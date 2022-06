Kommentar

I dag kan Macron miste flertallet

Av Per Olav Ødegård

MEDVIND: Jean-Luc Mélenchon på valgkamp i Paris 17. juni.

Emmanuel Macron har kjempet og vunnet over ytre høyre. Nå kommer angrepene fra en radikalisert fransk venstreside.

Fanebærer for samlingen av sosialister, kommunister og grønne er Jean-Luc Mélenchon. Den aldrende venstreradikaler gjør det godt blant mange unge velgere og folk som opplever utenforskap i Macrons Frankrike.

Mélenchons ambisjon er at søndagens parlamentsvalg skal gjøre ham til statsminister. Da vil han effektivt kunne hindre Macron fra å gjennomføre det venstresiden mener er usosiale reformer, som å høyne pensjonsalderen til 65 år.

Selv om Mélenchon ikke skulle lykkes i å bli statsminister vil han uansett fremstå som en vinner. Hans allianse, Den nye økologiske og sosiale folkeunion (NUPES), kommer etter alt å dømme til å bli den klart nest største gruppen i nasjonalforsamlingen, etter Macrons allianse “Ensemble”.

De venstreradikale kommer heretter til å utgjøre en kraftfull opposisjon til Macron.

President Emmanuel Macron er nylig blitt gjenvalgt med solid margin foran høyreradikale Marine le Pen fra Nasjonal samling. Men bare 39 prosent av velgerne synes at han gjør en god jobb.

Både Le Pen og Mélencon tjener på at det finnes en utbredt misnøye med Macron. Akkurat nå er det Mélencon som har vind i seilene.

Høy prisstigning forsterker den sosiale og økonomiske ulikhet. Han appellerer til de som oppfatter Macron som en representant for den politiske og økonomiske elite. Sosialistene, det tradisjonelle styringspartiet i Frankrike, er nesten gått i oppløsning. Det har gitt en mer radikal Mélenchon mulighet til å samle en fragmentert venstreside.

I KIEV: President Emmanuel Macron var denne uken i Kyiv, der han møtte president Volodymyr Zelenskyj.

Mèlenchon frir til velgerne med overbud som han umulig kan innfri. Han vil heve minstelønnen, redusere pensjonsalderen til 60 år, fryse prisene på en del varer og tjenester. Samtidig skal det investeres massivt i grønn omstilling.

Hvordan skal alt dette finansieres? Selvsagt ved å skattlegge de rike hardere. Men økt formuesskatt vil ikke alene kunne betale for løftene.

Mélenchon er mot Nato, men har ikke hastverk med å melde Frankrike ut akkurat nå. Han er kritisk til EU og vil nekte å følge lover og direktiver som ikke passer ham. Ytre høyre og ytre venstre forenes i motstand til Nato og EU, i skarp kontrast til Macron som vil styrke det internasjonale samarbeidet.

Sist søndag, i første valgrunde, fikk Mélenchons allianse like stor prosentvis oppslutning som Macrons. Valget til nasjonalforsamling foregår i enkeltperson-kretser. I andre valgrunde deltar de to kandidatene som fikk størst oppslutning i den første.

Det er 557 plasser i nasjonalforsamlingen. Det magisk tallet for Macron er 289. Det vil gi ham rent flertall. I dag har Macrons allianse et solid flertall med 345 representanter. Det blir utvilsomt færre etter andre valgomgang på søndag.

GÅR FREM: Marine Le Pen i valgkamp på et marked i Lievin i Nord-Frankrike.

Basert på resultatene i første valgomgang og meningsmålinger forventes det at Macron vil få 257–296 mandater. Mélenchon ligger an til å vinne i 157–206 kretser, mens Le Pen får 23 til 45. Det er ytterfløyene som går mest frem. De konservative Republikanerne ventes å få 47 til 70 plasser.

Som regel får en nyvalgt, eller gjenvalgt, president rent flertall i de påfølgende parlamentsvalgene. Men ikke alltid.

Vi må gå 20 år tilbake for å finne en situasjon der presidenten kom fra et annet parti enn flertallet i nasjonalforsamlingen.

Fra 1997 til 2002 var Jacques Chirac fra den konservative gaullistbevegelsen president, mens Lionel Jospin fra Sosialistpartiet var statsminister. Det er dette franskmenn kaller cohabitation, et politisk samboerskap.

Det vil bli et svært utrivelig samboerforhold hvis Macron og Mélanchon skal forsøke å leve sammen.

Presidenten utnevner statsminister. Det betyr i praksis en leder for det største partiet. Det ser ikke ut til å bli Mélenchon.

Hvis Macron får færre enn 289 partifeller i nasjonalforsamlingen, men likevel har den største partigruppen, står han overfor et valg. Han kan søke parlamentarisk flertall fra sak til sak, eller han kan innlede et fast forhold til et annet parti. Det blir i så fall sannsynligvis Republikanerne.

Den tiden da Macron hadde solid støtte i nasjonalforsamling for sin politikk kan være over. De neste fem årene kan bli mye mer krevende for ham enn de første fem.