen vi nå får blir det enda klarere at det lå en bevisst tanke bak.

Nå tar hun konsekvensen av hvor hun står akkurat nå, på et moden måte det bare er å ta av seg hatten for.

En sunn kropp er jo mye viktigere enn alle verdens medaljer.

Bare tiden vil vise om Maren Lundby kommer tilbake i bakken på toppnivå eller ei. Alle som er glad i skihopping vil ha et berettiget håp om at vi ser henne hoppe bakken ned igjen.

Men om det ikke skulle skje, har vi uansett vært privilegerte som har fått oppleve Lundbys reise i norsk hoppsport.

Karrieren har medført en serie oppturer i bakken for hennes egen del.

I minst like stor grad har hun vært en pioner for så mange andre jenter og kvinner, og det i langt flere idrettsgrener enn skihopping.

Uansett hva fremtiden vil bringe, står Maren Lundbys navn skrevet med gullskrift.

På grunn av hvordan hun er som idrettsutøver. Men først og fremst som en følge av hvordan hun står frem som forbilde.

Maren Lundby går ut med 20 i stil.