KRISER: – Mange føler nå en forståelig uro over økende priser og renter. Regjeringens utfordring er at jo mer penger det brukes, jo mer vil det øke priser og renter. Derfor må vi nå prioritere, selv om mange politikere later som noe annet, skriver Aps Eigil Knutsen, som leder finanskomiteen på Stortinget.

Trygghet kommer først

Selv om vi knapt er ute av de mest inngripende coronatiltakene, er verden rundt oss mer urolig enn på lenge. Det er krig i Europa, energiprisene når ekstreme nivåer, inflasjonen øker og rentene settes opp.

EIGIL KNUTSEN, stortingsrepresentant (Ap)

Russland har gått til en brutal angrepskrig på sitt naboland Ukraina. Norge er Ukraina sitt nærområde, og vi skal stille opp med hjelp i form av penger, nødhjelp, våpen og ikke minst et godt mottak av de som flykter fra krigen.

I opptakten til krigen strupet Russland eksporten av gass til Europa. Blant annet Tyskland har gjort seg avhengige av Russlands tilførsel av gass, både direkte til oppvarming av hus og til produksjon av strøm. Når russisk gass uteblir går prisen på gass og strøm i taket.

Norge er knyttet til europeiske energimarkeder på både gass og strøm. Det har vi vært i mange tiår. Når prisen i Europa stiger påvirker det også vår strømpris. Særlig når det kommer på toppen av lite tilsig i vannmagasinene og en kald vinter.

Som svar på dette har vi i Norge nå en av verdens beste strømstøtteordninger for husholdninger. 90 prosent av prisen oven 70 øre kWh blir dekket fra september. Det jobbes med eksportbegrensninger når magasinfyllingen er lav, og utbygging av ny fornybar energi har høy prioritet.

Samtidig med de høye strømprisene er det full fart i norsk økonomi. Det er nå over tre millioner jobber, og bedrifter i de fleste bransjer mangler arbeidskraft. Mange som har stått utenfor arbeid har nå fått jobb.

Mangel på arbeidskraft og økte priser på energi og andre varer gjør nå at inflasjonen stiger til faretruende nivåer. Norges Bank har i oppgave å dempe inflasjonen, slik at prisene blir forutsigbare for folk og bedrifter. Virkemiddelet er å øke renten, som blant annet betyr dyrere boliglån for oss alle.

Hva bør så vi politikere gjøre i en situasjon der prisene øker, men økonomien i Norge går for full fart? Jeg mener vi må gjøre noe norske politikere ikke har gjort på flere tiår – prioritere. Dersom vi bruker for mye oljepenger nå vil det kunne sette enda mer press på Norges Bank sin rentesetting, og inflasjonen kan komme ut av kontroll.

Ap/Sp-regjeringen har prioritert å innføre en av verdens beste strømstøtteordninger. I budsjettet for 2022 kuttet vi barnehageprisen, vi reverserte usosiale kutt fra Høyres regjeringsperiode, og vi ble enige med SV om å innføre gratis SFO for førsteklassinger. Økt skatt for de med store formuer og høye inntekter finansierer tiltakene, som vil bedre kjøpekraften til folk og redusere forskjellene.

Vi er ekstremt heldige i Norge. I Ukraina kjempes det daglig med livet som innsats mot Putin sin brutale angrepskrig. Våre prøvelser i forbindelse med krigen er økonomiske, og mange føler nå en forståelig uro over økende priser og renter. Regjeringens utfordring er at jo mer penger det brukes, jo mer vil det øke priser og renter.

Derfor må vi nå prioritere, selv om mange politikere later som noe annet. Vi prioriterer trygghet for folk sine jobber og økonomi. Noen statlige byggeprosjekter kan vente. De med mye må betale mer skatt.

Noen valgløfter må vente. Trygghet kommer først.