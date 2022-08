ALLE GAMER: – En videre debatt om gamere og gamingens rolle bør ta hensyn til at så å si alle gamer, og at gaming til og med kan ha positiv effekt på karakterkortet, skriver kronikkforfatterne.

Gamere gjør det ikke dårligere på skolen

Som skoleforskere mener vi Sonans sin nye reklamekampanje forsterker inntrykket av at gaming går ut over skole, og at man ikke kan stole på at gamere klarer å ta egne valg. Det stemmer ikke med forskningen på gamere.

LISBETH M. BREVIK, professor i engelskdidaktikk, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo

SHILAN AHMADIAN, stipendiat i engelskdidaktikk og lærer i videregående skole

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo

Reklamen til Sonans bygger på snart utdaterte fordommer og er svært unyansert. I kampanjen viser Sonans den fiktive ungdommen «Jens» som ikke har karakter i matematikk fordi han ble «så opphengt i spillkarakterer».

Ja, spillere kan bli opphengte i gaming – de fleste spillene er skapt for å få oss til å spille mer. Men gaming har også positive sider og kan ha sin plass både i ungdommenes liv og i samfunnslivet.

Sonans antyder at det er feil å bruke tid på å spille. De antyder at de som gamer mye gjør det dårlig på skolen. Dette er ikke bare fordomsfullt, men også feil. For det første: Alle spiller digitale spill. Å game er ikke noe en liten gruppe sære gutter driver med, det er noe så å si alle unge mennesker gjør.

Tall fra Medietilsynet viser at 96 % av gutter og 76 % av jenter i alderen 9–18 år i Norge spiller online. Når en så stor gruppe av norske ungdommer spiller, er det innlysende at gaming ikke automatisk fører til dårlige karakterer.

I likhet med TV-kjendisen Victor Sotberg reagerer også vi på Sonans’ snikstigmatisering av gaming. Økte fordommer mot gaming og gamere kan potensielt forsterke inntrykket av at gaming går ut over skole, at vi ikke stoler på at gamere kan ta egne valg eller at de beslutningene gamere tar ikke er verdt å ta.

Hverken markedssjefen i Sonans, Raymond Hanslien, eller reklamelektor Karl-Fredrik Tangen ved Høyskolen Kristiania tar på alvor den stigmatiseringen reklamen uttrykker overfor gamere. Tangen mener vi ikke må anta at folk ikke klarer å tolke en reklame.

Men dette handler ikke om tolkning. Det handler om hvilke fordommer reklamen spiller på og forsterker. Når man lager en reklame der gaming er eneste forklaring på skolenederlag, forsterkes fordommer om at gaming går ut over skole.

Derfor bør kanskje også reklamelektor Tangen uroe seg mer over reklamen og signaleffekten av den enn han gjør i dag.

Antagelsen reklamen bygger på, er at gaming er skadelig for skoleprestasjonene dine. I forskningsprosjektet VOGUE ved Universitetet i Oslo ser vi faktisk det motsatte.

I en studie med mer enn 10.000 elever i videregående skole, var det en gruppe på rundt 500 ungdommer som leste klart bedre på engelsk enn alle de andre, og faktisk også leste bedre på engelsk enn på norsk. I flere oppfølgingsstudier har vi sett at disse elevene er gamere som blir bedre i engelsk fordi de bruker engelsk mens de spiller på fritiden.

Andre undersøkelser viser det samme. Ungdommer selv mener at hovedfordelen med gaming er nettopp læringsutbyttet, ifølge Medietilsynet.

Ser vi på gutter 15–18 år, forteller mer enn 80 % at de blir bedre i engelsk av å spille, mer enn 75 % mener at gaming er sosialt og lærerikt, og mer enn 75 % mener gaming er en fin måte å oppleve historier på.

Dette stemmer godt med vår forskning, hvor vi også ser at spill og skole ikke trenger å være motsetninger I en klasse på 8. trinn som spilte et historisk spill om urbefolkning fortalte flere elever at «det gjorde det litt lettere å leve seg inn i den andre ... man forstår jo med en gang at de hadde det tøft ... at de hadde det grusomt». En elev forteller at spillet lærer dem å ta etiske valg og utvikle empati.

Den nye læreplanen i engelsk nevner spill eksplisitt som en del av møtet med engelskspråklige tekster, der elevene kan oppleve en fortelling gjennom gaming. Online spill kan være som moderne romaner der de som spiller er med på å skape historien. De snakker med andre, leser og skriver.

En lærer i videregående skole trakk frem at gamere fikk bedre ordforråd av å spille: «Altså du har en som sitter og ser på gamingvideoer og gamer hele tiden, de kan mange ord som jeg ikke vet hva betyr engang, på engelsk».

Å hevde at «disse reklamene er mer en utstrakt hånd til de som vil bestå videregående enn en mobbing av fritidsaktiviteter», slik Tangen gjør til TV2, viser at han ikke har satt seg inn i hva gaming er – og hvilke sammenhenger det kan være mellom gaming og læring.

Det er lett å tenke at det ikke er så farlig, men det er noe med budskapet vi sender til unge gamere vi mener blir direkte feil. I stedet for å spille på (!) at gamere ikke fikser skole, og at forklaringen ligger i tiden de bruker på å spille, bør vi kanskje alle bli mer opptatt av hva vi kan lære av både spill – og unge spillere.

En videre debatt om gamere og gamingens rolle bør ta hensyn til at så å si alle gamer, og at gaming til og med kan ha positiv effekt på karakterkortet, istedenfor å forsterke fordommer om at de beslutningene gamere tar ikke er verdt å ta.